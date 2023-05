Enquanto Zelensky ganha mais armas na Europa, a Ucrânia comemora a vitória em Bakmut

Depois de Roma, Berlim e Paris, Zelensky segue para Londres

Kiev prevalece nos subúrbios do norte e do sul de Baghmut

Presidente da Bielorrússia diz que quatro aviões foram abatidos sobre a Rússia

KYIV/LONDRES, 15 Mai (Reuters) – A Ucrânia comemorou seus primeiros avanços substanciais no campo de batalha em seis meses nesta segunda-feira, quando o presidente Volodymyr Zelensky ganhou a promessa de novos drones de longo alcance no Reino Unido para adicionar mais armas ocidentais a uma contra-ofensiva contra agressores russos. .

Desde a semana passada, os militares ucranianos começaram a repelir as forças russas dentro e ao redor da cidade atingida de Baghmut. Suas primeiras operações ofensivas significativas desde que suas tropas capturaram a cidade de Kherson, no sul, em novembro.

“O avanço de nossas tropas na direção de Pakmut é o primeiro sucesso de operações ofensivas na defesa de Pakmut”, disse o comandante das forças terrestres, coronel general Oleksandr Chirsky, em comunicado no aplicativo de mensagens Telegram.

“Os últimos dias mostraram que podemos avançar e destruir o inimigo mesmo em situações muito difíceis como esta”, disse ele. “Estamos lutando com menos recursos que o inimigo e, ao mesmo tempo, podemos destruir seus planos.”

Em uma atualização no campo de batalha na noite de segunda-feira, o Estado-Maior do Exército ucraniano disse que as forças russas, apoiadas por bombardeios pesados, estavam pressionando os esforços para ganhar terreno, mas não conseguiram avançar ao redor da vila de Ivanivske, nos limites ocidentais da cidade.

A Batalha de Bagmut se tornou a mais longa e sangrenta da guerra e tem um significado totêmico para a Rússia, sem outros prêmios para uma campanha de inverno que custou milhares de vidas.

Nos últimos seis meses, Kiev ficou na defensiva enquanto Moscou intensifica sua campanha, enviando centenas de milhares de novas reservas e mercenários para a guerra terrestre mais sangrenta da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Kiev está agora preparando uma contra-ofensiva usando centenas de novos tanques e veículos blindados enviados pelo Ocidente desde o início do ano, com o objetivo de recapturar um sexto território na Ucrânia que Moscou afirma ter anexado.

Zelenskiy se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em Londres na segunda-feira, a última parada de uma viagem que o levou a Roma, Berlim e Paris nos últimos três dias, embolsando novas armas importantes ao longo do caminho.

A Grã-Bretanha na semana passada se tornou o primeiro país ocidental a lançar mísseis de cruzeiro de longo alcance para a Ucrânia, e seguiu com a promessa de drones capazes de atingir um alcance de 200 km (125 milhas) durante a visita de Zelenskiy na segunda-feira.

O governo de Sunak também disse que em breve começará a treinar pilotos ucranianos para pilotar caças.

‘Momento crucial’

Um soldado ucraniano dá água a um soldado russo capturado perto da cidade de Pakmut, na linha de frente, na região de Donetsk, na Ucrânia, que recentemente foi atacada enquanto a ofensiva da Rússia na Ucrânia continua, 11 de maio de 2023. Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhenenko via Imagens de rádio REUTERS TPX

Zelenskiy descreveu as novas armas prometidas pelos europeus como “importantes e poderosas”.

“Estamos voltando para casa com nova ajuda militar. Novas e poderosas armas para o front, mais segurança para nosso povo, mais apoio político…”

Sunak disse que a guerra está em um “momento crucial” e que o Reino Unido continuará comprometido em apoiar a Ucrânia. “É importante para o Kremlin saber que não vamos embora. Estamos aqui para uma longa jornada.”

O Kremlin disse não acreditar que o equipamento britânico adicionado mudaria o curso do conflito, chamando-o de uma “operação militar especial” de sua parte para eliminar as ameaças à segurança representadas pela busca de laços de Kiev com o Ocidente. Kiev e apoiadores ocidentais chamam as ações da Rússia de apropriação de terras não provocada.

As forças ucranianas expulsaram as tropas russas da capital, Kiev, há um ano e desembarcaram novamente em duas grandes ofensivas no segundo semestre de 2022, mas resistiram a uma ofensiva russa punitiva enquanto esperavam a chegada das armas.

As autoridades ucranianas geralmente não falam sobre os detalhes de suas operações ofensivas, mas obtiveram ganhos significativos nos arredores norte e sul de Baghmut nos últimos sete dias.

Moscou concordou em recuar para o norte da cidade, e o chefe do exército particular de Wagner, lutando dentro de Baghmut, afirmou que as forças regulares russas haviam se retirado dos flancos norte e sul.

As autoridades ucranianas retratam os combates na área como desenvolvimentos localizados, em vez do que dizem ser um grande ataque de contra-ofensiva que ainda não começou.

Um relatório de uma respeitada agência de notícias russa no sábado de que quatro aeronaves militares russas foram derrubadas perto das fronteiras da Bielo-Rússia e da Ucrânia enquanto se preparava para atacar alvos dentro da Ucrânia foi inadvertidamente confirmado pelo presidente bielorrusso Alexander Lukashenko na segunda-feira.

Ele falou durante uma visita a uma base de comando da força aérea na Bielo-Rússia, de acordo com o canal Bull Pervovo Telegram, uma publicação estatal bielorrussa que relata as atividades de Lukashenko.

“Três dias após os eventos perto de nós – isto é, na região de Bryansk, quando quatro aviões foram abatidos, fomos forçados a responder. Desde então, nós, nossas tropas, estamos em alerta máximo”, disse Lukashenko. .

Não houve resposta oficial da Ucrânia, que geralmente se recusa a comentar relatos de ataques dentro da Rússia. Mas Mykhailo Podolyak, conselheiro sênior de Zelenskiy, no sábado chamou o incidente de “justiça… e carma instantâneo”.

A Bielorrússia é uma aliada próxima da Rússia, que a usou como plataforma de lançamento para a invasão da Ucrânia, embora Lukashenko tenha insistido que a Bielorrússia não está participando da guerra e não enviou tropas para lutar contra as forças russas.

Escrito por Peter Graff; Edição por Mark Heinrich

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.