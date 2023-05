Guardians of the Galaxy 3’s Heroic Box Office Hold, Book Club 2 Bombs – The Hollywood Reporter

O bando de patifes da galáxia de James Gunn está provando sua coragem nas bilheterias Guardiões da Galáxia Vol. 3 De acordo com as avaliações domésticas de domingo, teve o melhor segundo fim de semana de qualquer sequência do Universo Cinematográfico da Marvel e um dos melhores entre os títulos do MCU.

Da Marvel Studios e da Disney, a trilogia arrecadou $ 60,5 milhões em 4.450 cinemas em seu segundo ano de lançamento, uma queda de apenas 49% e o suficiente para esmagar a concorrência. Em notícias ainda melhores, o filme ultrapassou $ 200 milhões no mercado interno para fechar no domingo com $ 213,2 milhões.

países estrangeiros, guardiões 3 Levou outros $ 91,9 milhões de 52 mercados para um total de $ 315,6 milhões – incluindo $ 58,4 milhões da China – e $ 528,8 milhões em todo o mundo.

Chris Pratt em Guardiões da Galáxia Vol. 3.’ Cortesia da Marvel Studios

Os filmes da Marvel estão em uma queda maior do que o normal ultimamente guardiões 3 Esta é uma boa notícia para o Marvel Studios de Kevin Feige. Isso inclui fevereiro de 2023 Homem-Formiga e a Vespa: Quantum Mania, caiu quase 70 por cento em seu segundo fim de semana. Em apenas duas semanas, guardiões 3 O foguete já passou quânticoO total mundial total foi de $ 475,8 milhões.

Antes guardiões 3Apenas Cinco filmes no universo MCU de mais de 30 títulos caíram 50% ou menos em seus segundos fins de semana. está no topo da lista Pantera negra (45 por cento) e assim por diante Thor (47 por cento), Dr. Estranho (49 por cento), homem de Ferro (50 por cento) e Os Vingadores (50 por cento). os dois anteriores Guardião Os filmes caíram 55 por cento cada.

Segurando Universal e Illuminations no No. 2 Filme Super Mario Bros.Ele arrecadou $ 13 milhões em 3.800 locais em seu sexto fim de semana, $ 536 milhões no mercado interno e $ 1,21 bilhão em todo o mundo.

‘O filme Super Mario Bros.’ Universal Pictures/Cortesia Everett Collection

Essa semana, Super Mario Bros. Outro recorde foi quebrado ao ser ultrapassado Parceiros tornar-se O quarto maior filme de animação de todos os tempos e a maior animação da Universal de todos os tempos, não ajustado pela inflação.

Nova oferta Clube do livro: o próximo capítulo Internamente, terminou em terceiro com $ 6,5 milhões em 3.500 cinemas, atrás de uma estreia de $ 13,6 milhões. livro fórum Em 2018. Da Focus Features, o elenco repleto de estrelas do filme é mais uma vez liderado por Candice Bergen, Jane Fonda, Diane Keaton e Mary Steenburgen.

clube do livro 2 Esperava ver um grande aumento para o Dia das Mães.

Mas os fatores complicadores incluíram um Cinemascore B do público (o primeiro filme ganhou um A) e críticas desfavoráveis. E, na era do streaming, as mulheres mais velhas continuam sendo uma demonstração difícil de conquistar.

Entre os compradores de ingressos na sexta-feira clube do livro 273% são mulheres, 67% têm 47 anos ou mais, incluindo 50% com mais de 55 anos.

capturado Ascensão Morta do Mal A Warner Bros. seguiu com bons sustos nos negócios, terminando em quarto lugar no mercado interno com $ 3,7 milhões para uma receita norte-americana de $ 60,2 milhões. Ele arrecadou $ 71,6 milhões no exterior e $ 6,7 milhões para um total mundial de $ 131,8 milhões.

Rachel McAdams e Abby Ryder Fordson em ‘Are You There God? Sou eu, Margaret. Cortesia de Dana Hawley/Lionsgate

é Leosgate Você é Deus? sou eu, margarida Completando os cinco primeiros com US$ 2,5 milhões para US$ 16,5 milhões

A notícia é particularmente ruim para o outro jogador estreante do fim de semana, Hipnótico. Dirigido por Robert Rodriguez e estrelado por Ben Affleck, o thriller de ação e ficção científica arrecadou apenas $ 2,3 milhões em 2.118 cinemas pelo sexto lugar (Affleck tem trabalho duplo neste fim de semana). Hipnótico E seu esforço de direção ventochegará ao Prime Video após uma exibição exclusiva nos cinemas).

Hipnótico A Solstice Entertainment, uma empresa de distribuição e produção, ficou paralisada quando fechou. A distribuidora independente Ketchum está intensificando e lançando o filme no mercado interno em conjunto com a Relativity. O filme é estrelado por Alice Barga, J.S. Barto, Hala Finlay e Dayo Okeni também estrelam.

Ben Affleck e Alice Braga em ‘Hipnótico’ Ketchup Entertainment /Cortesia Coleção Everett

14 de maio, 7h51 PT: Atualizado com classificações revisadas.