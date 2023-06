Dominic Mireles, diretor do Escritório de Gerenciamento de Emergências da Filadélfia, disse em entrevista coletiva que a agência está preocupada com os “impactos ambientais” do incêndio e o colapso do rio Delaware, que corre paralelo à área danificada. Autoestrada.

O Departamento de Água da FiladélfiaEla usa Delaware para parte de seu suprimento, dizendo na tarde de domingo que “não houve impacto na qualidade da água”.

“A equipe do Departamento de Água da Filadélfia continua monitorando a situação e trabalhando com outras agências na resposta de emergência”, afirmou.

A área afetada pelo incêndio incluía oficinas mecânicas, construtoras e a Four Seasons Total Landscaping, uma empresa familiar na época pertencente ao advogado pessoal do ex-presidente Donald Trump, Rudolph W. Giuliani deu uma entrevista coletiva em 2020. A eleição do presidente Biden.