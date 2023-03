Investigação de documentos de Trump desencadeia confronto no tribunal de apelações

Em resposta à intimação, o Sr. Corcoran se reuniu com investigadores federais em junho e deu a eles outro lote de documentos, mais de 30 dos quais continham informações sigilosas. Ele então preparou um relatório para o Departamento de Justiça para outro advogado, o Sr. O clube e a residência de Trump na Flórida, Mar-a-Lago, foram “completamente revistados” e nenhum item classificado foi encontrado.

Em agosto, agentes do FBI revistaram Mar-a-Lago armados com um mandado. Em busca, o Sr. Três documentos sigilosos foram encontrados em mesas do escritório de Trump, sendo mais de 100 documentos em 13 caixas ou contêineres com marcas de classificação na residência, alguns nos níveis mais restritos.

Em junho o Sr. Cerca de três semanas após o encontro com os investigadores de Corcoran, os promotores federais emitiram outra intimação – desta vez para imagens de vigilância de uma câmera perto de um depósito em Mar-a-Lago. Senhor. escritório de Smith, Sr. No momento em que a intimação para o vídeo foi emitida, o Sr. Seu telefonema com Trump, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Os promotores estão interessados ​​em dois homens flagrados em imagens de vigilância movendo caixas de um depósito em Mar-a-Lago, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto. O assessor da Casa Branca, Valdyne Nauta, estava entre os que foram trabalhar para Trump na Flórida. O outro é trabalhador em Mar-a-Lago.