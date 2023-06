Summer Game Fest 2023: todos anunciados

O Summer Game Fest 2023 finalmente chegou, e o show de Geoff Keighley dá início a uma semana de anúncios e atualizações sobre jogos novos e anunciados anteriormente. No passado, vimos jogos como The Last of Us Part 1 e Midnight Suns da Marvel, então alguns jogos AAA devem aparecer em breve.

Estamos acompanhando tudo o que foi anunciado durante o evento. Então continue lendo para saber sobre cada revelação no Summer Game Fest 2023. Além disso, veja como assistir ao Summer Game Fest e o que esperar.

Homem-Aranha 2 ganha data de lançamento para 20 de outubro de 2023

Dias depois que a Sony compartilhou uma apresentação de gameplay para Spider-Man 2, o Summer Game Fest revelou a tão esperada data de lançamento exclusiva do PlayStation 5 em 20 de outubro. Temos uma revelação da arte da caixa mostrando Peter e Miles em redes de tiro de fantasia. E Venom descobre que Eddie não se tornará Bragg.

Prince of Persia: The Lost Crown será lançado no ano que vem

The Prince of Persia: The Last Crown Summer Game Fest 2023 Trailer

O Summer Game Fest começou com uma surpresa: um novo jogo Prince of Persia será lançado no início do próximo ano. Prince of Persia: The Last Crown está chegando ao PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC em 18 de janeiro de 2024. Este jogo é um novo jogo de plataforma de ação de rolagem lateral.

Mortal Kombat 1 recebe um trailer de gameplay esmagador

Mortal Kombat 1 Summer Game Fest 2023 Trailer

Mortal Kombat 1 será lançado ainda este ano, e temos uma nova visão da jogabilidade para a próxima entrada na longa série. Vimos uma nova mecânica de assistência em ação, onde os lutadores podem chamar a ajuda de outros personagens de Mortal Kombat no meio da batalha. Vemos algumas mortes, incluindo um close da caixa torácica de alguém e alguém arrancando o coração do peito. Sim, é Mortal Kombat!

Sonic Superstars é um novo jogo 2D clássico do Sonic chegando este ano

A Sega revelou Sonic Superstars, um novo jogo de rolagem lateral do Sonic com cooperação para quatro jogadores. Os jogadores podem escolher entre Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose, e podem jogar com até quatro jogadores ao mesmo tempo. O jogo é um scroller lateral, mas assume um estilo de arte 3D semelhante às aparições clássicas do Sonic em Sonic Generations e Sonic Forces. O jogo está disponível em todas as plataformas neste outono.

Alan Wake 2 apresenta ótima jogabilidade

Jogo Alan Wake II Summer Game Fest 2023

Alan Wake 2 chega em 17 de outubro, e demos nossa melhor olhada no jogo até agora no Summer Game Fest. O jogo apresenta dois personagens jogáveis ​​- Alan Wake e Saga Anderson – com uma divisão de 50-50 entre os dois. Saga é um agente do FBI no noroeste do Pacífico, enquanto Alan Wake tenta escapar da dimensão dos sonhos.

Revelado o Comando Tóxico de John Carpenter

Sabre Interactive, Focus Entertainment e John Carpenter revelam o Toxic Commando de John Carpenter, um novo jogo de tiro em primeira pessoa inspirado na ação e terror dos anos 80. O trailer de revelação mostrou veículos militares bem equipados e muitas armas para enfrentar hordas de inimigos mortos-vivos. O jogo está chegando ao Xbox Series X|S, PS5 e PC no próximo ano.

Sandland é um novo jogo de ação de Akira Toriyama e Bandai Namco

Demos uma olhada em SandLand, o novo jogo da Bandai Namco chegando ao PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S e PC. O jogo apresenta o estilo de arte característico de Akira Toriyama, tornando-o instantaneamente comparável a jogos como Dragon Ball e Dragon Quest. Embora o jogo apresente tanques e combate corpo a corpo no vasto deserto, o resto do jogo parece muito diferente dessas duas propriedades. Ainda não há data de lançamento para este jogo.

Baldur’s Gate 3 apresenta Jason Isaacs como um grande vilão

Jason Isaacs – mais conhecido por seus papéis como Lucius Malfoy na franquia Harry Potter e como Capitão Gancho em Peter Pan de 2003 – junta-se a Balder’s Gate 3 como um grande vilão. O ator já apareceu em videogames, incluindo Marvel’s Midnight Sons e The Last Worker.

