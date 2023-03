As novas dimensões do Suns brilharam na estreia de Kevin Durant, vencendo o Hornets

império dos sóis

Foi o primeiro jogo de Kevin Durant com o Phoenix Suns, e ele estava sob controle de minuto, mas a vantagem que o leva ao Valley o deixou de fora da vitória de 105-91 de quarta-feira sobre o Charlotte Hornets.

No que seria um processo de várias etapas e nada mais era do que uma espiada contra um lamentável time de 20-44 Hornets, a energia brilhou na quarta-feira. Não do jeito que estávamos falando sobre Dragon Bender ou Josh Jackson piscando cinco anos atrás.

Durant contribuiu com 23 pontos, seis rebotes, duas assistências e dois bloqueios em 27 minutos.

Ofensivamente, uma das novas dimensões é bem simples.

O maior artilheiro de todos os tempos pode chutar a qualquer momento e deixar a defesa sem esperança.

Durant conseguiu seu pull-up jumper de algumas maneiras diferentes no primeiro tempo.

Phoenix alimentou Durant na trave algumas vezes, empatando times duplos do Hornets e tentando evitar a falta de confiança. Durant esperava o jogo perfeito dessas situações.

Nas próximas semanas, veremos o Suns colocar algumas iscas de Durant em seu ataque complexo. Aqui está um exemplo, a triagem de Durant para Chris Paul nos pick-and-rolls vazios que visualizamos para desencadear um pós-up de Durant, apenas para configurar Devin Booker para explodir para um 3 aberto do outro lado.

O set começa com Booker correndo pelo chão e pegando uma tela de Durant, então Booker foi na verdade a primeira isca, um exemplo de como o Suns pode tornar isso complicado.

As possibilidades são intrigantes na defesa, o que surpreenderá muitos, mas eles podem não se surpreender ao ver Durant em ação na quarta-feira.

Durant destacou durante sua coletiva de imprensa introdutória como ele deseja que sua defesa alimente seu ataque. Você não encontrará um exemplo melhor do que este.

Durant mudou para o pivô de Charlotte, Mark Williams, permitindo que Ayton se especializasse na defesa do perímetro, enquanto Durant lidava com uma finalização ao redor do aro com facilidade. Alguém como Cam Johnson é substituído e eles estarão em uma situação difícil. Durant permite que a defesa mantenha sua integridade estrutural nesse tipo de situação.

Seu comprimento cria opções.

O Suns passou parte do primeiro tempo experimentando um esquema defensivo mais agressivo. Por causa do quão ridículo é o grande Durant, quando pequenos atacantes como Torrey Craig e TJ Warren jogam, é uma escalação enorme.

Aqui está uma olhada em como Durant ajuda a acabar com toda a posse do Hornet.

Phoenix ocasionalmente teve seu grande “show”, o que significa que o centro do Suns entrou em uma posição de tela de bola para cortar a pista de condução do manipulador de bola. É algo que o técnico Monty Williams e sua equipe não fizeram muito com Ayton no passado, mas sabe o que ajuda?

Outra dica de sete para proteger a pintura.

O Suns respondeu ao plano de jogo para assumir uma vantagem de 19 pontos sobre o Charlotte no primeiro tempo.

O Hornets abriu caminho de volta ao jogo, no entanto, perdendo por apenas seis em três quartos.

Entra Durant.

Depois de minutos no banco do Phoenix, ele ancorou o ataque com nove pontos em 2:46 para manter o Suns em vantagem por 11.

Observe-o dar zoom em seu primeiro passo no primeiro e no último intervalo desses clipes.

Joelho é bom para mim!

É quando Booker descansa. Imagine isso?

Às 12h15 do jogo, Durant estava no chão sem Booker, que fez 7 de 9 para 16 pontos e o Suns +12. Eles não chegam perto desse nível de proteção quando o rosto do proprietário está sentado.

Não houve descanso para Booker, que terminou em 15 de 26 em campo para 37 pontos, seis rebotes, sete assistências e uma virada.

Foi um retorno à forma para o armador do time principal da NBA, que teve média de apenas 23,3 pontos por jogo em seis jogos desde seu primeiro jogo após uma lesão. saber.

A presença de Durant pode fazer exatamente isso. Ele lidou com muita pressão em sua carreira e isso aliviou seus companheiros. Como uma superestrela, todos os elogios e críticas sempre vêm em primeiro lugar para ele. Isso não vai mudar em Phoenix.

Todo mundo está falando sobre Durant e quando ele vai estrear. Ele fez, e durante esse tempo, você estava focado principalmente nele, certo?

Durant também facilita muito o papel de Deandre Ayton, e o pivô foi sólido em Charlotte com 16 pontos, 16 rebotes, quatro assistências e um bloqueio com boa defesa.

Josh Okogie foi indicado como quinto titular. Ele fez parte dessa destruição defensiva e tem um bloqueio para terminar com duas roubadas de bola e quatro pontos.

A restrição de minutos de Durant e a ausência de Terrence Rose (dor na perna direita) nos negaram a oportunidade de esclarecer como seria a rotação pós-Sol de Durant.

Durant jogou aproximadamente os primeiros seis minutos de cada quarto e, em seguida, ficou de fora, exceto nas últimas três jogadas do jogo. Craig, Jack Landale, Damian Lee e Cam Payne ficaram 15 minutos fora do banco. Com Ish Wainwright como segundo ala fora do banco, Williams voltou-se para Warren pela primeira vez em três jogos. Warren marcou dois pontos em 13 minutos.

