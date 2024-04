Hossein Amir-Abdullahian: Ministro das Relações Exteriores avisa Israel que a resposta do Irã será “imediata e máxima”

CNN

–



Se a resposta do Irão Israel O ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdullahian, disse à CNN na quinta-feira que o conflito no Oriente Médio está prestes a aumentar.

“Se o regime israelita se aventurar novamente e agir contra os interesses do Irão, a nossa próxima resposta será imediata e ao mais alto nível”, disse Amir-Abdullahian a Erin Burnett da CNN numa entrevista exclusiva em Nova Iorque.

Os seus comentários seguiram-se ao ataque sem precedentes de Teerão a Israel na semana passada, em resposta ao ataque aéreo de Israel à embaixada do Irão na Síria.

Horas depois de Amir-Abdullahian fazer os comentários, explosões foram ouvidas perto do aeroporto na cidade central do Irã. Isfahan, informou a agência de notícias semioficial FARS do Irã na sexta-feira, citando fontes locais. A causa do surto não é clara.

No sábado passado, o Irão lançou centenas de drones e mísseis contra Israel em retaliação ao ataque de 1 de Abril ao seu consulado em Damasco, que matou pelo menos sete funcionários, incluindo um importante general iraniano.

O ataque iraniano de 13 de Abril parecia concebido para maximizar o espectáculo e ao mesmo tempo minimizar as baixas, e Israel e os seus aliados derrubaram a maior parte dos mísseis.

Os ataques retaliatórios trouxeram à luz a guerra sombria de décadas entre Israel e o Irão e causaram medo em todo o Médio Oriente.

À medida que a guerra em curso de Israel contra o grupo militante palestino Hamas em Gaza aumenta as tensões entre ele e os seus vizinhos, os aliados de Israel, incluindo os Estados Unidos, apelaram a Israel para controlar os ataques, numa tentativa de evitar que se transformem numa guerra regional.

Não está claro se Israel atenderá aos apelos dos seus aliados.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse na quarta-feira Tome suas “próprias decisões”. Enquanto retaliava contra os ataques aéreos do Irã.

Falando da Missão Permanente do Irão nas Nações Unidas, Amir-Abdollahian disse que o Irão espera sinceramente que Israel não repita o seu “pior erro anterior”, referindo-se ao ataque israelita a Damasco.

“Se o regime israelita cometer novamente um grande erro, a nossa resposta a eles será decisiva, firme e lamentável”, disse Amir-Abdullahian. Casa Branca Através da Embaixada da Suíça em Teerã.

“Não procuramos criar tensão e crise no Médio Oriente ou agravar tais situações, e esperamos sinceramente que o regime israelita não repita o pior erro do passado”, disse ele.

Os detalhes de uma possível “resposta máxima” estão a ser planeados pelas forças armadas do Irão, acrescentou.

Amir-Abdullahian expressou confiança de que as ações de Israel poderiam ser bloqueadas pelos Estados Unidos e que a Casa Branca não “daria aprovação renovada” ao aventureirismo de Israel.

“Acreditamos que os Estados Unidos terão em conta as mensagens que foram trocadas entre nós ao longo dos últimos seis meses”, disse ele, quando questionado se os Estados Unidos poderiam ajudar a combater mísseis contra o Irão que poderiam ter como alvo activos americanos.

“Na operação anterior, anunciámos aos americanos que não teríamos como alvo bases e instalações americanas na região, mas apenas se cumprissemos a condição de que os Estados Unidos se distanciassem do governo israelita para fins de expansão da guerra”, disse ele. .

Amir-Abdullahian disse que o ataque iraniano do fim de semana passado a Israel teve como objetivo “alertar” e “tomar medidas proporcionais” e “(mostrar) que temos os meios para responder”.

Ele disse que os mais de 300 mísseis e drones lançados pelo Irã no sábado estavam “dentro de uma configuração mínima” e que a medida era uma “defesa legítima” em resposta a um suposto ataque israelense.

“Nossas operações em resposta foram mínimas, pois não procuramos atingir alvos múltiplos”, disse ele.

Esta história foi atualizada com atualizações adicionais.