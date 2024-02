Blue Ivy, 12, parece elegante em um vestido branco e salto plataforma no Grammy de 2024

Moda

Blue Ivy Carter segue os passos da moda de sua família.

No Grammy de 2024, o garoto de 12 anos apareceu na plateia da Crypto.com Arena com os pais famosos Beyoncé e Jay-Z.

Enquanto a família caminhava no tapete vermelho, a adolescente arrasou com um vestido midi Vivienne Westwood branco com ombros largos no palco com seu pai – que recebeu o prêmio Dr.

Ela abandonou os saltos altos para a cerimônia, em vez disso combinou seu vestido digno de conto de fadas com um par de saltos altos brancos. Botas Dolly Laruet ($ 475) e embreagem correspondente.

O rapper, brincando, referiu-se ao copo de gramofone como um “copo de ostra” para Blue. Texto de aceitação de 2014Antes de acrescentar: “Blue já cresceu e não aceita copinhos – ela é dona de seu próprio Grammy”.

De sua parte, Beyoncé atraiu aplausos do público com um chapéu de cowboy Louis Vuitton e shorts sob medida e conjunto de blazer – o último dos quais era uma versão customizada de um terninho saído da passarela desenhado por Pharrell no mês passado.

Blue Ivy subiu ao palco do Grammy de 2024 com seu famoso pai, Jay-Z. filme de arame

Ela combinou o look com botas LaRoute. Reuters

A famosa família faltou ao tapete vermelho da noite. Reuters

A aparição no Grammy ocorre porque a dupla não compareceu à festa anual do Grammy de Clive Davis por razões desconhecidas na noite de sábado – embora Jay-Z tenha organizado sua própria festa na sexta-feira, com convidados sensacionais, incluindo Kim Kardashian e Odell Beckham Jr.

A premiação tem sido movimentada há alguns meses para Blue Ivy, que exibiu seus passos de dança enquanto acompanhava sua mãe em sua turnê “Renaissance”.

Ela até parecia glamorosa para a estreia do filme da turnê em Londres, onde a dupla mãe e filha optou por trajes pretos.

Embora nenhum dos dois tenha sido indicado na cerimônia deste ano, Blue Ivy se tornou a segunda mais jovem vencedora do Grammy em 2021, quando ela e Beyoncé levaram para casa o troféu de Melhor Vídeo Musical por “Brown Skin Girl”.

