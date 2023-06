Forças chechenas assinam tratado com a Rússia após recusa de Wagner | Notícias da Guerra Rússia-Ucrânia

O Ministério da Defesa da Rússia assinou um acordo com o grupo Akhmat das forças especiais chechenas, um grupo paramilitar que está conduzindo uma ofensiva contra o Kremlin perto da cidade de Marinka, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

O anúncio na segunda-feira veio um dia depois que Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário privado da Rússia, Wagner, se recusou a assinar tal acordo.

Os acordos fazem parte da nova legislação russa que visa conter as forças privadas que lutam em nome de Moscou na Ucrânia.

A ordem exige que todas as “unidades voluntárias” assinem contratos até 1º de julho, colocando-as sob o controle do ministro da Defesa do país, Sergei Shoigu.

O Kremlin diz que, se os termos do tratado de defesa forem aceitos, os combatentes voluntários receberão os mesmos benefícios que as tropas regulares.

“Acho que é uma coisa muito boa”, disse o comandante do Akhmat, Abdi Aladinov, depois que o líder do grupo, Ramzan Kadyrov, aceitou a oferta.

Ele acrescentou que sua equipe “preparou e enviou dezenas de milhares de voluntários” para a Ucrânia nos últimos 15 meses.

Até agora, de acordo com o Institute for the Study of War (ISW), um think tank com sede em Washington, DC, combatentes chechenos operaram em áreas atrás das linhas de frente, incluindo Mariupol, após batalhas sangrentas em cidades ucranianas. , Severodonetsk e Lysisanuk.

Mas o ISW disse que as tropas de Kadyrov podem ter recebido ordens para desempenhar um papel fundamental nos combates na Ucrânia, depois que os combates se intensificaram em Belgorod, na Rússia, no início deste mês.

No fim de semana, Prigozhin disse que suas unidades “não assinarão nenhum acordo com Shoigu”.

“Shoigu não pode controlar adequadamente as formações militares”, disse Prigozhin em uma mensagem de áudio divulgada no sábado por seu serviço de notícias.

O presidente Wagner criticou repetidamente o Ministério da Defesa da Rússia.

O aliado de Putin frequentemente lança vídeos contundentes nos quais ele zomba da liderança militar de Moscou.

Kadyrov evitou criticar o Ministério da Defesa.

O coronel-general Alexei Kim, vice-chefe do estado-maior da Rússia, disse que, depois de assinar o acordo com os chechenos, esperava que outras unidades de voluntários fizessem o mesmo.