A gripe geralmente mata os muito jovens, os idosos e os doentes. Isto tornou o vírus incomum em 1918, ou pelo menos é o que diz a história: ele matava jovens saudáveis ​​tão rapidamente quanto aqueles que estavam debilitados ou tinham doenças crônicas.

Os médicos da época relataram que, no auge das suas vidas, a boa saúde e a juventude não foram preservadas: o vírus cegava, matando pelo menos 50 milhões de pessoas, ou entre 1,3 e 3 por cento da população mundial. Em contraste, a Covid matou 0,09% da população.

Mas um Papel Esses desafios narrativos contínuos, publicados segunda-feira no Proceedings of the National Academy of Sciences. Utilizando evidências dos esqueletos daqueles que morreram no surto de 1918, os investigadores relataram que as pessoas com doenças crónicas ou desnutrição, independentemente da sua idade, tinham duas vezes mais probabilidades de morrer do que aquelas sem essas condições.

O vírus de 1918 matou os jovens, mas não foi excepção à observação de que as doenças infecciosas matam mais facilmente os fracos e os doentes.