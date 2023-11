Trump testemunhou no caso de fraude civil na semana passada, depois que Eric e Don Jr.

O ex-presidente Donald Trump deve prestar depoimento em um tribunal de Nova York na segunda-feira, testemunhando em um caso civil de alto risco que pode levar ao desmoronamento de seu vasto império empresarial.

“Ele está muito entusiasmado por estar aqui porque acha que esta é uma das injustiças mais incríveis que já viu”, disse o seu filho e co-réu Eric Trump aos jornalistas na sexta-feira, depois de testemunhar num julgamento de fraude civil de 250 milhões de dólares.

Trump será empossado por uma advogada do gabinete da procuradora-geral do estado, Letitia James, perante o juiz estadual Arthur Engoron – um juiz de quem ele zombou repetidamente em seu site de mídia social, Truth Social. Nos últimos dias, Engoron postou que ele é “louco, completamente fora de controle e perigoso” e uma “vergonha para a profissão jurídica” e um “juiz que odeia Trump”. Em uma postagem, ele chamou Engoron de “uma vergonha colossal para o estado de Nova York e deveria ser jogado fora do ‘banco’!”

Não há júri, pelo que Engoran decidirá em última análise o resultado da investigação, incluindo se Trump, os seus filhos e a sua empresa devem pagar quaisquer multas.

A sala do tribunal estava lotada antes do julgamento, com mais fotógrafos no corredor do que no início do julgamento. Alguns dos amigos do juiz e seus funcionários sentaram-se na primeira fila do tribunal, entusiasmados por testemunhar a história.

O depoimento juramentado anterior de Trump sobre o caso já era problemático para ele.

Ele sofreu impeachment pela primeira vez enquanto julgava James em agosto de 2022 e invocou seu direito da Quinta Emenda contra a autoincriminação quase 450 vezes.

Ele foi demitido novamente em abril, depois que James entrou com sua ação bombástica, alegando que ele e sua empresa inflacionaram seus ativos em bilhões de dólares para obter taxas mais favoráveis ​​de bancos e seguradoras. Ele será interrogado na segunda-feira.

Trump respondeu a perguntas do gabinete do procurador-geral cerca de sete horas após o depoimento e negou responsabilidade. Demonstrações anuais da posição financeiraDiz que “Donald J. Trump é responsável pela preparação e apresentação justa das demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos.”

O gabinete do procurador diz que ele se desviou dos princípios contabilísticos aceites, mas Trump testemunhou que confiava nos contabilistas que compilaram os relatórios e que pensava que os seus activos estavam subvalorizados em muitos casos.

“Teremos números que vão te surpreender”, disse Trump ao gabinete de James na audiência.

“Seus números estão tão errados. Seus números são muito baixos”, disse ele.

Engoron citou alguns dos depoimentos de Trump em sua moção de julgamento sumário antes de um julgamento em 2 de outubro para responsabilizá-lo pela fraude.

“A defesa que Donald Trump está a tentar apresentar na sua declaração juramentada é completamente infundada na lei ou nos factos”, disse ele.

Num caso que atraiu a ira de Trump, o juiz questionou a avaliação de Trump do seu clube Mar-a-Lago, na Florida, que o assessor do condado de Palm Beach estimou entre 18 milhões e 27,6 milhões de dólares em valor de mercado entre 2011 e 2021. O balanço de Trump mostrou seu valor de US$ 426 milhões para US$ 612 milhões. Trump, que se queixou repetidamente de que a Engron citou uma avaliação de 18 milhões de dólares, disse que a propriedade valia mais e poderia ser considerada ainda mais valiosa se fosse vendida como residência privada.

Trump também saiu pela tangente do estilo comício durante seu depoimento. Ele disse sobre os parques eólicos offshore na Escócia: “Eles provavelmente estão matando baleias, que estão chegando à costa e que ninguém jamais viu antes. Muitas baleias estão chegando à Nova Inglaterra. Não, não sou fã de vento.

Certa vez, Trump tomou posição muito brevemente no julgamento de fraude, quando estava no tribunal para ouvir o depoimento de seu ex-advogado, Michael Cohen. Engoron perguntou a Trump se ele estava se referindo ao assistente jurídico do juiz quando reclamou aos repórteres que era “uma pessoa muito partidária”. Engoron proibiu Trump de falar sobre seus funcionários do tribunal depois que Trump caluniou o escrivão nas redes sociais.

Trump disse que estava falando sobre Cohen sob juramento, mas Engoron considerou sua resposta “não credível” e multou-o em US$ 10 mil.

Trump testemunhou em profundidade pela última vez durante um julgamento civil em Chicago em 2013. Imprensa Associada Ele descreveu seu testemunho na época como “às vezes espinhoso, às vezes orgulhoso”.

“Não quero me gabar: construo grandes edifícios”, disse ele dois dias após o início do processo, no qual é acusado de fraudar uma mulher de 87 anos com iscas de condomínio. Troque no Trump Building em Chicago. O júri decidiu a seu favor.

Trump será julgado no próximo ano em quatro casos criminais: o caso de documentos federais confidenciais; Condado de Fulton, Geórgia, caso de interferência eleitoral; Washington, D.C., caso de interferência eleitoral; e a investigação do promotor distrital de Manhattan sobre pagamentos a Stormy Daniels.

Pelo menos um ex-presidente testemunhou em tribunal depois de deixar o cargo – Teddy Roosevelt fez isso duas vezes.

O 26º presidente foi o demandante em uma ação civil contra um jornal de Michigan Ele o acusou de ser um bêbado Em 1913. A segunda foi uma ação civil em que Roosevelt foi processado por A. Presidente do Partido Republicano de Nova York Ele o acusou de corrupção. Roosevelt venceu ambos os casos.