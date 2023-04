UConn derrotou Miami no jogo do título do NCAA Men’s Basketball Championship

(CNN) UConn, quarto cabeça-de-chave, avançou para o jogo do campeonato masculino de basquete da NCAA após uma vitória por 72-59 sobre o No. 5 Miami na Final Four no sábado.

Este é o primeiro jogo do Campeonato Nacional da NCAA para os UConn Huskies desde 2014.

Os Huskies começaram rápido no sábado, fazendo 9 a 0 nos primeiros cinco minutos de jogo. O Miami Hurricanes tentou voltar ao jogo, mas no final das contas os chutes não estavam caindo para o time. Com 10 pontos de vantagem, o atacante do UConn, Alex Garaban, acertou uma cesta de três pontos na campainha para dar aos Huskies uma vantagem de 37-24 indo para o intervalo.

O forte início de UConn continuou no segundo tempo, aumentando a vantagem para 20 pontos antes que os chutes dos Hurricanes começassem a cair. O Miami novamente reduziu a vantagem para 10 pontos antes que os Huskies recuperassem o ímpeto.

O astro do Huskies, Adama Sanoko, está observando o Ramadã, e seu domínio foi alimentado por afirmações anteriores de que ele comerá laranjas e água de coco. Ele terminou o jogo com 21 pontos e 10 rebotes. O guard Jordan Hawkins, que era questionável para jogar com uma doença não Covid, somou 13 pontos.

O técnico da UConn, Don Hurley, deu todo o crédito pelo sucesso do time à sua comissão técnica e aos jogadores.

“Estou feliz por ter conseguido atrair o tipo certo de pessoas para chegar a esse ponto”, disse Hurley à transmissão da CBS. “A comissão técnica, esses jogadores incríveis e eu obviamente apreciamos a Universidade de Connecticut. Eles deram uma chance a um cara que era técnico do ensino médio há pouco tempo. Que bênção e incrivelmente grato. … Estamos trabalhando difícil. Cinco por um tempo.”

No sábado anterior, o nº 5 do estado de San Diego surpreendeu o nº 9 do Florida Atlantic nos segundos finais, vencendo por 72-71 e avançando para seu primeiro jogo pelo título da NCAA. Perdendo por 71-70 faltando dois segundos para o final do jogo, o armador asteca Lamond Butler acertou um pull-up jumper na campainha para enviar a escola para o jogo do campeonato nacional.

Os Huskies agora vencerão o quinto campeonato nacional do programa quando enfrentarem o San Diego State no NRG Stadium em Houston na noite de segunda-feira.