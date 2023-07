O pássaro azul do Twitter voou quando Kasturi disse que o logotipo X está aqui

24 de julho (Reuters) – O bilionário Elon Musk renomeou o Twitter como X e revelou um novo logotipo após 17 anos transmitindo ideias para o mundo com um icônico pássaro azul.

Na segunda-feira, um X branco sobre um fundo preto tornou-se o novo logotipo do site do Twitter, embora o pássaro azul tenha sido visto no aplicativo móvel.

Desde que assumiu o Twitter em outubro, Musk disse que imagina um aplicativo que pode oferecer aos usuários uma variedade de serviços além da mídia social, como pagamentos ponto a ponto, imitando o amplamente popular aplicativo WeChat na China.

A mudança é uma forma de Musk deixar sua marca na empresa, disse Tom Morton, diretor de estratégia global da agência de publicidade R/GA. “A mudança de nome e logotipo do Twitter não tem nada a ver com questões de usuário, anunciante ou mercado. É um símbolo de que o Twitter é propriedade pessoal de Elon Musk.

“Ele conquistou o forte e agora arvora sua própria bandeira.”

O novo logotipo atraiu reações mistas dos usuários e gerou confusão sobre como os tuítes seriam chamados agora, enquanto especialistas em marketing e branding disseram que ele arriscaria prejudicar o reconhecimento do nome do Twitter por anos.

“Apenas algumas marcas se tornaram verbos ou são mencionadas em organizações de notícias globais tanto quanto o Twitter”, diz Matt Rhodes, líder de estratégia da agência criativa House 337, que trabalhou com a gigante britânica de telecomunicações Sky.

“Tornar difícil para as pessoas encontrarem ou quererem abrir o aplicativo em suas telas desordenadas de telefone é prejudicial para o aplicativo”, disse ele.

“Como usuário do Twitter, admito que já sinto falta do passarinho”, disse Fernando Machado, ex-diretor de marketing da Activision Blizzard, Restaurant Brands International e Burger King.

“Pessoalmente, acho que a nova abordagem é um pouco fria e impessoal”, disse ele.

Do lado de fora da sede do Twitter em San Francisco na segunda-feira, visto por um repórter da Reuters, a polícia impediu que trabalhadores da construção removessem a placa do Twitter. Apenas um pássaro azul e as letras “Er” permaneceram em um lado do prédio.

“#GoodbyeTwitter” estava em alta na plataforma na segunda-feira em referência ao logotipo antigo, já que alguns usuários criticaram o novo logotipo.

Musk twittou no sábado: “Em breve nos despediremos da marca Twitter e gradualmente nos despediremos de todos os pássaros”.

[1/8]Um logotipo do Twitter parcialmente removido é visto no prédio da sede corporativa do Twitter, enquanto Elon Musk rebatizou o Twitter como o X e revelou um novo logotipo em 24 de julho de 2023 em San Francisco, Califórnia, EUA. REUTERS/Carlos Barria

Para um tweet perguntando como seriam chamados os tweets sob X, Musk respondeu “x’s”.

‘Todo Uso’

Musk usou repetidamente a letra X em suas empresas. Ele fundou o x.com em 1999 como um banco online que mais tarde se tornou o PayPal. Ele comprou o domínio de volta do PayPal em 2017, dizendo que tinha “valor sentimental”.

O domínio x.com agora redireciona para o Twitter.

Linda Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, que começou como CEO do Twitter em 5 de junho, disse em um memorando aos funcionários na segunda-feira que o X “irá ainda mais longe para transformar a praça global da cidade”.

De acordo com um memorando visto pela Reuters, a empresa trabalhará em novos recursos de áudio, vídeo, mensagens, pagamentos e serviços bancários.

O site enfrentará desafios para reconstruir seus negócios.

Desde a aquisição de Musk, a empresa enfrentou tempos turbulentos com demissões, uma queda acentuada de anunciantes e o aumento meteórico da resposta da Meta ao Twitter.

A decisão do bilionário de renomear o Twitter como X pode ser legalmente complicada: X é amplamente usado e citado em marcas registradas, e empresas como Meta e Microsoft já possuem direitos de propriedade intelectual sobre a mesma letra.

“Musk abandonou qualquer plano de reinventar o Twitter como uma poderosa rede social autônoma e vê os US$ 44 bilhões gastos na rede como um custo irrecuperável”, disse Nicklas Meier, professor de marketing da Chapman University.

“O Twitter tem estado em crise nos últimos meses, e não acho que uma nova marca vá resolver tudo”, disse Drew Benvie, CEO da consultoria de mídia social Battenhall.

“Trata-se menos de reinventar o Twitter e mais de construir uma marca em torno do império de Elon Musk, incluindo a SpaceX, onde a marca X realmente se alinha um pouco mais de perto”.

Reportagem de Subanta Mukherjee em Estocolmo, Martin Coulter e Aidan Naldi em Londres, Bharat Govind Gautam e Samrita A em Bangalore; Sheila Tang em Dallas e Carlos Baria em San Francisco; Reportagem adicional de Juby Babu; Edição por Barbara Lewis e Jonathan Otis

