Sweetgreen, Chipotle e Wingstop não viram desaceleração do consumo

O CEO do McDonald's, Chris Kempczynski, disse que os clientes estão em busca de negócios e bons preços; A rede está trabalhando para lançar refeições no valor de US$ 5, informou a CNBC na sexta-feira. E John Peyton, executivo-chefe da Dine Brands, proprietária da Applebee, disse que houve um declínio acentuado nas vendas de clientes que ganham menos de US$ 50 mil. As redes fast casual parecem ser a exceção à tendência. O setor teve mais crescimento de tráfego do que qualquer outro setor gastronômico de novembro a fevereiro Dados GuestXM. Em geral, os clientes das cadeias de fast-casual auferem rendimentos mais elevados do que os da indústria de fast-food, isentando parcialmente os consumidores de baixos rendimentos de recuperarem os seus gastos. Os consumidores de rendimentos mais elevados não estão a sentir o mesmo aperto que os de rendimentos mais baixos. A Wingstop viu suas vendas nas mesmas lojas aumentarem 21% no trimestre. O CEO Michael Skipworth disse à CNBC que a base de clientes da Wingstop costumava ser composta principalmente por clientes de baixa renda, mas agora cerca de três quartos são clientes de alta renda. Ele atribuiu o sucesso da empresa ao crescente reconhecimento da marca e ao seu sanduíche de frango, que muitas vezes serve como ponto de entrada para novos clientes. Da mesma forma, a maioria das localizações da Sweetgreen estão em áreas de alta renda, disse o CEO Jonathan Neman no ano passado. Na quinta-feira, a rede de saladas relatou um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 5% no primeiro trimestre e elevou sua perspectiva para o ano inteiro de crescimento das vendas nas mesmas lojas. O tráfego estava estável, mas o mau tempo e o dia de Ano Novo e a Páscoa afetaram seus negócios, disseram os executivos.

À medida que os preços dos Big Macs e Whoppers aumentam, a Chipotle e outras cadeias obtêm um impulso com a percepção que os consumidores têm do seu valor. No ano passado, as cadeias de fast-food aumentaram os preços de forma mais dramática do que as cadeias de fast-food, de acordo com Andrew Charles, analista da TD Cowen. Embora uma tigela ou salada de um restaurante fast-casual ainda seja mais cara do que um hambúrguer ou um pedaço de frango, a diferença de preço entre os dois segmentos diminuiu. “Você pode ver que o Fast Casual tem um valor superior para esses consumidores, com base na qualidade que eles obtêm”, disse Charles. Por exemplo, as vendas trimestrais nas mesmas lojas da Chipotle cresceram 7%, impulsionadas por um aumento de 5,4% no tráfego de pedestres. A rede de burritos tem uma forte percepção de valor entre os clientes, disse o CEO Brian Nichol aos analistas na teleconferência da empresa em 24 de abril. Os executivos da Chipotle já enfatizaram que a maioria de seus clientes são pessoas de alta renda. Muitas cadeias de fast-casual, incluindo Chipotle e Sweetgreen, também estão tentando melhorar seu “rendimento”, um termo do setor que se refere a quantas tigelas ou saladas seus funcionários podem preparar. O foco na eficiência significa que o serviço dos restaurantes é mais rápido – levando a mais transações, disse Charles.

Os investidores já apostavam que as cadeias de fast-casual seriam uma exceção nos gastos dos consumidores com restaurantes. As ações da Chipotle, Shake Shack e Wingstop subiram pelo menos 35% em 2024. Enquanto isso, as ações da Sweetgreen dobraram de valor, excluindo o aumento de 34% apenas na sexta-feira. Em comparação, o S&P 500 subiu cerca de 9% neste ano. Mas ainda existem exceções à tendência de segmentação. Por exemplo, a Portillo's, conhecida pelos seus sanduíches de carne bovina italiana e cachorros-quentes ao estilo de Chicago, viu as suas vendas nas mesmas lojas encolherem 1,2% no primeiro trimestre. A rede culpou o "mau tempo em todo o Centro-Oeste" pelos resultados fracos, especialmente no início do trimestre. Da mesma forma, Shake Shack disse que seu tráfego trimestral foi negativo e teria permanecido estável se não fosse pelo mau tempo em janeiro e fevereiro. A rede de hambúrgueres registrou um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 1,6%, mas observou que a métrica melhorou consistentemente a cada mês. Em abril, as vendas nas mesmas lojas aumentaram 4,9% ano a ano. A rede mediterrânea de fast-casual Cava não deverá divulgar seus resultados do primeiro trimestre antes de 28 de maio. Mas Charles, do TD Cowen, disse que espera um trimestre forte para Cava, dado o desempenho de seus rivais.