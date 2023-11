Dyson fez recall de quase 30.000 libras de nuggets de frango Dino

Quase 30.000 libras de nuggets de frango em forma de dinossauro estão sendo recolhidos porque podem ter sido contaminados com fragmentos de metal, disse o Departamento de Agricultura dos EUA no sábado.

O lembrar As autoridades disseram que os “rissóis de frango empanados com nuggets divertidos e totalmente cozidos” da Tyson Foods em embalagens de saco plástico de 29 onças tinham uma data de “condição de validade” em 4 de setembro de 2024. O produto foi enviado para distribuidores no Alabama, Califórnia, Illinois, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee, Virgínia e Wisconsin.

De acordo com o USDA, um pequeno ferimento oral foi relatado em conexão com pedaços de frango.

O Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do USDA está preocupado com o fato de alguns consumidores ainda terem pepitas de dinossauro em seus freezers.

Fabricado em 5 de setembro, os números de lote são 2483BRV0207, 2483BRV0208, 2483BRV0209 e 2483BRV0210.

Em seu aviso de recall, Dyson Alimentos As peças metálicas são pequenas e flexíveis. O recall foi emitido por muita cautela, disse a empresa.

O USDA disse que aqueles com sacos de pepitas deveriam jogá-los fora ou devolvê-los ao local onde foram comprados. Tyson disse que os consumidores que compraram o produto afetado devem cortar o UPC e o código de data da embalagem, descartar o produto e ligar ou enviar mensagem de texto.1-855-382-3101.

Nota do editor: Uma versão anterior desta história afirmava incorretamente que a “melhor data” relevante era 2 de setembro de 2024, e não 4 de setembro de 2024. Pedimos desculpas pelo erro.

