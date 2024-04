The Masters 2024 LIVE: Tabela de classificação e atualizações mais recentes, Bryson DeCambeau define o ritmo

Dakota, filha de Bubba Watson, passa pelo The Masters

Bryson DeZambo estabeleceu um ritmo acelerado no Masters quando o jogador de golfe do LIV liderou a tabela de classificação do dia de abertura no Augusta National. Saindo de uma grande vitória no primeiro campeonato masculino do ano, DeChambeau acertou 65 pontos em um percurso que teve sucesso limitado no passado.

Liderando a perseguição estava Scotty Scheffler, que continuou seu desempenho impressionante com um bom 66 para terminar com seis abaixo. O jogador dominante do PGA Tour e vencedor da jaqueta verde em 2022 veio para Augusta em busca de adicionar uma segunda coroa de Masters à sua coleção e produziu uma rodada tipicamente composta e confiante.

O início do jogo foi atrasado duas horas e meia após as tempestades matinais e, quando a chuva passou, o vento apresentou desafios o tempo todo. As superfícies macias permitiram que os jogadores no controle marcassem com relativa liberdade, no entanto, com muitos jogadores de golfe de ponta liderando o caminho. Rory McIlroy assinou 71 após um início lento, enquanto bogeys nos dois últimos buracos deixaram o atual campeão John Rahm com um a mais. No entanto, a surpresa do dia foi Danny Willett – jogando seu primeiro torneio desde a cirurgia no ombro há seis meses, o vencedor do Masters de 2016 produziu um belo 68 para encerrar outro fim de semana impressionante no imaculado campo da Geórgia.

O pentacampeão Tiger Woods teve um início sólido depois de dizer que almejava “mais uma jaqueta verde” para levá-lo a 16 títulos importantes, apesar de sentir dores na maioria dos arremessos contra Augusta. Ele e vários outros jogadores completarão a primeira rodada na sexta-feira, depois que a luz se apagou, forçando o jogo de quinta-feira a ser interrompido.

Acompanhe a cobertura ao vivo de toda a ação abaixo. Obtenha o nosso Aqui estão as dicas para o vencedor, E isto Melhor desafio especial para almejar aqui: