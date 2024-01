NASA quer que você ajude a monitorar explosões de raios gama

Devido ao enorme tamanho do Universo e à velocidade constante da luz, as explosões de raios gama que vemos hoje ocorreram na verdade há milhares de milhões de anos, mais perto do início do Universo. Como resultado, os cientistas vêem-nas como cápsulas do tempo que contêm informações úteis sobre as condições que formaram as galáxias e estrelas atuais.