Trailer de gameplay de Path of Exile 2

Temos uma nova visão do Path of Exile 2, o próximo RPG de ação isométrica. A filmagem do jogo que obtivemos era muito curta, mostrando um personagem mago destruindo monstros com magia elétrica. No final do trailer, eles brincam que saberemos mais no dia 28 de julho.

Exoprimal receberá um crossover de Street Fighter 6

Como Geoff Keighley o apresentou originalmente como um anúncio de sequência para Street Fighter 2 , a Capcom puxou uma boa isca e nos atacou. Em vez disso, acabou sendo o Capcom Collab 1 para ExoPrimal, onde um Mecha Ryu robótico enfrenta os dinossauros do ExoPrimal. Exoprimal será lançado em 14 de julho com a sequência de Street Fighter 6 neste outono.

P’s Lies ganha demo e nova data de lançamento

Lies of B Summer Game Fest 2023 Trailer

Pinocchio souls like Lies of P agora chega em 19 de setembro, um pouco atrasado em relação à data de agosto anterior. No entanto, os jogadores podem jogar a demo do jogo, que consiste nos dois primeiros capítulos do jogo, que inclui três lutas contra chefes e vários locais para explorar.

A Netflix divulgou o trailer da terceira temporada de The Witcher.

A terceira temporada de The Witcher marca a última temporada de Geralt de Rivia, de Henry Cavill, e vimos o primeiro trailer completo da próxima temporada. Siri ocupa o centro do palco na 3ª temporada, enquanto Gerald e Yennefer trabalham para protegê-la. Também vimos uma grande esgrima de Henry Cavill.

Warhammer 40k: Space Marine 2 revela modo cooperativo

Warhammer 40k: Space Marine 2 Co-op revelado – Summer Game Fest 2023

Warhammer 40k: Space Marine 2 contará com três jogadores cooperativos durante toda a campanha. Temos um novo trailer de jogabilidade, que mostra o retorno do protagonista Titus enquanto dois companheiros fuzileiros navais se unem para derrotar as forças tirânicas. O jogo está chegando ao PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC neste inverno.

Nicolas Cage morre em plena luz do dia

A multidão do Summer Game Fest caiu na gargalhada com esta incrível revelação do crossover, e descobrimos que Nicolas Cage está chegando ao Dead in the daylight. O infame ator também apareceu no palco para um bate-papo. Cage o chamou de Dead by Daylight porque nunca havia se envolvido na indústria de videogames antes. Um episódio de Nick Cage está chegando ao Dead by Daylight em 25 de julho.

Sim, uma sequência de Your Grace foi anunciada

Conseguimos informações sobre Yes, Your Grace: Snowfall, a sequência do jogo indie de 2020 de Brave at Night e No More Robots. O original era sobre escolhas sobre como governar seu reino, e a sequência pega a ideia e a expande em um novo cenário de inverno. O jogo chegará no ano que vem.

Witchfire entra em acesso antecipado em setembro

O próximo trailer mostrado é de Witchfire dos criadores de The Vanishing of Ethan Carter, Painkiller e Bulletstorm. Antes de mudar para o jogo de tiro em primeira pessoa, vimos uma floresta muito assustadora cheia de névoa e esqueletos. A filmagem do jogo mostrava o jogador usando uma besta, espingarda, combate corpo a corpo e muito mais. Witchfire será lançado em Acesso Antecipado em 20 de setembro.

Data de lançamento dos 2 restantes revelada

Trailer do Festival de Jogos de Verão de The Rest II 2023

O Remnant 2 da Gunfire Games será lançado no próximo mês, em 25 de julho. O novo trailer mostrou os locais que os jogadores visitarão, incluindo o novo plano das trevas, Narude. Remnant 2 é a sequência do jogo conhecido como “Dark Souls with Guns”, e Remnant 2 está chegando. Níveis e enredos gerados processualmente .

Honkai Star Rail está recebendo uma janela de lançamento do PS5

Honkai Star Rail – um jogo do desenvolvedor do Genshin Impact, Mihoyo – ganhou um novo trailer mostrando novos personagens do RPG. Também temos uma janela de lançamento para a versão do PlayStation 5, que agora sabemos que chegará no quarto trimestre de 2023.

Crescente…