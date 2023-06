O relatório de inflação de terça-feira será crítico para a direção da política do banco central

O índice de preços ao consumidor será divulgado às 8h30 ET de terça-feira.

O relatório espera que a inflação para todos os bens tenha subido apenas 0,1% no mês passado, equivalendo a uma taxa anual de 4%. O núcleo da inflação é projetado para funcionar em uma taxa acelerada.

Espera-se que o relatório de terça-feira leve os formuladores de políticas do Comitê Federal de Mercado Aberto a evitar um aumento de taxa para esta reunião.

Preços da gasolina em uma placa em um posto de gasolina Shell em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, na terça-feira, 23 de maio de 2023. Bloomberg | Bloomberg | Boas fotos

Os dados de inflação de maio mostraram uma desaceleração nos aumentos de preços que perseguiram os consumidores nos últimos dois anos. A questão, no entanto, é se essa queda será suficiente para convencer as autoridades do Federal Reserve a parar de aumentar as taxas de juros e deixar a economia dos EUA respirar sozinha por um tempo. De acordo com as estimativas de consenso do Dow Jones, o índice de preços ao consumidor, que será divulgado às 8h30 ET de terça-feira, deve mostrar que a inflação de todos os itens subiu apenas 0,1% no mês passado, igual a uma taxa anual de 4%. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o IPC deverá subir 0,4% e 5,3%, respectivamente. Depois que a inflação subir acima de 9% em junho de 2022, esses tipos de números encorajarão os formuladores de políticas de que a inflação está indo na direção certa. “O mais animador é que as taxas de crescimento ano a ano vão desacelerar muito”, disse Mark Jandy, economista-chefe da Moody’s Analytics. “O número da manchete vai ser bom, vai ser animador, mostrando que a inflação está indo na direção certa. E fundamentalmente, acho que a inflação. Há Seguindo na direção certa.” READ Alonso vê a vitória no GP de Mônaco enquanto tenta explorar as largadas 'erráticas' de Verstappen De fato, a inflação percorreu um longo caminho desde que começou a subir na primavera de 2021. Fatores relacionados à pandemia, como cadeias de suprimentos interrompidas e maior demanda por bens em detrimento de serviços, combinados com trilhões em estímulos monetários e fiscais, levaram a inflação aos níveis mais altos. Início dos anos 1980. Após um ano insistindo que a inflação não duraria, o banco central iniciou 10 aumentos nas taxas de juros em março de 2022. Desde então, a inflação vem caindo constantemente, mas ainda está longe da meta de 2% do banco central.

Espera-se que o relatório de terça-feira seja suficiente para evitar um aumento da taxa nesta reunião, já que os formuladores de políticas do Comitê Federal de Mercado Aberto aguardam os dados recebidos e decidem o caminho da política de longo prazo. “A inflação está chegando e podemos obter um número que lhes dê conforto de que as coisas estão indo na direção certa”, disse Jandy. “Eles não precisam aumentar as taxas novamente.”

Haverá várias variáveis ​​importantes a serem observadas no relatório CBI de maio. Uma seria anômala: o núcleo da inflação seria muito mais forte do que a manchete, um caso incomum em que o primeiro leva em conta menos variáveis ​​e exclui alimentos e energia quentes. A discrepância é em grande parte resultado de comparações ano a ano, o que pode resultar em um período em que a gasolina ultrapassou US$ 5 o galão na bomba, que desde então caiu. Outra área a ser observada de perto no relatório são os preços de veículos usados, que subiram 4,4% mensalmente em abril e devem ficar fortes novamente em maio. Os custos de acomodação representam um terço da ponderação do IPC, mas as autoridades do banco central esperam que eles diminuam ainda este ano. Os economistas também esperam que os custos de passagem aérea e hospedagem se recuperem em maio. READ Twitter acusa Microsoft de usar dados de forma não autorizada