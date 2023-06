Trabalhadores externos suportam fumaça de incêndio florestal e qualidade do ar perigosa

Comente esta história Comente

NOVA YORK – Joel Bolenzo, guarda de segurança de um prédio de escritórios no Columbus Circle de Manhattan, está acostumado a ficar do lado de fora e respirar o ar cheio de fumaça de escapamento, poeira e outros poluentes da cidade. Mas nada se compara aos últimos dois dias. “É horrível”, disse Bolenzo, 23, na quinta-feira, mais uma vez em seu posto ao ar livre, mas desta vez usando uma máscara. “É como estar ao lado de uma churrasqueira e fumar todo o carbono que sai.”

De passeadores de cães a motoristas de entrega, paisagistas a trabalhadores agrícolas, muitos trabalhadores ao ar livre trabalharam esta semana, mesmo quando a fumaça dos incêndios florestais violentos do Canadá cria má qualidade do ar em toda a costa leste. A situação deles revela como os trabalhadores externos são mais vulneráveis ​​do que qualquer outra categoria de trabalhadores quando se trata de mudanças climáticas.

A fumaça pesada dos incêndios florestais canadenses se espalhou pelo nordeste em 8 de junho, deixando o céu nublado e espalhando problemas de saúde de Nova York a Washington. (Vídeo: Washington Post)

Em todo o mundo, esses homens e mulheres têm maior probabilidade de adoecer e morrer devido à exposição ao calor extremo, que pode ser agravado pelo aumento da umidade. De trabalhadores da construção civil no Nepal a colheitadeiras de cana-de-açúcar em El Salvador, paisagistas em Las Vegas e motociclistas na Índia, trabalhar ao ar livre representa grandes riscos à saúde. Os trabalhadores podem superaquecer, sofrer danos prolongados nos rins ou respirar ar insalubre, o que pode causar doenças respiratórias graves.

Esta semana nos Estados Unidos, enquanto os alertas de código vermelho e roxo proliferavam em áreas onde vivem milhões de americanos, alguns locais de trabalho tomaram medidas para limitar a exposição de seus funcionários ao ar poluído.

A Major League Baseball adiou vários jogos esta semana. Dono de um restaurante na Filadélfia Fechado Comida de fora em alguns locais para evitar danos aos funcionários. Cidade de Allentown, Pensilvânia, Enviado Lar dos trabalhadores de Parques e Recreação. A Amtrak foi uma das várias empresas que disponibilizou máscaras aos trabalhadores que as desejavam e disse que estava atrasando o trabalho “não crítico” em áreas consideradas perigosas.

“Se for possível, eu o encorajaria a não se exercitar”, diz Panakis Kaliatsatos, MD, pneumologista da Johns Hopkins School of Medicine e porta-voz da American Lung Association.

Isso inclui usar uma máscara justa de alta qualidade ao ar livre, manter-se hidratado e adiar qualquer trabalho que possa esperar alguns dias. Aqueles que dirigem mais veículos para o trabalho devem garantir que o ar-condicionado circule apenas o ar interno, disse ele.

Isso inclui usar uma máscara justa de alta qualidade ao ar livre, manter-se hidratado e adiar qualquer trabalho que possa esperar alguns dias. Aqueles que dirigem mais veículos para o trabalho devem garantir que o ar-condicionado circule apenas o ar interno, disse ele.

Joel Kaufman, epidemiologista e médico da Universidade de Washington, disse que a qualidade nociva do ar alimentada por incêndios florestais não afeta a todos igualmente. Os trabalhadores mais velhos e aqueles com condições pré-existentes geralmente enfrentam maiores riscos do que os trabalhadores mais jovens e saudáveis.

“Este país tem uma força de trabalho envelhecida. “As pessoas que trabalham fora nem sempre têm menos de 20 anos”, disse Kaufman.É por isso que os empregadores têm a responsabilidade de pensar cuidadosamente sobre os riscos para todos os funcionários.

“Do ponto de vista do empregador, você realmente precisa ser muito conservador”, disse Kaufman. “Se a orientação é que é perigoso para todas as pessoas, então você realmente não deveria enviar pessoas para trabalhar nessa situação.”

Mas, na verdade, apesar dos ventos fortes, sujos e perigosos que se espalham por centenas de quilômetros, as tarefas ao ar livre foram ininterruptas para muitos na Costa Leste nesta semana.

Keith Garrett, 37, estava vendendo frutas e vegetais no famoso 9th Street Market da Filadélfia na quinta-feira. Ele usava uma máscara em volta do queixo enquanto vendia cachos de aspargos por US$ 1 cada e bananas por 50 centavos o quilo. O comércio caiu significativamente, disse ele.

“Não há ninguém lá fora”, disse ele. “Eles causaram pânico e disseram às pessoas para ficarem dentro de casa.”

Alguns estados do oeste, onde os incêndios florestais são historicamente mais comuns e perturbadores, tomaram medidas para proteger os trabalhadores expostos ao ar tóxico a cada ano. Nos últimos anos, Oregon, Califórnia e Washington adotaram leis exigindo que os empregadores forneçam proteção, como máscaras N95, para proteger os trabalhadores quando a fumaça do incêndio degrada a qualidade do ar – e, se possível, mova os trabalhadores para dentro de casa em alguns casos.

Mas até agora não existem padrões tão abrangentes no nível federal.

Os dados mostram que milhões de americanos dependem do tempo ao ar livre como parte de seus meios de subsistência.

Em 2020, De acordo com o Bureau of Labor Statistics, 4,3% dos trabalhadores civis tiveram que passar mais de dois terços de seu dia de trabalho ao ar livre, incluindo paisagistas, trabalhadores da construção civil e trabalhadores de manutenção de rodovias. Outros 15,1%, incluindo professores de pré-escola, motoristas de caminhão, carpinteiros e repórteres, devem ficar fora de casa por um terço do dia de trabalho.

