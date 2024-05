Timberwolves encontram Nuggets no Target Center

Os Timberwolves e Nuggets jogam o jogo 3 da série semifinal da NBA Western Conference hoje à noite no Target Center. O redator da equipe, Chris Hine, arquiva atualizações sobre o jogo.

Jogo a jogo ao vivo

23h15: Sem dúvida, Denver vencerá facilmente por 117-90

Desde que os Timberwolves venceram os Nuggets no jogo 2, os fãs nas Twin Cities têm visões de uma sequência profunda nos playoffs. Talvez os lobos estivessem um pouco adiantados.

Os campeões em título responderam com uma declaração própria na noite de sexta-feira, derrubando os Wolves pela primeira vez em todos os playoffs e um time humilde que tem estado tão alto, derrotando os Wolves por 117-90 no Target Center.

Os Wolves lideram a série por 2-1 no Jogo 4 de domingo no Target Center.

Denver esteve no controle a noite toda e se afirmou em ambas as pontas da quadra, assim como os Lobos fizeram no Jogo 2.

Jamal Murray, vaiado pela torcida na maioria das noites, marcou 24 pontos no jogo 2 e evitou a suspensão por jogar uma almofada térmica no chão. Denver poderia desempenhar um papel significativo nesta série se Murray recebesse apenas uma multa de US$ 100.000 por suas ações. Voltando para vencer.

Murray controlou o primeiro tempo com 18 pontos e Nikola Jokic impediu a recuperação dos Wolves. Ele fez 24 pontos, 14 rebotes e nove assistências.

Os Nuggets perderam a compostura no jogo 2. Agora os Wolves estão perdendo alguns, já que Nikhil Alexander-Walker, jogando devido a uma lesão no ombro esquerdo, foi avaliado técnico após uma tela difícil que não foi convocada. Sofreu dores no chão faltando 5 minutos e 54 segundos para o final do quarto período. Quando ele se levantou, o árbitro Donny Brothers o abordou. Kyle Anderson também contratou um técnico no processo.

A explosão foi diferente de Alexander-Walker, que normalmente é tranquilo com as autoridades.

Anthony Edwards marcou 19 para os Wolves, enquanto Karl-Anthony Downs fez 14 em sete tentativas de chute. Os Lobos terminaram com 16 viradas.

O ataque deles dependia muito de tiros externos durante a noite, e os tiros não caíam – apenas 10 de 33 de longe.

22h37: Os Nuggets estão no controle, liderando por 27 após três quartos

Os Wolves não tiveram resposta para os Nuckets, que perdiam para o Denver por 93-66 após três quartos e foram para o intervalo.

Aaron Gordon tirou o Denver do jogo no início do quarto ao acertar três três, o que foi um problema para os Lobos. Sua estratégia defensiva sobre Nikola Jokic inclui manter Rudy Gobert longe de Gordon, esperando que eles possam errar ou não acertar três abertos. Quando ele atira e acerta, é sinal de que é noite de Denver.

Denver continuou investindo durante todo o trimestre. Jokic marcou pontos, marcando 13 pontos no terceiro quarto e 20 na noite. Os Wolves pareciam fora de sincronia na ponta de ataque, apesar de Anthony Edwards tentar colocá-los no terceiro. Ele chegou a 19 pontos, mas a defesa dos Wolves parecia indefesa contra o Nuggets, o que fez os Wolves parecerem um passo mais lentos.

Jamal Murray marcou 20 corridas pelo Denver.

21h47: Denver lidera por 56-41 no intervalo

Jamaal Murray afastou os aplausos frequentes da torcida local e colocou o Denver em vantagem por 56-41 no intervalo.

Murray, multado em US$ 100 mil por jogar uma almofada térmica no chão no jogo 2, parecia ele mesmo com 18 pontos no primeiro tempo em 8 de 13 arremessos.

Ele continuou seu jogo forte no início do quarto e liderou uma sequência de 17-5 no Denver para abrir o segundo e dar ao Nuggets uma vantagem de 45-25 enquanto os Wolves lutavam para marcar. Eles foram, pela primeira vez na série, um passo mais lento na ponta defensiva da quadra.

Os Nuckets superaram os Wolves por 13-8 no banco de reservas, enquanto Niko Jokic ficou quieto na pontuação no primeiro tempo. Ele fez sete pontos, mas somou seis assistências.

