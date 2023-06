Atualizações ao vivo da guerra Rússia-Ucrânia: bombardeio russo mata 2 pessoas em Kherson

As autoridades ucranianas e as instituições de caridade do país têm um forte histórico de lidar com crises, e suas habilidades aprendidas com muito esforço – às vezes ausentes em países atingidos por desastres – já foram usadas em resposta à destruição de uma barragem no rio Dnipro, dizem líderes humanitários.

O serviço de emergência do estado, que disse ter resgatado quase 2.000 pessoas da zona de inundação imediata, respondeu a milhares de ataques de mísseis russos desde que Moscou lançou uma invasão em grande escala 15 meses atrás. Salvou civis, apagou incêndios e ajudou a evacuar pessoas.

Uma rede de grupos voluntários cresceu rapidamente desde a invasão, muitos querendo mostrar solidariedade com o esforço de guerra.