Negociações SAG-AFTRA continuarão quinta-feira – The Hollywood Reporter

Membros e apoiadores do SAG-AFTRA fazem piquete em frente aos estúdios Disney no 111º dia de greve contra os estúdios de Hollywood em 1º de novembro de 2023 em Burbank, Califórnia.

Frederico J. Brown/AFP via Getty Images)

Hollywood permanecerá em suspense na quinta-feira, enquanto as negociações entre a SAG-AFTRA e a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão continuam.

As partes estiveram em negociações até quarta-feira à noite, falando sobre IA – Isto provou ser um factor chave na rejeição destas conversações sobre o tratado. – e outros tópicos, disse uma fonte sindical. Tal como aconteceu com as datas de negociação anteriores desta semana, os CEOs de Hollywood estiveram ausentes das negociações organizadas pela presidente da AMPTP, Carole Lombardini, no lado executivo.

“As coisas ainda estão andando, mas lentamente”, disse uma fonte do estúdio quando contatada na quarta-feira.

Daí SAG-AFTRA escreveu em uma mensagem “A equipe de negociação se reuniu hoje para discutir e finalizar nossa resposta à contraproposta da AMPTP AI que recebemos ontem”, disse aos seus membros após as negociações de quarta-feira. Os negociadores reuniram-se com representantes da AMPTP durante mais de três horas esta tarde e noite para apresentar e rever o nosso plano revisto. Continuamos aguardando a resposta da AMPTP ao nosso conjunto abrangente de contrapropostas que apresentamos no sábado para resolver as questões pendentes.

Na terça-feira, um acordo parecia estar à vista, apesar das preocupações sobre o uso da IA ​​pelas empresas de entretenimento, incluindo segurança. No início do dia, uma fonte do estúdio indicou que poderia levar dias para chegar a uma resolução sobre os pontos restantes do acordo sobre a mesa, enquanto vários atores importantes disseram ter sido informados de que um acordo provisório poderia ser alcançado em breve.

Membros da equipe de negociação da SAG-AFTRA, incluindo o presidente Fran Drescher e o diretor executivo nacional Duncan Crabtree-Irlanda, juntaram-se a um “piquete de unidade” lotado nos estúdios Disney em Burbank, antes do início das negociações às 11h30 de quarta-feira. Em frente ao portão principal da Disney há uma placa que diz “Sua oferta são bananas! Bananas!” e “Bxtch Betta fica com meu dinheiro.”

Numa mensagem de vídeo partilhada nas redes sociais da SAG-AFTRA, Crabtree-Ireland enfatizou que membros de outros sindicatos de entretenimento, como o IATSE e os Teamsters, também compareceram. “Todos estão nos apoiando hoje e enviando uma mensagem a essas empresas de que elas precisam cruzar a linha de chegada e fazer um acordo justo conosco”, disse ele.

Em sua própria mensagem de vídeo nas redes sociais na quarta-feira, Drescher abordou seu estilo de negociação depois que surgiram relatos de que ele participou das negociações com uma boneca de pelúcia em forma de coração. “Posso estar certo, posso liderar com inteligência, posso liderar com sabedoria, posso liderar com empatia, posso ser eu mesmo”, disse ele. “Posso guiar e ainda segurar uma bonequinha de pelúcia em formato de coração que chamo de ‘amor’.”

Kim Masters contribuiu para o relatório.