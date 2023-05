Travessias de imigrantes na fronteira EUA-México diminuem após a expiração do Título 42

WASHINGTON, 14 Mai (Reuters) – A passagem de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos com o México caiu inesperadamente, e não aumentou, desde o término das sanções do Título 42, disse o governo Biden no domingo, em grande parte devido ao restabelecimento de penalidades criminais por entrada ilegal.

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorgas, disse que os agentes da Patrulha de Fronteira viram uma queda de 50% no número de migrantes que cruzam a fronteira desde quinta-feira, quando o governo do presidente Joe Biden mudou para novos controles de asilo destinados a conter travessias ilegais.

“Os números que experimentamos nos últimos dias são significativamente mais baixos do que eram antes do término do Título 42”, disse Mayorkas no programa “State of the Union” da CNN. Ele disse que houve 6.300 passagens de fronteira na sexta-feira e 4.200 no sábado, mas alertou que ainda é cedo no novo regime.

Mayorkas creditou penalidades criminais aos imigrantes que entram ilegalmente no país, que foram reintegrados pela lei vigente após o vencimento do Título 42, pela diminuição das travessias. A regra da era Covid, adotada pelo ex-presidente Donald Trump, permitiu que as autoridades deportassem imigrantes rapidamente sem procedimentos de asilo, mas não impôs multas.

Questionado sobre como esperava que a situação na fronteira estivesse indo durante um passeio de bicicleta perto de sua casa de férias em Rehoboth Beach, Delaware, Biden respondeu: “Muito melhor do que todos vocês esperavam”.

Biden disse que não tem planos de visitar a fronteira tão cedo.

O plano do governo Biden exigiria que os imigrantes agendassem uma consulta de imigração por meio de um aplicativo ou obtivessem proteção dos países pelos quais passassem a caminho da fronteira com os EUA. Se eles não seguirem o processo e forem pegos entrando ilegalmente nos Estados Unidos, não poderão tentar novamente por cinco anos. Outros crimes são puníveis com prisão.

“Existe uma maneira legal, segura e ordenada de chegar aos Estados Unidos. Esse é o caminho que o presidente Biden expandiu sem precedentes e há consequências se alguém não usar esses caminhos legais”, disse Mayorkas.

Funcionários de comunidades ao longo da fronteira reconheceram que não viram o afluxo de migrantes que muitos temem que sobrecarregue ainda mais as instalações e cidades da fronteira dos EUA.

“A quantidade de imigração que esperávamos inicialmente – o grande fluxo – ainda não chegou”, disse Victor Trevino, prefeito de Laredo, Texas, ao “Face the Nation” da CBS News.

Mas os republicanos, que controlam a Câmara dos Representantes dos EUA, alertaram que ainda é possível uma reviravolta.

[1/4] Um membro da Guarda Nacional do Exército do Texas fica perto do rio Rio Bravo após cruzar a fronteira para impedir migrantes que buscam asilo nos Estados Unidos, visto de Ciudad Juarez, México, em 13 de maio de 2023. REUTERS/ José Luis González

“Acho que as caravanas estão subindo. Acho que eles querem se mudar mais”, disse o deputado Michael McCaul no programa “This Week” da ABC.

O representante Mark Green, presidente republicano do Comitê de Segurança Interna da Câmara, disse à CNN: “O que o secretário falhou em dizer é que esta semana houve mais cruzamentos do que em qualquer outro momento, em qualquer semana de nossa história”.

Mayorkas defendeu a política do governo Biden contra um processo da American Civil Liberties Union que diz que as restrições violam as leis e tratados internacionais dos EUA.

“Esta não é uma proibição de asilo. Temos uma obrigação humanitária e uma preocupação com a segurança de acabar com os traficantes cruéis”, disse ele à ABC.

Um sistema de imigração ‘quebrado’

Com a política de imigração dos EUA em desordem, instalações de detenção, hospitais e cidades ficaram em dificuldades depois que dezenas de milhares de migrantes cruzaram rios, escalaram paredes e aterros nos EUA na semana passada, poucos dias antes do título 42 expirar.

Trevino disse que os hospitais estão quase lotados, não há unidades de terapia intensiva pediátrica e uma declaração de emergência está em vigor.

O prefeito de El Paso, Oscar Leiser, disse à CBS que a Cruz Vermelha está ajudando organizações privadas e grupos religiosos a fornecer alimentos e outras formas de assistência aos deslocados.

“O processo de imigração está falido. Não há escolha quanto a isso. Mas estamos obtendo os recursos de que precisamos”, disse Leiser.

Houve pouco movimento em direção a um acordo bipartidário para abordar a imigração no Congresso.

Antes que o Título 42 expire na quinta-feira, os republicanos da Câmara aprovaram uma legislação que retomaria a construção do muro na fronteira, expandiria os esforços federais de aplicação da lei e exigiria que os requerentes de asilo solicitassem proteção dos EUA fora do país.

É improvável que o projeto de lei republicano seja aceito pelo Senado controlado pelos democratas.

Sara N. Reportagem de Lynch e Tyler Clifford; Escrito por David Morgan; Edição por Don Durfee e Cynthia Osterman