À medida que a mudança climática alimenta incêndios florestais mais intensos, tempestades mais fortes e ondas de calor mais congelantes, os trabalhadores ao ar livre em todo o mundo geralmente enfrentam condições mais desafiadoras, alertaram os cientistas. Mas muitos governos resistem a agir, já que as empresas lutam contra padrões mais rígidos que tornam sua operação mais cara.

Um planeta em aquecimento está “tornando as regiões mais quentes ainda mais quentes e reduzindo drasticamente a quantidade de tempo que as pessoas passam ao ar livre, o que significa que alguns trabalhadores ao ar livre não podem trabalhar tanto tempo quanto necessário, resultando em renda mais baixa”, disse o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. escreveu Em um relatório detalhado no ano passado.

Na quinta-feira, alguns trabalhadores ficaram se perguntando o que poderia ter acontecido décadas atrás, em vez disso, tentando suportar as mudanças do tabagismo antes deles.

Alguns alvos interromperam as entregas na calçada em meio ao nevoeiro, de acordo com Adam Ryan, fundador do grupo não afiliado Target Workers Unite. Mas pelo menos um local no norte da Virgínia, o serviço permaneceu aberto, disse um funcionário na quinta-feira. Ela perguntou se a loja poderia desabilitar a opção “pull up” para os clientes, mas seu gerente disse que não.

“É muito difícil para mim fazer isso porque tenho asma e estou me recuperando da Covid”, disse a funcionária, que falou sob condição de anonimato por medo de perder o emprego.

A Target não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do The Washington Post.

Vários trabalhadores abandonaram o trabalho na loja Trader Joe’s no Lower East Side de Manhattan na tarde de quarta-feira, de acordo com Jordan Pollock, um organizador trabalhista e membro do conselho.

O ar dentro da loja começou a cheirar pesado e enfumaçado, ela disse, e ela viu um céu laranja quando olhou para a escada rolante que levava à rua. “Foi incrivelmente apocalíptico”, disse Pollock.

Os gerentes se recusaram a fechar a loja porque os Centros de Controle e Prevenção de Doenças não haviam declarado emergência, disse Pollock. O gerente da Trader Joe se recusou a comentar sobre a paralisação, encaminhando os repórteres ao escritório corporativo da empresa.

A porta-voz da Trader Joe, Nakia Rohde, disse que "nada é mais importante" do que a segurança dos funcionários e clientes, e todas as suas lojas, incluindo o local onde ocorreu a paralisação, têm "filtros de ar de alta qualidade" que recebem manutenção regular. "Ontem, alguns membros da equipe indicaram que não se sentiam à vontade para cumprir seus turnos programados. Como é nossa prática habitual, qualquer membro da equipe que deseje ir para casa é bem-vindo.

Muitos entregadores disseram que o caos desencadeado pela fumaça do incêndio os trouxe de volta aos primeiros e caóticos dias da pandemia, quando empresas e escolas foram fechadas, mas eles foram deixados à própria sorte.

A caminho do Brooklyn na terça-feira, o motorista da UPS Matt Leichenger disse que precisou de um minuto para ligar o caminhão depois que uma forte rajada de vento atingiu seu rosto e fez seus olhos lacrimejarem. Na tarde de quarta-feira, quando as condições pioraram e uma névoa laranja cobriu a cidade, Leichenger disse que se sentia tonto e enjoado. Ele carregou a traseira de seu caminhão para não poder ver claramente os números das caixas.

Leichenger, organizadora em tempo parcial do sindicato Teamsters, disse que seu telefone foi inundado com mensagens de trabalhadores compartilhando informações sobre a má qualidade do ar. Mas ele disse que a UPS dá pouca orientação aos trabalhadores sobre como se proteger. “Parecia contagiante de novo”, disse ele.

Em comunicado, a UPS disse que está tomando medidas para monitorar os motoristas, incluindo a distribuição de máscaras aos funcionários nas áreas afetadas e seguindo outras diretrizes locais. “O bem-estar e a segurança dos UPSers são nossa primeira prioridade”, afirmou.

Joshua Wood, motorista de entrega na cidade de Nova York, disse que, com menos motoristas na estrada e mais funcionários de escritório ficando em casa, os aplicativos de entrega incentivam os motoristas a trabalhar com potencial para receber salários mais altos. Mas essa inconsciência os coloca em maior risco.

“Dias como hoje mostram como esses trabalhadores são vitais para a economia da cidade”, disse Wood, que também trabalha como defensor dos direitos trabalhistas e salários justos para os trabalhadores da distribuição de serviços públicos.

Para o motociclista Mamadou Barry, do Pedicab, no Central Park, o vento cobrou um preço físico e financeiro. Na quarta-feira, quando o céu ficou laranja e as autoridades da cidade alertaram as pessoas para ficarem dentro de casa, Barry saiu para conduzir os clientes pelo parque, tentando ganhar dinheiro.

Mas não havia turistas, e um passeio que ele fez foi interrompido cedo, quando Barry e o convidado não aguentaram o cheiro de fumaça. Barry tentou por mais algumas horas, mas como sua garganta estava seca e os clientes eram quase indescritíveis, ele teve que voltar para o Brooklyn, perdendo um dia de pagamento e sentindo-se exausto.

Na quinta-feira, ele voltou ao seu posto avançado no Central Park e, embora a neblina estivesse menor, os negócios ainda estavam lentos. Ele baixou suas taxas na tentativa de atrair clientes.

“Se não estivermos lá, não ganhamos dinheiro”, disse ele.

Natalie Pompilio, Justin McDaniel e Ian Livingston contribuíram para este relatório.