SAG-AFTRA & Studios retornam à mesa de negociação enquanto AMPTP faz a “oferta final” – Prazo

2ª atualização, 22h29 – Exclusivo: O sindicato dos atores e os estúdios finalmente encerraram a noite nas negociações recentes para buscar um novo contrato de três anos.

Nos últimos 30 minutos, a SAG-AFTRA e a AMPTP concluíram uma longa sessão de negociação que começou esta tarde. Eles acham que retomarão as negociações aos 117º O dia da greve é ​​amanhã, 7 de novembro. No entanto, nesta data posterior, ainda não foi definido um horário definido para quando se reunirão novamente.

A reunião desta noite foi virtual com o CEO Gang of Four juntando-se à chefe da AMPTP, Carole Lombardini, e ao negociador-chefe da SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Ireland. Ted Sarandos, da Netflix, Donna Langley, da NBCUniversal, o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslau, e Bob Iger, da Disney, estiveram diretamente envolvidos nas negociações desde que as prolongadas negociações começaram em 24 de outubro. Os relatórios de lucros do quarto trimestre geralmente são divulgados neste fim de semana.

No entanto, dizem-nos que todos parecem estar conscientes do que está em jogo para a indústria como um todo.

Uma fonte do estúdio disse ao Deadline hoje à noite sobre a reunião, que se seguiu à resposta do Guild ao que chamou de “melhor, última e última oferta” dos estúdios na semana passada, que “é uma sessão de produção e ainda há algum trabalho a ser feito antes de um acordo é feito.” Alguma luz do dia entre nós, pelo menos por enquanto”, acrescentou.

Como tem acontecido há meses, a IA continua sendo uma das principais questões que dividem guildas e estúdios. Estes últimos querem carimbar o acordo com uma prova de que é uma “versão expandida do que o WGA concordou”. O primeiro quer proteções específicas do projeto contra a reutilização de digitalizações de artistas e suas imagens. Fontes bem posicionadas de ambos os lados concordam que parte do problema que enfrentam é a criação de barreiras de segurança eficazes para uma tecnologia.

1ª atualização, 16h20: Enquanto as idas e vindas entre SAG-AFTRA e os estúdios continuam na segunda-feira, o fim da greve dos atores de 116 dias pode não ser imediato.

“Ainda não temos contrato para muitos itens essenciais, incluindo IA”, disse a guilda em carta aos membros na última hora. “Vamos mantê-los informados à medida que os eventos se desenrolam.”

Aqui está a carta completa:

Caro membro, Esta manhã os nossos negociadores responderam formalmente à “última, melhor e final” oferta da AMPTP. Saiba que todos os membros da nossa equipe de negociação de TV/Teatro estão comprometidos em garantir um acordo justo e, assim, encerrar esta greve de forma responsável. Ainda temos muitos itens essenciais sobre os quais não temos acordo, incluindo a IA. Manteremos você informado sobre os eventos à medida que eles se desenrolam. Com solidariedade e gratidão, Sua equipe de negociação de TV/Teatro

A carta segue a resposta do Guild à oferta “última, melhor e final” dos estúdios de um novo contrato de TV e cinema. Conforme informa o Deadline, as partes estão planejando novas negociações, que começarão ainda esta noite.

A IA tem sido um dos principais pontos de discórdia entre os dois lados desde o início das negociações iniciais, em junho. Desde então, a tecnologia evoluiu tão rapidamente que há dúvidas de ambos os lados sobre quantas proteções podem realmente ser incluídas num novo contrato de três anos.

“Não é à prova de balas e todos têm que reconhecer isso”, disse um executivo do estúdio ao Deadline hoje sobre qualquer possível acordo de IA. Com as negociações da IATSE e dos Teamsters se aproximando no próximo ano, o executivo observou que levará meses até que os estúdios renegociem o próximo contrato de três anos com a DGA, WGA e SAG-AFTRA.

Mais cedo, 14h38: Exclusivo: Um acordo pode não estar previsto esta noite, mas SAG-AFTRA e os estúdios retornarão às negociações em algumas horas.

Esperamos que os dois lados conversem mais tarde hoje e possivelmente durante a noite.

