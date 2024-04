Homem de Minnesota condenado por esfaquear adolescente no rio Wisconsin

Hudson, Wisconsin. – Um homem de Minnesota de 54 anos foi condenado na quinta-feira por esfaquear até a morte quatro pessoas que estavam instalando uma tubulação em um rio no oeste de Wisconsin.

A juíza do Tribunal do Circuito de Wisconsin, Nicole Miu, foi acusada de homicídio imprudente em primeiro grau, quatro acusações de risco imprudente de segurança em primeiro grau e uma acusação de agressão, Rádio Pública de Minnesota relatada. Nenhuma data de sentença foi definida.

Isaac SchumannUm jovem de 17 anos de Stillwater, Minnesota, foi morto a facadas no final de julho de 2022, enquanto ele e outras vítimas estavam em um metrô ao longo do rio Apple, no condado de St.

Dois homens de Luck, Wisconsin, uma mulher de Burnsville, Minnesota e um homem de Elk River, Minnesota ficaram feridos.

Miu, de Prior Lake, Minnesota, atacou o grupo depois que pessoas o acusaram de abordar crianças na água, disseram os investigadores em documentos judiciais. Miu disse aos investigadores que agiu em legítima defesa.

De acordo com uma cópia da denúncia criminal obtida pela Rádio Pública de Minnesota, Miu estava praticando boia no rio com sua esposa e várias outras pessoas.

Nicolae Miu observa durante sua acusação no Tribunal do Condado de St. Croix em 5 de abril de 2024 em Hudson, Wisconsin. Aaron Lavinsky/Star Tribune via AP

Miu disse aos investigadores que usou snorkel e óculos de proteção para procurar o celular perdido. Relatos de vídeos e testemunhas indicam que transeuntes o acusaram de abordar crianças na água. Testemunhas disseram que Miu estava perturbando um grupo de menores e outras pessoas lhe disseram para ir embora, de acordo com a denúncia.

Em vez de ir embora, Miu deu um soco em uma mulher e começou uma briga, segundo a denúncia. O vídeo mostra ele caindo no rio, saindo com uma faca e esfaqueando um homem.

Miu disse aos investigadores que foi provocada, de acordo com a denúncia. “Eles me atacaram”, disse ele. “Eu estava na defensiva.”

Os defensores argumentaram que Mew provavelmente dissiparia a situação ou iria embora.

O advogado de defesa Aaron Nelson disse aos repórteres na quinta-feira que ficou surpreso e “respeitosamente desapontado” com o veredicto. Nelson disse que Miu estava “triste e decepcionado com o resultado. E, você sabe, pensando em sua futura carreira”.

Schumann estava no último ano da Stillwater High School quando foi morto. Sua família o descreveu como um aluno honorário que estava se preparando para se inscrever em várias universidades para estudar engenharia elétrica.