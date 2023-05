Notícias da guerra Rússia-Ucrânia: Papa e Zelensky em Roma para encontrar líderes italianos

ROMA – O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou a Roma neste sábado, onde se reunirá com o presidente e o primeiro-ministro da Itália. Ele também deve se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano. Será a primeira vez que ele se encontrará com o papa desde a invasão russa, embora a influência de Francisco no eventual conflito possa ser limitada.