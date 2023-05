Sixers no Celtics: Jayson Tatum marca 51 pontos na pior derrota do Sixers no jogo 7

BOSTON – Os Sixers não conseguiram avançar até a tarde de domingo. Eles não são particularmente próximos.

O Celtics ultrapassou o Sixers no jogo 7 de sua série de playoffs da segunda rodada com uma vitória por 112-88 no TD Garden. Eles jogarão contra o Miami Heat nas finais da Conferência Leste pelo segundo ano consecutivo.

Mais uma vez, o Sixers não conseguiu avançar além da segunda rodada dos playoffs. Eles não o fazem desde 2001.

Jayson Tatum levou o Sixers a 51 pontos, o maior número em um jogo 7 da NBA. Jaylen Brown somou 25 pontos.

Tobias Harris fez 19 pontos e Tyrus Maxey fez 17 pontos.

Joel Embiid marcou 15 pontos em 5 de 18 arremessos. James Harden marcou nove pontos em 3 de 11 arremessos, sete assistências e cinco viradas.

Aqui estão as observações sobre a derrota do Sixers no jogo 7:

Um ótimo começo de tucker

Ambas as equipes continuaram com os mesmos titulares do jogo 6.

No início, parecia que a escalação dupla de Boston poderia replicar seu sucesso desde quinta-feira. O Sixers começou com 1 a 6 no chão, errou os jumpers abertos e pagou por duas falhas defensivas iniciais. Tatum fez uma enterrada em sua primeira tentativa de field goal, evitou uma quarta largada consecutiva de pesadelo, e Robert Williams III colocou o Celtics em 8–2 com um slam.

Graças a PJ Tucker, os Sixers tiveram uma resposta forte. Tucker fez 13-2 com dois cantos de três durante o Sixers e um corte curioso e surpreendente no final do cronômetro. No jogo 6, o Celtics deixou claro que valorizava manter Williams na pintura e não estava muito preocupado com Tucker levando três. O atacante de 38 anos deve ser decisivo, confiante e produtivo contra essa abordagem. Ele terminou o trabalho.

Tucker terminou o primeiro quarto com 11 pontos, seu segundo maior em um jogo completo durante a temporada regular.

Tatum brilha intensamente

O Sixers superou o Celtics por três pontos em seu primeiro jogo sem Embiid.

De’Anthony Melton jogou bem no final do primeiro quarto e no início do segundo. Ele acertou dois arremessos, acertou um put-back e uma bandeja de condução e ajudou a converter seis em ambas as extremidades da quadra. Os Sixers registraram seus primeiros sete pontos de quebra rápida da tarde.

No entanto, assim que o Sixers assumiu a liderança por 35-26, o Boston respondeu com uma sequência de 9-0. Nenhuma das estrelas dos Sixers foi grande durante esse período; Harden acertou 1 a 6 do chão, enquanto Embiid acertou 3 a 11. Harden também sofreu uma falta flagrante de 1 por acertar Brown no rosto com a mão direita quando o Sixers se levantou para uma tentativa de armador. Depois desse jogo, o jogo geralmente piorou e ficou mais intenso. Tatum e Brown também foram atacantes eficazes. Tatum misturou bem as coisas em seus lances, que incluíram um movimento giratório e uma bandeja de canhoto que deu ao Boston uma vantagem de 42-39.

Para encerrar o primeiro tempo, os Sixers estavam determinados a obter toques de Embiid em basicamente todas as posses. MVP aumentou sua fisicalidade, acertando cinco arremessos de falta no final do segundo quarto, e suas decisões nem sempre eram precisas quando formavam duplas e Al Horford jogava na defesa de isolamento de som.

Após uma reviravolta do Embiid, Tatum deu um passo para trás para um terceiro. Ele tinha 25 pontos no intervalo e o Celtics tinha uma vantagem de três pontos. Nesse ponto, o quatro vezes ala All-Star do Boston era facilmente o jogador mais impressionante do dia. Na enxurrada final, foi um deslizamento de terra ainda maior.

Ele ficou permanentemente preso em 58 corridas

Embiid teve sua única assistência no primeiro lance do Sixers no terceiro quarto, chutando a bola para Harris para um catch-and-shoot 3.

Os próximos minutos de ataque dos Sixers foram significativamente piores. Jogando sua sexta partida consecutiva com uma torção no joelho direito, Embiid costumava usar seus toques na trave e no cotovelo para ler a defesa do Boston e esperar que os assistentes se comprometessem totalmente. Isso muitas vezes não produzia os melhores chutes, no entanto, e o ritmo coletivo dos Sixers diminuiu no meio do jogo.

Tatum acertou chutes bem contestados e confortáveis, incluindo três difíceis sobre Embiid e um triplo pull-up contra a zona do Sixers. Ele merece crédito por afundar jumpers que nenhuma defesa poderia bloquear.

No entanto, os esforços dos Sixers para salvar a situação e conter o aumento de Boston no terceiro quarto foram fracos. Muitas aparências decentes não caíram, mas o time perdeu sua organização ofensiva e compostura durante um período sem gols que matou a temporada que durou de 8:02 a 1:39 no terceiro. Harden cometeu algumas viradas e não conseguiu recuperar o ritmo ofensivo. Depois de uma posse que terminou com violação do cronômetro, Embiid acertou a tabela com apenas três frustrados, que deu de ombros para Harden.

Quando o Sixers jogou um jogo 6 feio no ano passado e perdeu para o Heat em casa, o final da temporada do time refletiu mal em todos os envolvidos. Qualquer derrota no jogo 7 teria sido dolorosa, mas o quarto período foi um domingo completamente não competitivo.

Ainda é difícil saber exatamente como será a temporada, mas nenhuma das principais questões que os Sixers terão que considerar é agradável. O técnico Doc Rivers não conseguiu liderar o time novamente na 2ª rodada. Harden tem uma opção de 0,6 milhões de jogadores. Harris está agora há quatro temporadas em um contrato de US $ 0 milhão por cinco anos. Embiid tem 29 anos, é um MVP e já é um dos melhores de todos os tempos do Sixers, mas ainda não jogou nas Finais da Conferência.