O atacante do Wolves, Jaden McDaniels, continuou com seus problemas para terminar em segundo lugar em 2 minutos e 11 segundos.

Em busca de uma faísca, o técnico do Wolves, Chris Finch, recorreu ao armador Jordan McLaughlin em seus primeiros minutos significativos da série no final do quarto. Mas McLaughlin errou duas cestas de três pontos abertas.

Os Wolves terminaram o primeiro tempo com 40% de arremessos, enquanto Denver teve 54%, embora Jokic tenha feito 3 de 8. Nas Reed acertou 1 em 5 e Mike Conley acertou 2 em 8 pelo Minnesota.

Karl-Anthony Towns liderou os Wolves com 12 pontos em quatro trios. Cidades de fora não fazem falta. Anthony Edwards marcou nove pontos em 4 de 8 arremessos.

21h12: A defesa do Nuggets colocou as pinças nos Wolves mais cedo

Uma maneira de o Denver se recuperar nesta série é se os árbitros marcarem mais faltas do que nos primeiros jogos e colocarem alguns lobos importantes em apuros. Jaden McDaniels cometeu duas faltas em menos de seis minutos de jogo e foi para o banco.

O ataque dos Wolves não foi tão nítido como na maior parte da série e cometeu quatro reviravoltas no primeiro quarto. Denver lidera por 28-20.

O armador do Denver, Jamaal Murray, jogou uma almofada térmica no chão toda vez que tocou na bola no jogo 2. Mas Murray teve um bom trimestre e levou Denver à liderança. Ele marcou oito pontos no primeiro.

Denver fez 11 de 22 no primeiro quarto, enquanto os Wolves fizeram 8 de 19.

Os Lobos acertaram 11 três a oito e chegaram à linha de lance livre uma vez em uma decisão defensiva de três segundos.

Com um banco raso, Denver jogou o quarto inteiro com seu trio titular formado por Nikola Jokic, Michael Porter Jr. e Kentavious Caldwell-Pope. Murray jogou com quase todos os 12 homens.

19h37: Chris Finch encontra um lugar confortável

O técnico do Timberwolves, Chris Finch, tem um plano de como treinará no banco enquanto cuida do joelho direito reparado cirurgicamente.

Ele disse que estará novamente atrás de alguns de seus funcionários na segunda fila do banco e estará por perto quando os jogadores retornarem ao banco após os tempos limite.

“Estou muito feliz com isso e protegido”, disse Finch.

Finch disse que se sentiu melhor no jogo 3 e que a equipe ficou feliz com a forma como foi a comunicação nos dois primeiros jogos.

“Estou me sentindo ótimo. Cada dia é um pouco melhor”, disse Finch. “Os primeiros dias foram muito difíceis, mas mesmo quando não estou aqui com a equipe ou durante os treinos, durante os jogos, estou em casa, perna para cima. Não quero perder isso, eles confiam implicitamente e estou bem enquanto avançamos.

19h11: Denver está determinado

O técnico do Denver, Michael Malone, disse que seu time vai “se recuperar” de uma derrota por 106-80 sobre os Timberwolves no jogo 2, na segunda-feira.

Por que?

“Apenas história e anos e jogos e desafios e lutas”, disse ele aos repórteres. “Do nosso grupo, serei o primeiro a admitir que o Jogo 2 acabou de chegar ao nosso [butts] Chutados na quadra, não sofremos. Fugimos disso e terminamos. Somos os campeões mundiais. Não se esqueça disso. Foi ano passado, tenho que agir assim, tenho que agir assim.

“O que me dá confiança é que esta equipe já me mostrou muitas vezes que conseguiu. Você volta à bolha (a partida em Orlando durante a pandemia de Covid), 3-1 duas vezes, duas derrotas de 3-1 em um ponto. Ninguém quer, nossos caras fizeram isso. Eles escolheram não fazer isso, então eu ficaria chocado se estivéssemos sentados aqui depois do jogo.

Os Nuggets listaram Kentavious Caldwell-Pope (distensão abdominal), Reggie Jackson (panturrilha esquerda) e Jamaal Murray (panturrilha) como questionáveis. Malone disse que todos jogaram nos playoffs e observou que espera que seus jogadores joguem.