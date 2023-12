Palestinos famintos saqueiam caminhões de ajuda enquanto o desespero aumenta em Rafah, Gaza | Notícias do conflito Israel-Palestina

A crise humanitária em Gaza está a agravar-se depois de mais de dois meses de bombardeamentos israelitas e de deslocamentos forçados de pessoas a sul do enclave.

No domingo, palestinos famintos e desesperados foram vistos saltando em caminhões de ajuda para conseguir alimentos e outros suprimentos, na área de Rafah, em Gaza, perto da fronteira com o Egito.

Os palestinianos cercaram camiões de ajuda depois de estes terem entrado pela passagem de Rafah com o Egipto, forçando alguns a parar antes de embarcar, retirando caixas de comida e água e levando-as embora ou transportando-as para as multidões abaixo.

Alguns caminhões são guardados por homens mascarados carregando paus.

“A situação humanitária é desesperadora, não apenas para os residentes de Rafah, mas para o milhão de palestinos deslocados que vivem aqui, famintos, sedentos e traumatizados pela escalada da guerra”, disse Hani Mahmoud, da Al Jazeera. .

Mahmoud disse que a quantidade de ajuda permitida na faixa era insuficiente e forçou os palestinos ao “modo de sobrevivência”.

“As pessoas ficam sem nada – sem moradia, sem comida, sem água e sem suprimentos médicos”, disse ele.

“Então as cenas da travessia do Rafa são um reflexo natural: quando as pessoas morrem de fome, quando estão com fome, é isso que vemos acontecer”.

‘Desesperado por comida’

As Nações Unidas alertaram esta semana que as pessoas em Gaza estão “famintas de comida”, pois param os camiões de ajuda e comem imediatamente o que encontram.

Philippe Lazzarini, chefe da UNRWA, que visitou recentemente a área, disse que os residentes, que sofreram longa e duramente sob o cerco israelita, “nunca experimentaram” tanta fome.

“Vi com meus próprios olhos que as pessoas em Rafah decidiram se servir diretamente do caminhão por desespero e comeram o que tiraram do caminhão no local”, disse Lazzarini na quinta-feira.

No mesmo dia, a ONU Carl Skau, vice-presidente do Programa Alimentar Mundial (PAM), disse que quase metade da população de Gaza passa fome e não sabe de onde virá a próxima refeição.

Metade da população de Gaza, de 2,3 milhões, corre o risco de morrer de fome, afirmou o PAM.

Imagens de drones do sul de Gaza no domingo mostraram voluntários da Ajuda de Emergência em Gaza preparando uma bomba gigante.

Os fornecimentos de ajuda que chegam a Gaza através de Rafah, o único ponto de entrada na fronteira egípcia, continuam a ser uma fracção dos níveis anteriores ao conflito, apesar do aumento das necessidades.

À medida que as inspecções dos camiões atrasam, a ajuda que chega através da fronteira atrasa a entrega do que é necessário à população da Faixa de Gaza.

Rafah abriga mais de 12 mil pessoas por quilómetro quadrado, 85 por cento da população deslocada em Gaza desde que os ataques começaram em 7 de Outubro.

Nesse dia, o Hamas lançou uma incursão surpresa em território israelita, matando aproximadamente 1.140 pessoas e fazendo 240 prisioneiros.

O bombardeio de Israel matou 18.787 e feriu 50.897, e acredita-se que milhares de pessoas estejam soterradas sob os escombros.

Apesar de milhares de pessoas permanecerem na passagem, Rafah continua a ser alvo de ataques aéreos israelitas.

Mahmoud, da Al Jazeera, disse que uma grande explosão ocorreu durante a noite no distrito de Jenina, em Rafah, matando duas pessoas e atingindo e destruindo residências.

“Muitos feridos foram levados ao Hospital do Kuwait”, disse ele. Estamos falando de mais de 50 feridos.