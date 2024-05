Correspondente de entretenimento KTLA 64

Sam Rubin, um popular repórter de entretenimento da KTLA desde 1991, morreu na sexta-feira. Ele tem 64 anos.

Uma fonte próxima à estação confirmou que Rubin morreu de ataque cardíaco em sua casa depois de fazer seus segmentos regulares de notícias de Hollywood no “Morning News” da KTLA, das 7h às 9h, na sexta-feira.

Rubin era uma presença constante em Hollywood, desfrutando de uma rara longevidade com uma estação ao longo de sua carreira. Diante das câmeras, Rubin era infalivelmente espirituoso e caloroso, muitas vezes falando sobre suas atividades fora do ar com sua esposa e quatro filhos. Conversar ao vivo com Rubin no KTLA tem sido uma constante em filmes, programas de TV, turnês e qualquer outra turnê promocional relacionada ao entretenimento.

Perry Shook, presidente e CEO da Nexstar, chamou o locutor de “um ícone” para a região e para a indústria.

“Sam era um ícone em Los Angeles e na indústria do entretenimento, e era um membro querido de nossa nação NextStar. Minhas orações vão para sua família e para a família KTLA enquanto eles lamentam sua morte. Sentiremos sua falta”, disse Shook em uma afirmação.

Como apresentador e repórter no quintal de Hollywood, Rubin também cobre o funcionamento interno de Hollywood, geralmente fornecendo a perspectiva de um fã sobre as maquinações dos estúdios e redes e os excessos dos ricos e famosos.

“Sinto que todos vão sentir que perderam um amigo da família”, disse o publicitário Jamie Grudmeyer Symonds, que respondeu à notícia da morte de Rubin.

Além de seu trabalho como apresentador, a produtora de televisão de Rubin, SRE, Inc. Produziu mais de 200 horas de transmissão e programação a cabo, incluindo shows no tapete vermelho “Live From” e 120 episódios do talk show “Hollywood Uncensored”.

Em meados da década de 1990, Rubin co-apresentou o talk show diurno “Sam & Dorothy” com sua rival da cidade, a repórter de entretenimento da KTTV Dorothy Lucy.

Rubin recebeu o Golden Mike Award, um prêmio pelo conjunto da obra da Southern California Association of Broadcasters, e o Outstanding Entertainment Correspondent Award do Los Angeles Press Club.

De acordo com sua biografia KTLA, ele apoia várias organizações, incluindo o MS 150 Bay to Bike Tour e apoia escolas e programas de alfabetização de Los Angeles.

Formado pelo Occidental College, ele deixa esposa e quatro filhos.

Aqui está um clipe de Rubin conduzindo uma entrevista recente com a atriz Jane Seymour.