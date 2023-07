Reclamação Federal diz que as admissões às opções do legado de Harvard violam a Lei dos Direitos Civis | notícias

Atualizado em 3 de julho de 2023 às 17h26

Três grupos negros e latinos apresentaram uma queixa de direitos civis contra Harvard na manhã de segunda-feira, alegando que o legado da universidade e as preferências dos doadores no processo de admissão violam a Lei dos Direitos Civis de 1964.

Uma queixa de 31 páginas apresentada por advogados de direitos civis perante o Escritório de Direitos Civis do Departamento de Educação dos EUA diz que a consideração de Harvard de disciplinas eletivas tradicionais “viola a lei federal”.

“Em outras palavras, Harvard admite principalmente estudantes brancos usando opções de doadores e legados e, como resultado direto, exclui candidatos não-brancos”, afirma a queixa.

Como destinatário de fundos federais, Harvard deve seguir o Título VI da Lei dos Direitos Civis de 1964, que proíbe a discriminação “com base em raça, cor ou origem nacional” em programas que recebem ajuda financeira federal.

O pedido ocorre dias depois que a Suprema Corte determinou que as políticas de admissão em Harvard e na Universidade da Carolina do Norte violavam a Cláusula de Igualdade de Proteção da Décima Quarta Emenda e consideravam a raça inadequadamente no processo de admissão.

Em uma declaração conjunta em resposta à decisão do tribunal na quinta-feira, os principais funcionários de Harvard escreveram que a universidade “continuará a ser uma comunidade vibrante com membros de todo o mundo”.

“Escrevemos hoje para reafirmar o princípio fundamental de que ensino, aprendizado e pesquisa profundos e transformadores dependem de uma comunidade de origens, perspectivas e experiências vividas múltiplas”, escreveram eles.

Os advogados de direitos civis apresentaram a queixa em nome do Projeto CHICA, Desenvolvimento Socioeconômico Africano da Nova Inglaterra e The Greater Boston Latino Network.

A queixa descreve seis demandas, exigindo que o Departamento de Educação investigue as políticas de admissão de Harvard, declarando que as preferências do legado violam o Título VI e declarando que Harvard deve parar de considerar as preferências do legado e dos doadores se quiser continuar com o financiamento federal.

Na denúncia, os grupos pedem que “o Departamento forneça todos os recursos apropriados e razoáveis” para garantir que os requerentes não possam se referir a um relacionamento com um membro da família ou doador em nenhum momento do processo de admissão.

A denúncia alega que Harvard dá “preferência especial em seu processo de admissão a centenas de estudantes, em sua maioria brancos”, por causa de “quem são seus parentes”.

“Os alunos que recebem essas preferências especiais (“preferências de doadores e legados”) têm maior probabilidade de serem aceitos do que outros candidatos e representam até 15% dos alunos admitidos em Harvard”, afirma a queixa.

A porta-voz de Harvard, Nicole G. Roura não respondeu a um pedido de comentário sobre a reclamação de direitos civis.

Adoções herdadas há muito tempo são examinadas por autoridades federais e estaduais – um projeto de lei que proíbe adoções herdadas foi proposto no Congresso no ano passado e outro foi proposto em Massachusetts no início deste ano.

Em argumentos orais em outubro passado, os juízes perguntaram se a eliminação das opções de legado seria uma alternativa racialmente neutra para diversificar o corpo discente de Harvard. Após sua decisão na semana passada, vários juízes da Suprema Corte e o presidente Joe Biden – incluindo o presidente Joe Biden – consideraram as opções de legado injustas.

Reitor de Admissões e Auxílio Financeiro William R. Fitzsimmons ’67 defendia anteriormente concessões de nível legado de “pequenas gorjetas” no processo de admissão.

As escolas de elite pararam de considerar as opções de legado nos últimos anos. A Universidade Johns Hopkins, o Amherst College e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts não consideram o patrimônio em seu processo de admissão.

Em Amherst, a porcentagem de legados na classe ingressante matriculada caiu para 6% em relação à média anual de 11% do ano passado, marcando a primeira vez que os legados não foram eletivos.

Em junho de 2017, Reitor do College Rakesh Khurana, Fitzsimmons e então Reitor da Faculdade de Artes e Ciências Michael D. Presidido por Smith, o Comitê para Estudar Alternativas Raciais Neutras foi formado para considerar alternativas à sensibilidade racial da faculdade. Processo de admissão, incluindo a eliminação das preferências do ALDC: preferências por atletas, tradições, candidatos à “Lista do Reitor” e filhos de professores e funcionários.

O relatório do comitê, divulgado em 2018, disse que alternativas raciais neutras – incluindo o abandono de opções para ALDCs – não poderiam alcançar a diversidade sem sacrifícios “significativos e inaceitáveis” para “outros imperativos institucionais”.

Em sua reclamação, os advogados atacaram a insistência de Harvard de que as preferências de legado são necessárias para manter boas relações com doadores e ex-alunos.

“As pessoas não se inscrevem, não se comprometem ou doam para Harvard porque as preferências de doadores e legados eliminaram a lógica”, escreveram eles.

O processo cita especificamente o impacto que a recente decisão do tribunal terá sobre os esforços para incluir um corpo discente diversificado.

“Para promover, ou pelo menos preservar, a diversidade e a equidade no processo de admissão daqui para frente, Harvard deve parar de usar um sistema que dá preferências significativas a candidatos brancos, como opções de doadores e legados, em detrimento de candidatos de cor”, disse o comunicado. relatório disse.

“As justificativas concretas de Harvard para usar as opções de doador e legado não constituem objetivos acadêmicos importantes; por outro lado, a diversidade é um objetivo acadêmico convincente e que Harvard sempre defendeu”, diz.

