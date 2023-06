Tony Awards 2023: ‘Kimberly Akimbo’ e ‘Leopoldstadt’ levam as principais honras

Comente esta história Comente

NOVA YORK – “Kimberly Akimbo”, o melodrama brilhante e terno de uma adolescente de Nova Jersey com cinco vezes a idade dela, ganhou o prêmio de melhor musical e quatro prêmios no 76º Tony Awards na noite de domingo. Outros prêmios incluem Melhor Livro, Trilha Sonora e Atriz Principal e Destaque em um Musical.

Como amplamente esperado, o Tony de melhor peça foi para “Leopoldstadt”, de Tom Stoppard, de 85 anos, uma peça sobre o Holocausto inspirada na descoberta tardia do dramaturgo de suas próprias raízes judaicas. Arrecadou quatro troféus, incluindo Melhor Diretor, Figurino e Ator de Drama, vencendo “Ain’t No Mo”, “The Cost of Living”, “Between Riverside and Crazy” e “Fat Ham”.

Outros troféus nas categorias de drama foram divididos entre outras atuações, com Jodie Comer ganhando de melhor atriz por sua interpretação de um advogado ambicioso sob ataque em “Prima Face” e Sean Hayes ganhando de melhor ator em uma peça por sua interpretação vencedora do Oscar de um ator-pianista. Levant em “Boa Noite, Oscar”. O visualmente deslumbrante “Life of Pi” dominou os prêmios de design para peças, pois ganhou reconhecimento por cenários, design de som e iluminação.

Em outras competições, um ator principal musical J. Harrison foi para Nye, que venceu sua co-estrela Christian Borle e cinco outros atores por “Some Like It Hot”, e Victoria Clark ganhou o prêmio de melhor atriz principal. 16 anos em “Kimberly Akimbo”. Bonnie Milligan levou para casa o Tony de Melhor Atriz em Musical por sua interpretação de uma adorável vigarista em “Kimberly Akimbo”.

A vitória de Ney marca a primeira vez que um ator que se identifica como não binário ganha um Tony na categoria de ator principal. Essa façanha foi dobrada por Alex Newell, que também se identifica como não-binário e ganhou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Musical por “Shact”. Um vitorioso Newell disse à multidão: “Esperei por isso toda a minha vida e obrigado a cada um de vocês.” Voltando-se para a mãe, Newell disse: “Obrigado por me amar incondicionalmente.”

Aliás, foi uma noite que celebrou reiteradamente os trabalhos que desafiaram a intolerância. Os eleitores de Tony escolheram aleatoriamente a melhor remontagem musical da Broadway, concedendo o prêmio a “Parade”, a história real do assassinato de Leo Frank, um judeu inocente no início do século XX na Geórgia. “Dentro da floresta.” (Ambos os shows apareceram fora da Broadway como produções de concertos na série Encores! do New York City Center.)

Ao ganhar o prêmio de melhor diretor por “Parade”, Michael Orton citou o preconceito que enfrentou em sua juventude como gay. “Amai-vos e edificai-vos uns aos outros”, disse ele. “Vote sempre que puder.” (Seu co-vencedor de melhor diretor de uma peça foi Patrick Marber, “Leopoldstadt”.)

As apresentações em 26 categorias, selecionadas por uma academia de votação de mais de 700 produtores de teatro, atores, designers e outros, ocorreram durante uma cerimônia que faltou um ingrediente-chave das transmissões anteriores: escritores. O Writers Guild of America, agora em seu segundo mês de greve contra os estúdios de televisão e cinema, concordou em não fazer piquetes contra os Tonys, a menos que o programa continue sem os roteiristas.

Para esse fim, transmitido do United Palace em Washington Heights, em Manhattan – os primeiros 90 minutos na Pluto TV, o serviço de streaming gratuito e outras três horas na CBS – deve contar com o drama das corridas de Tony, em vez de piadas pré-programadas. E o toque especial dos concertos. READ Um redemoinho estranho aparece entre as luzes do norte no céu noturno do Alasca

“Não temos um roteiro, pessoal. Literal e sem roteiro. Bem-vindo!” Ariana DeBose, apresentadora da transmissão da CBS pelo segundo ano consecutivo, disse após o número de abertura – habilmente (e sem palavras) interpretado por uma trupe de dançarinos no saguão e nos corredores. Ele disse ao público que o evento sem roteiro exigia que os escritores “seguissem um acordo justo” e explicou que não havia teleprompters, apenas relógios de contagem regressiva para os discursos.

“Querido, Gancho!” Adicionados depoimentos deliciosos.

Nenhum aviso é necessário. Toda a cerimônia – apresentada por Julianne Hough e Skylar Austin nos primeiros 90 minutos de streaming – foi elegante e espontânea e aconteceu em um ritmo delicioso. Apesar de seus desafios especiais (ou por causa deles?), é um dos melhores shows de Tony na memória. A noite contou com apresentadores notáveis ​​como Common, Uso Aduba, Barry Manilow, Melissa Etheridge e Lupita Nyong’o, e a atriz Denny Benton se referiu ao governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, como o “grande mágico” do estado. “

Um dos pontos altos foi a aparição de Lea Michele, a estrela do revival de “Funny Girl”, cantando a alegre “Don’t Rain on My Parade”. Ela cantou a mesma música na transmissão de Tony em 2012, uma sequência que parecia um teste para um papel que ela ganharia uma década depois, substituindo a Fanny Price original do renascimento, Beanie Feldstein. (As câmeras a pegaram saindo do palco e no braço de DeBose.)

“Some Like It Hot”, “Kimberly Akimbo”, “Shucked”, “& Juliet” e “New York, New York” foram indicados ao prêmio de Melhor Musical. Os indicados para revivals musicais – “Camelot”, “Parade”, “Into the Woods” e “Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Fleet Street” – foram apresentados em comerciais ao vivo para seus shows. READ Milhares se reúnem para protestos do 'Dia da Invasão' durante o feriado do Dia da Austrália

Para a melhor reencenação de uma peça, os eleitores escolheram “Topdog/Underdog”, de Suzanne-Lori Parks, ganhadora do Prêmio Pulitzer de 2002 sobre dois irmãos sem sorte cujo encontro amoroso termina em tragédia. “Teatro é remédio!” Parks exclamou em seus comentários entusiasmados.

O imperativo de ser rápido e rápido pareceu inspirar vários vencedores do Tony, incluindo Brandon Uranowitz, que ganhou o prêmio de melhor ator em uma peça por seus papéis duplos em “Leopoldstadt”. Dirigindo-se a seus pais na audiência, Uranowitz disse que queria recompensá-los por seus sacrifícios. “Mas eu trabalho no teatro, então não posso fazer isso!” Ele declarou.

Os Tonys deram honras especiais ao ator Joel Gray, 91, e ao compositor John Kander, 96, que co-escreveu “Chicago”, “Cabaret” e uma série de outros shows com seu parceiro de composição, o falecido Fred Epp. No final da noite, Kantar recebeu seu prêmio com uma homenagem especial.

“Sou grato pela música, que foi minha amiga durante toda a minha vida e prometeu estar comigo até o fim”, disse ele.

Thomas Floyd contribuiu para este relatório.