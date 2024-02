Caitlin Clark estabelece recorde de pontuação no basquete feminino da NCAA com 3.528 pontos na carreira

Fazer história tornou-se quase uma rotina durante o último ano de Caitlin Clark. Com fãs fanáticos dos Hawkeyes torcendo por ele em casa e na estrada, ele ultrapassou os marcadores ofensivos com o mesmo talento único que cria a capacidade de sair de quase meio campo com facilidade. Clark estabeleceu seu feito mais importante contra Michigan na quinta-feira. Apropriadamente, a foto que consolidou seu status veio logo à esquerda do logotipo do meio da quadra. “Todos vocês sabem que vou filmar Logo-3 para registro. Vamos agora”, disse Clarke mais tarde.

Não demorou muito para consolidar seu lugar na história. Na quinta posse de bola de Iowa, aos 7:48 do primeiro quarto, Clark puxou a bola para cima e ela foi a única a levantar do poste alto. Ela converteu uma cesta de 3 pontos e se tornou a maior artilheira de todos os tempos do basquete feminino da NCAA, com 3.528 pontos no total. Clark venceu a ex-estrela de Washington Kelsey Blum, que marcou 3.527 pontos de 2013 a 2017.

Quando Clark se virou para a multidão com ingressos esgotados dentro da Carver-Hawkeye Arena, ela aproveitou o momento, radiante e torcendo pelo caminho. Iowa pediu um tempo limite momentos depois – não antes de Clark ter que defender uma posse de bola que surpreendeu o novato recém-formado. Na paralisação, os companheiros de Clarke cercaram sua estrela. A técnica do Hawkeyes, Lisa Bluder, deu um beijo na bochecha esquerda de Clark e os fãs deram ao melhor de todos os tempos a alegria perfeita. “Estou grato mais do que tudo”, disse Clark. “Mais do que tudo, ficarei orgulhoso e orgulhoso da maneira como trabalhei para isso.”

Depois de marcar 31 pontos contra o Nebraska no domingo, Clark precisava de 8 pontos para ultrapassar Plum. Entrando na noite de quinta-feira, Clarke espera superar isso. Mais inesperadamente, no entanto, Clark finalmente marcou 49 pontos, o recorde de sua carreira e o recorde do programa de Iowa, na vitória dos Hawkeyes por 106-89. “Ela escolheu uma ótima noite para fazer isso”, disse Bluder à NBC Sports. “O que ele fez para avançar nosso programa e o basquete feminino nacionalmente é incrível.”

Clark ficou sem gols no último quarto da derrota de domingo para os Cornhuskers. Ela garantiu que o início de quinta-feira fosse muito diferente daquele final. Quando Clark foi apresentado durante a programação de abertura de Iowa, milhares de fãs – muitos dos quais haviam aparecido horas antes – pegaram seus telefones para gravar as apresentações. Esperamos que ninguém se atrase ou tenha perdido o assunto. Clark acertou uma bandeja na primeira tacada de Iowa e uma cesta de 3 pontos na segunda posse de bola. Aí ela disse que estava um pouco cansada e precisava respirar. No entanto, na quinta posse ofensiva dos Hawkeyes, ela estava pronta para atacar. Ele acabou marcando 23 pontos no primeiro quarto, metade do recorde anterior de sua carreira (46).

A última vez que Clark enfrentou Michigan em janeiro de 2023, ele terminou com 28. Desta vez, ele acertou no intervalo, mostrando mais uma vez porque os Wolverines estão entre seus adversários favoritos. Nos quatro encontros anteriores contra eles, ele teve média de 34,8 pontos, mais do que qualquer adversário que disputou pelo menos três vezes. No entanto, não foi apenas Michigan que Clark superestimou. Com grande porte e consistência, ele tem média de pelo menos 20 pontos por jogo contra cada um de seus adversários na conferência. Ela ilumina todos os oponentes que enfrenta em jogos de conferência. Clark marcou menos de 10 pontos apenas uma vez em seus 126 jogos em Iowa – uma cesta de 8 pontos contra Northwestern em seu 10º jogo como calouro. Ele agora tem 3.569 pontos em sua carreira.

Desde seu primeiro jogo com os Hawkeyes, o impacto de Clark foi evidente. Marcou 27 pontos em 26 minutos em seu primeiro jogo. Embora sua primeira cesta de 3 pontos tenha sido bloqueada, Clark acertou mais de 1.200 3s ao longo de sua carreira, muitos deles em distâncias nunca antes tentadas no futebol feminino. No início desta temporada, contra o Michigan State, ela se tornou a primeira jogadora feminina da Divisão I em 25 anos a marcar 40 pontos e acertar a campainha da vitória na mesma disputa, levantando o arremesso decisivo da noite com os dois pés tocando o meio da quadra. Logotipo dos Hawkeyes.

“Kaitlyn tem gelo nas veias e todo mundo sabe disso”, disse Bluder após a vitória.

Por quatro temporadas, o arsenal ofensivo de Clark – pull-ups inclinados no drible do topo do arco, saltadores recuados nas laterais, movimentos de drible deslizantes que criam oportunidades para bandejas, passes precisos sem olhar. , claro, profundo 3s – surpreendeu os fãs dos Hawkeyes e observadores casuais do jogo. No entanto, durante as master classes de Clark, seus colegas ocasionalmente ficavam chocados.

“Nada me surpreende neste momento”, disse a atacante sênior do sexto ano Kate Martin depois que Clark postou seu primeiro triplo-duplo de 41 pontos, 12 assistências e 10 rebotes em um jogo do torneio da NCAA em março passado. Moveu os Hawkeyes para sua primeira Final Four desde 1993.

