Mapas de Chicago, Detroit, Cleveland

Má qualidade do ar Os incêndios florestais canadenses devem continuar na quarta-feira em partes do Meio-Oeste, Grandes Lagos e Vale do Alto Mississippi, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

Na manhã de quarta-feira, Detroit e Chicago ocupavam dois dos três primeiros lugares no ranking de pior qualidade do ar do mundo. Índice de qualidade do ar da IQ Air. As duas cidades alternaram entre as categorias “não saudável” e “muito pouco saudável” até terça-feira.

Às 6h, Detroit estava na categoria “perigosa”, enquanto Chicago estava na categoria “muito insalubre”, de acordo com o rastreador. AirNow.gov. Detroit permanece sob um alerta de qualidade do ar do NWS até a noite de quarta-feira.

Noções básicas do Índice de Qualidade do Ar:Como funciona, o que cada código de cor significa e como se manter seguro

Níveis insalubres de poluentes da poluição atmosférica se espalharam por partes da região dos Grandes Lagos ao redor de Chicago na terça-feira, bem como pela maior parte de Wisconsin e partes de Michigan, Illinois, Indiana e Ohio. AirNow.gov.

Enquanto isso, mais poluição está voltando para o caminho dos nova-iorquinos. A governadora Kathy Hochul alertou A qualidade do ar deve atingir níveis insalubres em partes do oeste e centro de Nova York e no leste do Lago Ontário na quarta e quinta-feira.

Colaboradores: Jeanine Sanducci e Thao Nguyen, USA TODAY