Um caso de conspiração que atrapalhou a eleição de Donald Trump foi suspenso indefinidamente por um tribunal de apelações da Geórgia.

Um tribunal de recurso da Geórgia suspendeu um processo de sabotagem eleitoral contra Donald Trump e vários dos seus co-réus – uma grande vitória para o antigo presidente, que procura adiar novos desafios legais até 2025, se não conseguir vencê-los imediatamente.

O A nova ordem foi protocolada na quarta-feira A decisão do Tribunal de Apelações da Geórgia é a mais recente indicação de que um julgamento estadual de adulteração eleitoral na Geórgia não acontecerá antes das eleições presidenciais de 2024. O tribunal disse que o caso será suspenso até que um painel de juízes possa decidir se a promotora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis, deve ser desqualificada.

Espera-se que o tribunal de recurso decida sobre a desqualificação até março de 2025, embora possa emitir uma decisão mais cedo. O cronograma permanece altamente incerto, disseram à CNN várias fontes próximas ao caso.

O juiz superior do condado de Fulton, Scott McAfee, inicialmente permitiu que o processo continuasse em seu tribunal enquanto um tribunal de apelações avaliava um recurso de sua decisão para permitir que Willis continuasse no caso.

Uma porta-voz do gabinete de Willis disse que não poderia comentar neste momento a ordem do tribunal de apelações. Se o promotor quiser se pronunciar sobre o assunto, poderá recorrer ao Tribunal de Apelações.

A decisão do tribunal de recurso sublinha uma série de sucessos na estratégia de longa data de Trump de colocar os procuradores na defensiva, atacando-os em público e desafiando-os em tribunal.

Trump e alguns de seus co-réus estão tentando desqualificar Willis do caso por causa de seu relacionamento romântico com Nathan Wade, o advogado especial que ele contratou para ajudar a lidar com o caso. Os réus argumentaram que Willis se beneficiou financeiramente de seu relacionamento com Wade, que, segundo os advogados de defesa, proporcionou ao casal inúmeras férias.

Em março, após um mini-julgamento em que os advogados de Trump e dos seus co-réus procuraram provar o seu caso contra Willis e Wade, a McAfee descobriu que não havia provas suficientes para provar conclusivamente que Willis beneficiou financeiramente da relação.

O depoimento de Willis no processo televisionado desviou o foco de Trump e das acusações que ele enfrenta na Geórgia, concentrando-se em sua vida pessoal.

O juiz decidiu que, se Wade se recusasse, Willis teria permissão para continuar o caso, o que ele fez mais tarde.

Steve Sado, principal conselheiro de segurança de Trump na Geórgia, disse que o veredicto estava correto.

“O Tribunal de Apelações da Geórgia suspendeu formalmente todos os processos contra o presidente Trump no tribunal de primeira instância, enquanto se aguarda a decisão sobre o nosso recurso de instrumento, que deverá encerrar o caso e desqualificar o procurador Willis do condado de Fulton por má conduta”, disse Sado num comunicado. .

Trump falou brevemente com repórteres na noite de quarta-feira, quando lhe perguntaram se ele havia perdido a fé em sua equipe jurídica após o veredicto de culpado na investigação criminal de ocultação de dinheiro em Nova York. “Não, é um sistema fraudulento e realmente horrível”, disse Trump.

“Acho que estamos indo bem. Hoje aconteceu uma grande coisa na Geórgia”, disse o ex-presidente.

Entretanto, no caso dos documentos confidenciais de Trump na Florida, o juiz federal que supervisiona esses processos tendeu a dedicar grande parte do tempo do tribunal aos pedidos de Trump para questionar a autoridade dos investigadores e dos seus advogados.

Essa juíza, Eileen Cannon, parecia na quarta-feira pronta para realizar uma audiência onde Trump poderia tentar fazer com que os investigadores federais sob juramento para que seus advogados pudessem interrogá-los, e disse que reservaria um dia e meio no final deste mês. Ouvi os argumentos do seu advogado sobre a legalidade.

Tal como acontece com o caso da Geórgia, os documentos da Flórida não estabelecem uma data para o julgamento.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.