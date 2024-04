O que aprendemos com o retorno do 76ers com uma vitória no play-in sobre o Miami Heat

Por Mike Workunov, Eric Koren e Tobias Bass

Uma história de dois tempos e um ótimo jogo no banco rendeu ao Philadelphia 76ers o sétimo lugar

Com esta derrota, o Heat enfrentará o Chicago Bulls em uma partida de vitória ou de volta para casa pela vaga final nos playoffs da NBA.

Nicholas Badum fez um jogo monstruoso com 20 pontos e cinco rebotes, o melhor da temporada. Joel Embiid liderou todos os artilheiros com 23 pontos em 6 de 17 arremessos, além de 15 rebotes e cinco assistências.

O 76ers entrou no intervalo vencendo por 51-39 e continuou a ser aplaudido pelos fiéis da Filadélfia ao cometer 12 reviravoltas no primeiro tempo e o Miami marcar 17 pontos. Suas lutas foram baseadas na defesa da zona do Miami, já que oito das 12 viradas do Philly foram contra a zona.

No início do segundo tempo, o Philadelphia passou a pressionar mais defensivamente e a confiar no banco, e o Miami teve pouquíssimas respostas. Eles mantiveram o jogo disputado com o heroísmo de Bam Adebayo e Tyler Hero, mas o ritmo do 76er era demais para ser superado. O banco de Philly marcou 36 pontos e Batum fez um bloqueio importante em Hero no final do quarto período para selar o jogo.

O que esta vitória significa para a Filadélfia

Os Sixers não apenas venceram o torneio play-in, eles ganharam algo importante. Isso os coloca nos playoffs como o 7º cabeça-de-chave, o que é enorme porque permite que evitem o Celtics na primeira rodada. Os Knicks serão, sem dúvida, um confronto difícil, mas não são os Celtics que foram os rolo compressores inquestionáveis ​​da temporada regular. Eles podem pegar um trem para Nova York e nas próximas duas semanas haverá um confronto de primeira rodada com cara ou coroa.

Foi um grande retorno para os Sixers. Eles detectam calor em tempo real. Nada conectado como Embiid, que lutou cedo e assumiu tarde. Suas cestas de embreagem e grande assistência para Kelly Oubre Jr. no final do quarto período ajudaram a selar a vitória. – Mike Workunov, redator da equipe de negócios da NBA e do basquete

Será que Miami conseguirá organizar outra corrida da Cinderela?

O Heat teve o 28º lugar no ataque da liga este ano, um importante sinal de alerta sobre o potencial do time durante uma lenta sequência de playoffs. Miami construiu uma vantagem de 12 pontos com a força de uma zona de defesa complicada que acelerou o 76ers e criou oportunidades fáceis na transição. Depois que a Filadélfia abraçou, Miami não conseguiu produzir pontuação suficiente. Além do Hero, o Miami não tinha nenhuma vantagem ofensiva e isso permitiu que a Filadélfia os ultrapassasse.

O Heat enfrentará o Bulls em Miami na noite de sexta-feira, com o vencedor enfrentando o Boston Celtics na primeira rodada. No entanto, Jimmy Butler se machucou no final do primeiro quarto, e quando Oubre o substituiu, Terry Rozier, o guarda rápido adquirido em janeiro para Kyle Lowry, perdeu cinco jogos consecutivos devido a uma lesão no pescoço. Butler não se moveu durante algumas posses de Miami, acertando 5 de 18 naquela noite. Butler disse que fará uma ressonância magnética do joelho na quinta-feira e sentiu que ficou mais limitado à medida que o jogo avançava e prejudicou mais o Heat do que os ajudou. Se Butler estiver comprometido e Rozier indisponível, o Heat precisará de um pouco de magia para chegar aos playoffs. – Eric Koreen, redator da equipe do Raptors