Além de registrar o único triplo-duplo de 40 pontos na história da NCAA, Clark é o único jogador a registrar 3.000 pontos, 750 rebotes e 750 assistências na era da NCAA. A caminho de levar Iowa a dois campeonatos de conferências, ele teve mais jogos de 30 pontos do que qualquer jogador nos últimos 25 anos. Em novembro, ele se tornou o maior artilheiro de todos os tempos de Iowa e, no final de janeiro, o líder de todos os tempos do Big Ten. O recorde de seu programa em um único jogo, de 49 pontos, na quinta-feira, superou os 48 pontos da ex-centro de hóquei Megan Gustafson em março de 2018.

“Acho que a melhor coisa são os nomes que posso ter por perto”, disse Clark depois de estabelecer o recorde do Big Ten em uma vitória em Northwestern em janeiro. “São caras que cresci assistindo, especialmente Brittney Griner, Kelsey Mitchell, eles são realmente ótimos jogadores, pessoas que ainda jogam nosso jogo no mais alto nível., aqueles que você vê dia e noite. Então é muito especial para mim estar na mesma área que eles e, obviamente, tenho muitos bons companheiros de equipe que me deixam fazer o que quero.

Vá mais fundo A sequência de luz verde de Caitlin Clark a torna o padrão ouro no basquete universitário feminino

Plum disse no início de fevereiro que Clark estava animado para colocá-lo no livro dos recordes.

“Honestamente, estou muito grato por passar esse bastão”, disse Plum. “Ela está tão feliz.”

Embora Clark agora detenha o recorde da NCAA, ela ainda não quebrou o recorde de pontuação da carreira de basquete universitário feminino de Lynette Woodard de 3.649, estabelecido no Kansas em 1981, durante a era AIAW. Se Clark mantiver sua média atual de pontuação de 32,1 pontos por jogo, ele ultrapassará Woodard no início do Big Ten Tournament, no início de março. Embora possa não aparecer no livro dos recordes, Clark pode ultrapassar o recorde de pontuação de todos os tempos da NCAA de Pete Maravich – masculino ou feminino – de 3.667 pontos antes do final da temporada.

Onde quer que Clark fosse nesta temporada, a emoção da surpresa continuava. Em outubro, os Hawkeyes disputaram um jogo amistoso no Kinnick Stadium, que atraiu 55.646 torcedores. Na estrada, os torcedores dos adversários fazem fila com os fanáticos de Iowa com horas de antecedência, esperando para entrar nos estádios para presenciar seu aquecimento. Dos 32 jogos da temporada regular de Iowa, 30 esgotaram ou estabeleceram recordes de público em arenas para o basquete feminino – a única exceção são os jogos neutros de Iowa no Dia de Ação de Graças.

READ Pesquisa eleitoral de New Hampshire mostra como Trump venceu as primárias republicanas em 2024 Vá mais fundo Greenberg: Onde quer que ela vá, Kaitlyn Clark, de Iowa, traz a alegria do basquete com ela.

Clark também gerou classificações crescentes de televisão. Por exemplo, um recente confronto de sábado no horário nobre contra Maryland teve em média mais de 1,5 milhão de telespectadores, o jogo de basquete universitário feminino mais assistido transmitido pela Fox. O thriller da prorrogação de Iowa contra o estado de Ohio no final de janeiro teve uma média de 2 milhões de telespectadores na NBC e no Peacock, o jogo de basquete universitário feminino da temporada regular mais assistido em qualquer rede dos EUA em mais de uma década. A Final Four do ano passado com os Hawkeyes teve uma média de 6,5 milhões de espectadores no fim de semana da Final Four da ESPN. O campeonato nacional entre Iowa e LSU atraiu 9,9 milhões de espectadores, o dobro de 2022 e o jogo de basquete feminino da NCAA mais assistido de todos os tempos.

Depois de derrotar Michigan, Iowa realizou uma cerimônia na quadra para o astro, que em breve aposentará sua camisa nas vigas do hóquei Carver. Os companheiros de equipe de Clarke usavam camisetas com o número de Clarke na frente e nas costas. 22 também usava o slogan “Você quebra, você é o dono”. Cópias do Registro de Des Moines foram distribuídas com o título “Irrelevante”. Um vídeo-tributo exibido na arena com homenagens de familiares, treinadores e companheiros de equipe – do passado e do presente. Também foi apresentado um baile comemorativo. A certa altura, a multidão com ingressos esgotados – não sobrou ninguém – fez uma serenata para Clark gritando “mais um ano”.

Um exame disso aguarda o escrivão. Embora ela aumente seu total de pontuação ao longo da temporada, a sênior de 1,80 metro enfrentará uma decisão que moldará seu futuro: entrar no próximo draft da WNBA, onde ela é a suposta escolha número 1, ou retornar a Iowa para um quinto temporada, aproveitando a regra de elegibilidade da Covid-19. Se escolher primeiro, enfrentará a melhor competição do mundo e embarcará em mais uma carreira histórica. Se ela escolher a última opção, criará ainda mais distância de seus pares nos livros dos recordes.

Não importa que decisão ela tome, ela ficará louca.

“Acho que ela é a melhor jogadora de basquete da América”, disse Bluder depois que Clark e os Hawkeyes derrotaram a invicta Carolina do Sul na Final Four do ano passado. “Eu não acho que exista alguém como ela.”

Leitura obrigatória

(Foto: Matthew Holst/Getty Images)