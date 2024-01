Outra onda de Covid atinge os EUA quando JN.1 se torna a variante dominante

Comente esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

Os EUA estão no meio de outro surto de Covid-19 Depois que os americanos retornaram à escola e ao trabalho esta semana, uma forma do vírus está aumentando durante as férias, à medida que médicos e autoridades de saúde pública se preparam para mais surtos. Amostras de vírus corona detectado em águas residuais, a melhor métrica para avaliar a actividade do vírus na comunidade, sugere que as epidemias podem ser tão generalizadas como no Inverno passado. Algumas instalações de saúde em todo o país, incluindo todas no condado de Los Angeles, estão novamente exigindo máscaras. JN.1, a nova variante dominante, parece ser particularmente eficiente na infecção de indivíduos vacinados ou previamente infectados.

À medida que fotos de testes positivos de coronavírus ressurgem nas redes sociais, menos pessoas vão ao hospital do que há um ano. Centros de Controle e Prevenção de Doenças 29.000 hospitalizações por Covid na semana anterior ao Natal Dados mais recentes, em comparação com 39.000 no ano anterior. A empresa relatou uma média de 1.400 Mortes semanais Desde o Dia de Ação de Graças, menos da metade das mortes ocorreram no mesmo ponto no ano passado.

Mesmo assim, a Covid continua a ser uma das principais causas de morte e a principal causa de hospitalizações por vírus respiratórios – exacerbando a pressão sobre os hospitais que registam um afluxo de casos de gripe e VSR.

“Dos três grandes vírus, este ainda é o vírus que coloca as pessoas no hospital e tira suas vidas”, disse a diretora do CDC, Mandy Cohen, em entrevista na quarta-feira.

Mesmo os casos leves podem levar a complicações duradouras causadas pela cobiça prolongada.

A Covid veio para ficar. Como sabemos quando deixa de ser especial?

O O CDC ainda recomenda As pessoas ficam em quarentena por cinco dias após o teste positivo, embora muitos americanos tenham parado de fazê-lo e seja difícil conseguir testes gratuitos, tornando mais fácil para as pessoas espalharem o vírus se não souberem que seu resfriado é realmente Covid. READ O presidente Joe Biden anunciou uma candidatura à reeleição em 2024

“Tal como acontece com qualquer conselho de saúde pública, é sempre um desafio fazer com que as pessoas sigam as orientações”, disse o Comissário do Departamento de Saúde Pública de Chicago, Chimbo Ike, que insta os residentes a seguirem essas orientações. “Descobrimos que reduzir o impacto da Covid tem que ser parte da solução para acabar com a doença ou é mais eficaz”.

Michihiko Koto, especialista em doenças infecciosas do Departamento de Assuntos de Veteranos de Iowa City, que observou um aumento moderado no número de pacientes de Covid, teme que o retorno de estudantes universitários possa gerar mais infecções nas próximas semanas.

Se você tem Covid, veja como saber que não é mais contagioso

A orientação do CDC para o isolamento faz sentido, mas a realidade é que muitas pessoas não têm flexibilidade no trabalho.

“As pessoas que não têm licença médica remunerada não podem [isolate] Porque eles têm que alimentar suas famílias”, disse ele.

Embora os casos de coronavírus tenham aumentado a cada inverno desde o início da pandemia, o CDC afirma que ainda não é considerada uma doença sazonal como a gripe. O coronavírus flutua ao longo do ano e as ondas típicas do inverno podem ser influenciadas por outros fatores, como viagens de férias, o tempo frio que obriga as pessoas a permanecerem em ambientes fechados e a evolução do vírus. A variante JN.1, agora mais comum nos Estados Unidos, tem significativamente mais mutações do que as suas antecessoras, o que explica porque tende a deixar as pessoas doentes durante os surtos de verão.

“Se olharmos para os diferentes picos desde o início da epidemia, cada um coincide com o surgimento de uma nova variante”, disse Michael Osterholm, diretor do Centro de Pesquisa e Política de Doenças Infecciosas da Universidade de Minnesota. . “Muitos atribuem isso ao clima.”

