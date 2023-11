As ações da WeWork caíram drasticamente devido a relatos de que o pedido de falência era iminente

1 de novembro (Reuters) – As ações da WeWork (WE.N) caíram quase 50%, para mínimas recordes na quarta-feira. O fornecedor de locais de trabalho flexíveis planeja declarar falência no início da próxima semana, de acordo com relatos da mídia.

A empresa sediada em Nova Iorque, que tem lutado com dívidas pesadas e perdas pesadas há alguns anos, já foi avaliada privadamente em 47 mil milhões de dólares e agora tem uma capitalização de mercado de apenas 121 milhões de dólares.

O pedido de falência pode seguir-se a uma série de contratempos para a empresa apoiada pelo SoftBank, em meio a suspeitas de que os seus planos de IPO em 2019 envolviam a contratação de arrendamentos de longo prazo e de curto prazo.

A WeWork finalmente abriu o capital em 2021 com uma avaliação muito menor do que o esperado, um ponto negativo para o SoftBank, que investiu bilhões na tentativa de sustentar uma startup que nunca obteve lucro.

O Wall Street Journal informou pela primeira vez na terça-feira que a WeWork está considerando entrar com o pedido do Capítulo 11 em Nova Jersey.

A empresa decidiu suspender os pagamentos de juros devidos em 1º de novembro sobre notas seniores com vencimento em 2025, embora tenha dinheiro para fazer os pagamentos, disse terça-feira. A WeWork havia alertado sobre falência em agosto.

“Independentemente de a WeWork conseguir ou não chegar a um acordo de curto prazo com os detentores de títulos para evitar uma falência de curto prazo, ela pode ter muitos aluguéis de escritórios de longo prazo que podem precisar ser renegociados ou amortizados”, disse o gerente sênior de portfólio Jason Benowitz. Na CI Roosevelt Private Wealth em Nova York.

“A WeWork é um inquilino significativo em alguns dos principais mercados de escritórios urbanos e o seu fracasso ou reestruturação poderá pesar ainda mais sobre os fundamentos da indústria.”

A ação está sendo negociada no mínimo histórico de US$ 1,18, depois de perder cerca de 96% de seu valor este ano.

Medha Singh reporta em Bangalore; Edição de Shinjini Ganguly e Shaunak Dasgupta

