Golfistas do European Tour LIV, árbitros podem punir regime

Essa brecha ficou evidente em um curso perto de Londres em junho passado, quando jogadores de longa data Ian Poulter, Charl Schwartzel e Lee Westwood apareceram no primeiro evento do LIV. O torneio ofereceu vislumbres iniciais de quanto dinheiro os jogadores de golfe podem ganhar se abandonarem os circuitos tradicionais em favor do circuito apoiado pela Arábia Saudita: Schwartzel ganhou US$ 4,75 milhões no evento de três dias, graças ao seu desempenho individual e de equipe. Ele ganhou mais de 17,7 milhões de euros, ou US$ 19 milhões, durante sua carreira no circuito, onde sua primeira vitória foi em 2004.

Os dirigentes do torneio, temerosos de permitir que jogadores de golfe individuais reneguem seus acordos multimilionários de televisão e acordos de patrocínio, responderam com suspensões e multas. No entanto, Boulter é um dos jogadores cujas punições foram suspensas até a decisão do árbitro. A decisão desta semana incluiu 12 jogadores – quatro que desistiram de apelar – que competiram no evento LIV na Grã-Bretanha ou em um grupo nos EUA que incluía Poulter, Westwood, Martin Gamer, Graeme McDowell e Patrick Reed. Dois jogadores, Schwartzel e Sergio Garcia, se retiraram do caso.

Garcia, Reed e Schwartzell, todos vencedores anteriores do Masters, estão entre os jogadores do LIV que competem esta semana em Augusta.

Os céticos do LIV veem seu circuito de torneios sem cortes de 54 buracos como uma promoção de uma versão diluída do golfe e uma forma de a Arábia Saudita se distanciar de seu histórico de direitos humanos. Os executivos do LIV insistem que estão tentando eletrizar e repopularizar um jogo que valoriza a estagnação, e os jogadores da liga, que assinam contratos que lhes garantem dezenas de milhões de dólares, consideram-se contratantes independentes que devem ser livres para competir quando e onde quiserem. querer. Eles escolhem.