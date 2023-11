Treinador de basquete de Indiana vence, conhecido por seu temperamento

BLOOMINGTON – Por mais controverso que fosse, Bob Knight incorporou o espírito do basquete em um canto do mundo durante décadas. Seu estilo obstinado e fundamental e sua atenção aos detalhes tornaram-se tão profundamente arraigados na cultura esportiva dos fãs de basquete no sul de Indiana e em outros lugares que seus fãs o apoiaram com tanta veemência quanto seus críticos muitas vezes o condenaram.

No auge de seu sucesso, poucos no esporte eram mais reconhecidos ou notáveis.

Knight morreu em Bloomington, De acordo com uma postagem em bobknight.com, um site que representa Knight e sua fundação. A escola mais tarde confirmou a morte de Knight antes do jogo de exibição feminina da IU, na quarta-feira, no Assembly Hall. Ele tem 83 anos.

Knight era famoso por seus extremos – um hábito de vitória irreprimível contrastado com um temperamento explosivo – que lhe trouxe fama e notoriedade. Cada um ajudou a definir uma das personalidades mais singulares do basquete universitário durante seus 42 anos como treinador principal.

Também nativo de Orrville, Ohio, Robert Montgomery Knight fez parte da equipe vencedora do campeonato nacional de Fred Taylor em 1960, que incluía os futuros membros do Hall da Fama da NBA, John Havlicek e Jerry Lucas.

Knight terá um grande impacto administrando sua própria linha lateral. Depois de se formar no estado de Ohio, Knight serviu brevemente como assistente de ensino médio antes de assumir uma posição semelhante no Exército sob o comando de Tates Locke. Ele substituiu Locke como treinador principal em West Point em 1965.

Em seis temporadas, Knight venceu 102 jogos no Exército, quatro temporadas de 18 vitórias e apenas um ano abaixo de 0,500. Esse trabalho desencadeou a mudança que definiria a carreira de Knight e o programa que o tirou da academia de serviço.

Há 50 anos, a IU contratou Bob Knight.‘O cavaleiro nunca virá aqui.’ Ops.

Em 1971, Knight foi nomeado treinador principal em Indiana, uma escola Big Ten que teve dois campeonatos nacionais, mas foi de alguma forma afastada de seus melhores anos sob o comando de Clay McCracken. Knight quase restaurou os Hoosiers à elite do basquete universitário, avançando para a Final Four em sua segunda temporada e ganhando o título nacional em sua quinta.

Seu time de 1975-76 se tornou o último time do basquete masculino da Divisão I a fazer 32-0 em uma temporada sem derrotas.

Essas equipes foram consideradas as melhores, ou pelo menos um reflexo do estilo assertivo de Knight.

Entre 1974 e 1976, Indiana perdeu apenas uma vez, uma final regional contra o Kentucky, quando o atacante Scott May ficou gravemente limitado por uma lesão. Membros da equipe de 1974-75, e seu sucessor imediato, sugeriram que a antiga equipe poderia ter sido melhor no geral, embora Knight tenha conquistado seu primeiro título nacional após terminar uma temporada invicta.

Mas 1975-76 rendeu um núcleo sólido de jogadores experientes e um bom equilíbrio defensivo. Chegou à final nacional antes de perder Bobby Wilkerson devido a lesão. Como perder May.

“O treinador não escreveu nada no quadro e não disse uma palavra por um tempo”, disse Scott à Sports Illustrated em maio de 1995. “Então ele disse: ‘Se você quer ser campeão, se quer fazer história e fazer algo que nenhum outro time fez, você tem 20 minutos para provar isso. E foi. Alguém me disse mais tarde que esperou dois anos para diz isso.

Knight ganharia mais dois títulos nacionais em Indiana, em 1981, com o futuro armador do Hall da Fama da NBA, Isiah Thomas, e em 1987, com a lenda de New Castle, Steve Alford, detendo o recorde de pontuação de todos os tempos da IU.

Mais tarde, Calbert Cheney quebrou esse recorde e a marca de pontuação da carreira Big Ten, o mais notável de dezenas de recordes com as impressões digitais de Knight.

Dos 25 maiores artilheiros de todos os tempos de IU, 14 jogaram parte ou todas as suas carreiras pelos Knights. Cinco dos 10 melhores rebotes dos Hoosiers fizeram o mesmo. O mesmo aconteceu com 10 dos 15 principais chefes assistentes de Indiana.

Ao todo, Knight venceu 662 jogos em Indiana. Entre os dez treinadores da Big Ten com pelo menos 10 temporadas de serviço na conferência, Bo Ryan e Thad Matta ultrapassaram a porcentagem de rebatidas de Knight (0,731) e não passaram vários anos na liga.

As 353 vitórias de Knight em conferências são um recorde do Big Ten até 2022, e seus 11 títulos da liga o empatam de todos os tempos com o ex-técnico do Purdue, Ward “Piggy” Lambert.

Quando ele se aposentou em 2008, as 902 rebatidas de Knight eram o recorde masculino da Divisão I da NCAA, então quebrado pelo técnico do Duke, Mike Krzyzewski, que jogou por Knight no Exército e treinou com ele por uma temporada em Bloomington.

Seus sucessos foram frequentemente recebidos com controvérsia.

Knight ficou famoso pelo temperamento com que dirigia a todos, incluindo árbitros, administradores, dirigentes e até mesmo seus próprios jogadores. Ele foi acusado de agredir um policial enquanto treinava uma equipe dos EUA nos Jogos Pan-Americanos de 1979, em Porto Rico. Seus comentários sobre agressão sexual em uma entrevista de 1988 atraíram críticas em todo o país.

Mas Knight esteve para sempre inextricavelmente ligado a dois incidentes.

Em 1985, durante um jogo em casa contra o Purdue, enfurecido com a decisão de um oficial de chamar isso de falta técnica, Knight então jogou uma cadeira do banco da IU no chão do Assembly Hall enquanto o guarda do Purdue, Steve Reed, se alinhava para fazer um lance livre. lança

Em 1997, Knight foi filmado com um de seus jogadores, Neil Reid, no pescoço durante o treino. A fita de vídeo foi posteriormente divulgada pela CNN/SI.

Foi o primeiro de uma série de incidentes que levaram a administração da UI a colocar Knight numa política de “tolerância zero” para mau comportamento. Ele foi demitido no outono de 2000, quando supostamente apalpou um estudante da IU no campus.

Knight acabou se tornando o treinador principal da Texas Tech, onde venceu 138 jogos e se classificou para o torneio da NCAA quatro vezes em mais de seis temporadas em Lubbock.

Depois de se aposentar em 2008, Knight trabalhou como analista de basquete universitário na ESPN.

Durante quase duas décadas, retirou-se da universidade onde tinha desfrutado do seu maior sucesso – e por vezes desprezado publicamente.

Knight está afastado de seu antigo programa há quase 20 anos e não demonstrou interesse em uma reconciliação após sua demissão em 2000. Mas a Guerra Fria acabou.

Sem aviso ou alarde, Knight compareceu a um jogo de beisebol da IU contra a Penn State em abril de 2019. Sem aviso prévio, o ex-técnico do Indiana, Bart Kaufman, foi conduzido pela multidão em um carrinho de golfe dirigido por um membro da equipe atlética. Ele assumiu o controle do jogo e saiu tão silenciosamente quanto havia chegado.

Mais tarde naquele ano, Knight e sua esposa voltaram para Bloomington. Ex-jogadores visitaram. O relacionamento de Knight com IU parecia estar se dissolvendo.

No dia 8 de fevereiro de 2020 deu bons resultados. Ladeado por seu filho Pat e vários ex-jogadores, Knight atravessou o campo do Assembly Hall durante uma cerimônia de intervalo realizada em sua homenagem.

“Este”, disse o ex-Hoosier Randy Whitman naquela tarde, “é onde ele pertence”.

Mike Woodson, que junto com Whitman e um círculo próximo de outros ajudou a atrair Knight para finalmente retornar a Indiana, foi contratado pela NBA para treinar sua alma mater em março de 2021. Desse ponto em diante, Knight continuou envolvido nos bastidores. Práticas de grupo. Knight viveu seus últimos anos em Bloomington antes de sua morte.

O momento público mais comovente de seus últimos anos entre Knight e a base de fãs que o amou por quase três décadas ocorreu em março de 2017.

Knight deu uma palestra com o confidente de longa data e ex-editor de esportes do Bloomington Herald-Times, Bob Hamel, no Bloomington High School North Gymnasium. Knight e Hummel passaram a noite relembrando a gestão de Knight, trocando recordações e conversando com uma multidão de quase 3.000 pessoas.

No final de um evento que durou mais de duas horas, Pat Ryan, esposa do falecido presidente da IU, John Ryan, pegou o microfone e falou com Knight.

“Obrigado em nome de todas essas pessoas”, disse ele. “Que saudades de você.”

Quando Knight se levantou para sair do ginásio, a multidão aplaudiu. Cavaleiro acenou.

“Vou me lembrar disso até partir”, disse ele. “Vocês são os melhores torcedores da história do basquete universitário.”