Poucos americanos estão a manter-se atualizados sobre as suas vacinas contra o coronavírus, treinando os seus sistemas imunitários para acompanhar o vírus emergente. De acordo com Estimativas do CDCApenas 19 por cento dos americanos receberam a versão mais recente da vacina Testes laboratoriais Show oferece melhor proteção contra a variante JN.1 do que a fórmula anterior. READ 'Dificuldade' ocorre quando os pilotos circulam para outra passagem no show do Thunder: NTSB

“Não é suficiente impedir que o vírus cresça, fique mais forte e escape”, disse Jessica Malati Rivera, epidemiologista e consultora sênior de comunicação científica da Fundação de Beaumont, uma organização de saúde pública.

Especialistas médicos e autoridades de saúde pública dizem que há um ceticismo crescente em relação às vacinas contra o coronavírus, especialmente entre os conservadores. A última reação veio na quarta-feira do principal funcionário de saúde da Flórida, que instou as pessoas a pararem de receber vacinas de mRNA contra o coronavírus.

O que saber sobre as novas vacinas Covid e RSV e vacinas contra gripe

As autoridades de saúde primária incentivaram a vacinação, especialmente para pessoas com mais de 65 anos, para reduzir o risco de uma onda de Covid-19.

Monitoramento de águas residuais A Biobot Analytics mostrou que, exceto no Centro-Oeste, os níveis mais recentes de coronavírus foram ligeiramente inferiores aos do mesmo ponto do ano passado. A diferença pode ser motivada por mudanças A epidemiologista da Biobot, Marisa Donnelly, disse que as vacinas e variantes podem afetar a quantidade de vírus que as pessoas transmitem.

Donnelly disse Os dados de águas residuais são usados ​​como um sinal de alerta quando os níveis aumentam.

“Agora que vejo altas taxas de Covid-19 no esgoto, estou começando a me preocupar com pessoas imunocomprometidas ou com fatores de risco que as colocam em risco de desenvolver Covid grave”, disse Donnelly.

Quando o CDC sinalizou Nova Iorque e Nova Jersey foram dos primeiros estados a registar uma maior percentagem de infecções causadas pela nova estirpe e níveis mais elevados de vírus respiratórios em meados de Dezembro, com os hospitais desses estados a dizer que essas tendências não se traduziram em crises nas suas enfermarias.

“Não está fora de controle, não é nada como no ano passado”, disse Kathy Bennett, presidente e CEO da Associação Hospitalar de Nova Jersey. READ Elon Musk é o homem mais rico do mundo novamente depois que as ações da Tesla disparam 100%

Os líderes dos hospitais estão agora a falar sobre o coronavírus no contexto da temporada mais ampla de vírus respiratórios. O VSR, frequentemente encontrado em enfermarias de bebês e crianças, já atingiu o pico nacional. A temporada de gripe começou mais tarde do que o normal e agora está se acelerando, com 79 mil casos de Covid em comparação com 136 mil atendimentos de emergência na semana passada.

Northwell Health, o maior sistema de saúde de Nova York, viu um aumento nas consultas de emergência e ambulatórios que era esperado após o Dia de Ação de Graças. Esses pacientes geralmente recebem alta rapidamente e raramente ficam gravemente doentes.

“Se você vê pessoas muito doentes nas UTIs, provavelmente é a gripe e não a Covid”, disse Bruce Farber, chefe de saúde pública e epidemiologia da agência. “Se você olhar para a população total hospitalizada com pessoas com alguma doença respiratória, é esmagadoramente Covid.”

Mas adicionar a Covid ao ciclo habitual de vírus respiratórios no inverno sobrecarregou outros hospitais – incluindo um em Minnesota, onde o volume de águas residuais aumentou dez vezes na semana anterior ao Natal.

O inverno de Covid há muito trouxe o hospital a um novo normal

“Todos os hospitais que oferecem atendimento pediátrico estão lotados”, disse John Hick, médico de emergência da Hennepin Healthcare, no centro de Minneapolis, que possui 25 leitos pediátricos.

No mês passado, funcionários de hospitais em todo o estado têm feito ligações de coordenação três vezes por semana para determinar se os leitos pediátricos e alguns pacientes podem ser transferidos para unidades de adultos, disse Hick. Na semana passada, o hospital começou a exigir que pacientes e médicos voltassem a usar máscaras durante o contato.

No último turno de Hick no pronto-socorro, poucos dias antes do Natal, metade dos pacientes estava com Covid ou gripe. Dadas as baixas taxas de vacinação, ele espera ver mais casos de Covid nas próximas semanas.

O que é ainda mais chocante é que muitos desses casos são evitáveis.