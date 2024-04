A Câmara votou pela renovação da ferramenta de espionagem FISA após rebelião republicana anterior

WASHINGTON – A Câmara votou pela renovação de um poderoso programa de vigilância na sexta-feira, dois dias depois de um grupo de 19 conservadores falcões da privacidade se rebelar contra a liderança republicana e bloquear a legislação no plenário quando suas demandas não foram atendidas.

A votação foi de 273-147 e tanto republicanos quanto democratas votaram a favor da legislação. Dos que apoiaram a legislação, 126 eram republicanos e 147 eram democratas. Seguiu-se a uma votação dramática que rejeitou por pouco uma alteração que teria exigido um mandado de vigilância em mais circunstâncias.

Na sexta-feira, os rebeldes conservadores encerraram seu bloqueio e o presidente da Câmara, Mike Johnson, R-La. E depois de chegar a um acordo com sua comissão, eles permitiram que o projeto avançasse. Segundo o acordo, o período de reautorização para poderes de espionagem – conhecido como Secção 702 da Lei de Vigilância de Inteligência Estrangeira (FISA) – seria reduzido para dois anos, em relação aos cinco anos originalmente propostos.

Os republicanos disseram esta semana que o ex-presidente Donald Trump, que disse querer “matar” a FISA, lhe daria a chance de colocar sua marca na lei se reconquistar a Casa Branca.

“Compramos o presidente Trump para a batalha”, disse o deputado Matt Gaetz, republicano da Flórida, um dos 19 manifestantes. “Uma versão anterior deste projeto de lei teria chutado a reautorização para além da presidência de Trump. Agora o presidente Trump ganha um bastão para consertar um sistema que o prejudicou mais do que qualquer outro americano.”

Antes da votação, Johnson criou uma sala segura onde os legisladores poderiam revisar documentos confidenciais.

Um dos 19 conservadores, Rep. Andy Biggs, republicano do Arizona, também votou em uma emenda bipartidária que exigiria mandados para que as autoridades policiais buscassem comunicações de cidadãos dos EUA e residentes permanentes coletadas durante a vigilância de estrangeiros. Estrangeiro. O deputado Warren Davidson, republicano de Ohio, disse que Johnson concordou em realizar uma votação na próxima semana sobre um projeto de lei que exigiria que o governo obtivesse um mandado para comprar dados pessoais de cidadãos norte-americanos de corretores.

“Estou desapontado onde estamos hoje, mas poderia ser pior”, disse Davidson em entrevista na sexta-feira, após votar a regra processual, que ele ajudou a derrubar dois dias antes. “Não estamos trabalhando em um think tank, estamos trabalhando em uma legislatura, então você avança o máximo que puder”.

Espera-se que o projeto de lei vá ao Senado na próxima semana, antes do prazo final de 19 de abril para renovar a Seção 702 da FISA ou será encerrado. Alguns republicanos bloquearam a passagem ao Senado enquanto tentam forçar outra votação de todo o projeto.

A votação bem-sucedida na Câmara ocorre horas antes de Johnson se encontrar com Trump em seu resort em Mar-a-Lago, na Flórida, para um evento sobre “integridade eleitoral”; Os legisladores do Partido Republicano esperam que a FISA esteja entre outras questões que debatem.

Quartos estranhos para direitos de privacidade

A Câmara votou 212-212 antes de aprovar o projeto de lei, uma emenda bipartidária proposta por uma rara coalizão esquerda-direita destinada a limitar o uso pelo governo de vigilância sem mandado de indivíduos americanos. Um empate na votação significa que a emenda falhou. Além de Biggs, a presidente do Progressive Caucus, Pramila Jayapal, D-Wash.; Deputado Jerry Nadler, DNY. Deputado Joe Lofgren, D-Califórnia; Presidente do Judiciário Jim Jordan, R-Ohio; e Davidson.

A Casa Branca lutou para anular a emenda, com o procurador-geral Merrick Garland e o conselheiro de Segurança Nacional Jack Sullivan telefonando aos legisladores na manhã de sexta-feira e encorajando-os a votar contra ela.

No final das contas, 128 republicanos e 84 democratas votaram a favor da emenda. Johnson votou contra, atraindo muita ira de seus críticos conservadores.

“O presidente da Câmara Johnson deu a votação final. Foi ele quem derrotou a emenda do mandado”, disse a deputada Marjorie Taylor Green, R-Ga., que está ameaçando destituí-lo. “Acho que muitas pessoas dirão que o que estou dizendo é verdade: qual é a diferença entre o presidente Pelosi e o presidente Johnson, não existe nenhuma.”

“O governo proibirá o acesso a informações que já coletou legalmente para detectar e interromper ameaças perigosas ao povo americano”, disseram autoridades aos legisladores, de acordo com pontos de discussão fornecidos à NBC News, dizendo que a medida tornaria os EUA mais vulneráveis. “Baixa segurança.”

Nadler, num raro confronto com a Casa Branca de Biden, chamou o projeto de lei da FISA de “completamente inadequado” e disse que “não representa uma reforma real” sem a exigência de um mandado. Depois de falar, o presidente progressista da Câmara, Jayapal, subiu ao palco na sexta-feira para refutar os argumentos da comunidade de inteligência sobre a necessidade da lei atual, chamando as mudanças de um equilíbrio necessário entre segurança e proteção das liberdades civis. Ele disse que o Congresso deveria acabar com a “brecha secreta” que interfere na privacidade dos americanos.

Jordan, num momento de camaradagem com os seus adversários habituais, disse que queria “agradecer aos democratas” no seu caucus por “trabalharem juntos para proteger um princípio fundamental”.

Mas o presidente do comité de inteligência, R-Ohio, apoiou a Casa Branca, dizendo que se a alteração fosse aprovada, “o Partido Comunista da China, o Hezbollah e o Hamas estariam plenamente empregados nos Estados Unidos”. O governo precisaria de um mandado para acessar suas comunicações.

“Ficaremos cegos”, disse Turner. “Nossa nação ficará insegura.”