Segundo uma fonte da guilda, por enquanto nenhuma reunião foi formalmente marcada, mas espera-se que sejam encerradas “muito em breve”.

Atualmente não está claro se Donna Langley da NBCUniversal, David Zaslau da Warner Bros. Discovery, Bob Iger da Disney e Ted Sarandos da Netflix participarão das novas negociações, que incluem o negociador-chefe da Guilda, Duncan Crabtree. e a presidente da AMPTP, Carole Lombardini.

A potencial última manifestação ocorre no momento em que o sindicato dos atores em greve enviou, na segunda-feira, uma resposta ao que chamou de “última, melhor e final” oferta da AMPTP, em 3 de novembro.

Essa resposta foi “medida”, como diz um membro da guilda próximo das negociações neste 116º dia da greve SAG-AFTRA. A guilda passou grande parte do fim de semana “revisando” centenas de páginas dos estúdios – uma resposta ao “contador abrangente” da SAG-AFTRA no final de outubro.

“Todo mundo sabe onde cada um está”, disse um membro do estúdio ao Deadline esta tarde. “Agora, trata-se de trazê-lo para casa, se pudermos”, disse ele com alguma esperança. Apesar do tom ameaçador da oferta mais recente do estúdio, a tática não descartou realmente negociações entre os dois lados esta semana.

A oferta do estúdio tem “muito para digerir” para a SAG-AFTRA, segundo uma fonte, cujos detalhes incluem os maiores aumentos salariais para atores em 40 anos. Além disso, houve um aumento de 100% nos bônus de compensação de desempenho para séries e filmes de streaming de alto orçamento no pacote AMPTP, que informou os chefes da Guilda em 4 de novembro em uma chamada da Zoom. As joias da coroa na suíte do estúdio poderiam ser chamadas de defesas de IA “completas”. Incluindo contribuições para a saúde e fundos de pensões e muito mais, os executivos sentiram que a sua oferta estava “muito longe do que a SAG pretendia”, de acordo com uma fonte da indústria no fim de semana.

Ou, como disse Sarandos, co-CEO da Netflix, aos líderes da SAG-AFTRA no sábado: “Não viemos até vocês, viemos até vocês”. Se os executivos pensavam que isso iria passar despercebido, claramente ficaram desapontados. Uma pessoa do estúdio, esperando um acordo na noite de domingo, nos disse que eles teriam que interromper a produção do plano, que está aumentando hoje.

Mesmo com o fim da greve dos roteiristas, você deve se lembrar que filmar para a televisão e produções especiais é complicado. A greve SAG-AFTRA estava em pleno andamento, interrompendo as filmagens de B-roll junto com extras da série limitada Nicole Kidman da Netflix. Um par perfeito em 28 de setembro em Nantucket. Não importa onde Hollywood está filmando; A guilda os mantém sob controle. Problema com Um par perfeito Usou membros que não eram da Guilda como figurantes diante das câmeras, um grande obstáculo para os atores sindicais locais em Massachusetts.

Estima-se que a combinação da greve WGA agora resolvida e da greve SAG-AFTRA em curso tenha custado à economia da Califórnia mais de 6,5 mil milhões de dólares até agora. Outra queda foi a perda de 45.000 empregos na indústria do entretenimento, à medida que os membros das guildas se uniram, percebendo a crise financeira e a cessação quase total da produção.

Se um novo acordo for alcançado, a rapidez com que o elenco poderá retornar ao trabalho e promover novas séries de TV e filmes permanece em questão. Com o tamanho do SAG-AFTRA em 160.000 membros, calculou-se que era improvável que os intervenientes regressassem ao trabalho durante a ratificação do contrato, o que foi o caso do WGA de 12.000 membros, cujos membros regressaram antes da votação final do seu novo contrato. . .

Nesse contexto, os membros do SAG-AFTRA e os seus aliados estiveram hoje em força em frente aos estúdios e escritórios em Los Angeles e Nova Iorque, com quase uma semana inteira de greves planeadas. Esta semana veremos dois CEOs de alto nível enfrentando o escrutínio de Wall Street enquanto a Warner Bros. Discovery e a Disney divulgam seus últimos lucros trimestrais e planejam para o novo ano.