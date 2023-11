Surto de pneumonia na China: O que sabemos sobre hospitais “sobrecarregados” em surtos de doenças respiratórias

Inscreva-se para receber nossos e-mails de notícias de última hora diretamente em sua caixa de entrada para receber alertas gratuitos de notícias de última hora em tempo real Inscreva-se para receber nossos e-mails de boletins informativos gratuitos

Hospitais na China estão relatando doenças respiratórias e crianças doentes reclamando de sintomas semelhantes aos da pneumonia, o que levou a uma investigação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Um Hospital Infantil de Pequim disse à mídia estatal CCTV que pelo menos 7 mil pacientes eram internados diariamente na instituição, excedendo em muito sua capacidade.

Na semana passada, o maior hospital infantil nas proximidades de Tianjin teria recebido mais de 13 mil bebés nos seus departamentos ambulatórios e de emergência.

A província de Liaoning, cerca de 690 km a nordeste da capital, também tem uma grande população.

O número crescente de casos levou a OMS a emitir na quarta-feira um pedido formal de dados sobre doenças respiratórias e grupos de pneumonia em crianças.

UN É raro que a Agência de Saúde procure publicamente informações detalhadas dos países, e tais pedidos são geralmente feitos internamente. O escritório da agência na China disse que era um pedido “rotineiro”.

As autoridades de saúde chinesas disseram mais tarde que não havia “doenças incomuns ou novas”.

Eles disseram que o aumento das infecções era uma combinação de vírus já conhecidos e estava ligado à primeira onda de resfriado completo no país desde que as restrições estritas da Covid foram suspensas em dezembro passado.

Levantamento de barreiras, juntamente com a circulação de patógenos conhecidos Mycoplasma pneumoniaeIsto pode ter contribuído para o aumento de casos dessas doenças, sugeriram as autoridades.

A OMS também disse na quarta-feira que a ligação entre a pneumonia não diagnosticada e o aumento das infecções respiratórias não é clara.

O que aconteceu até agora?

O norte da China relatou um aumento de “doenças semelhantes à gripe” desde meados de outubro, em comparação com o mesmo período dos três anos anteriores, segundo a OMS.

No dia 21 de novembro, o sistema público de vigilância de doenças ProMED emitiu uma notificação sobre relatos de “pneumonia não diagnosticada”. O ProMED, administrado por profissionais de saúde, foi no início de 2019 Aumentei o alarme Sobre o vírus que causa a covid.

“Por causa do surto de pneumonia na China, os hospitais infantis em Pequim, Liaoning e outros lugares estão lotados de crianças doentes, e as escolas e aulas estão à beira da suspensão”, disse a ProMED, citando uma reportagem da FTV News.

“Não está claro quando o surto começou porque é incomum que tantas crianças sejam afetadas tão rapidamente.

Como Pequim e Liaoning estão a uma distância de quase 800 km, o relatório sugere que doenças respiratórias não diagnosticadas são prevalentes em muitas partes da China.

“O relatório não diz que nenhum adulto foi afetado, sugerindo alguma exposição nas escolas”.

Alguns pais em Xangai disseram na sexta-feira que não estavam muito preocupados com a onda de doenças.

“O resfriado comum está acontecendo em todo o mundo”, disse Emily Wu do lado de fora do Hospital Infantil.

Quais são os sintomas?

De acordo com autoridades de saúde chinesas, o surto pode estar ligado Mycoplasma pneumoniaeTambém conhecida como “pneumonia ambulante”, é uma infecção bacteriana comum que costuma afetar crianças a partir de maio.

Os sintomas da pneumonia ambulante incluem dor de garganta, fadiga e tosse persistente que dura semanas ou meses. Em casos graves, pode eventualmente piorar para pneumonia.

Um cidadão de Pequim, identificado apenas como Wei, disse à FTV News que as crianças afetadas “não apresentam tosse nem sintomas. Eles têm temperatura alta (febre) e muitos desenvolvem nódulos pulmonares.

Quão contagiosa é a doença?

Bruce Thomson, chefe da Escola de Ciências da Saúde da Universidade de Melbourne, disse à Reuters que os dados mais preliminares não mostraram nada fora do comum.

“Nesta fase, não há nada que diga que esta possa ser uma nova variante da Covid”, disse ele.

“Uma coisa a notar é que podemos garantir que os processos de monitorização estão a funcionar, o que é muito bom”.

A OMS recomendou que as pessoas na China sejam vacinadas, isolem-se se estiverem doentes, usem máscaras se necessário e procurem cuidados médicos se necessário.

“Enquanto a OMS procura esta informação adicional, recomendamos que as pessoas na China adotem medidas para reduzir o risco de doenças respiratórias”, afirmou a agência.

O que dizem os cientistas?

Marian Koopmans, virologista holandesa que assessorou a OMS sobre a Covid, disse que deveria haver “mais informações, especialmente informações de diagnóstico”.

“Temos de ter cuidado.”

David Hayman, da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, disse: “O desafio é detectar surtos e determinar a causa.

Ele ressaltou que isso está por trás das infecções respiratórias sazonais.

“Não vou apertar o botão do pânico pandêmico com base no que sabemos até agora, mas estou muito interessado em ver a resposta da China à OMS e a subsequente avaliação da OMS”, disse Brian McCloskey. Um especialista em saúde que aconselhou a OMS sobre a pandemia.

“O que estamos a ver é o sistema regulador de saúde internacional da OMS em acção”, disse ele, referindo-se às regras que regem a forma como os países trabalham com a OMS em potenciais surtos.

Tom Peacock, virologista do Imperial College London, disse que, como agora existem ferramentas para detectar gripes emergentes ou coronavírus “muito rapidamente”, é improvável que as infecções estejam surgindo despercebidas.

“(Eu) suspeito que acabará sendo mais mundano ou uma combinação de coisas – digamos, Covid, gripe, RSV. [respiratory syncytial virus] – Mas esperamos saber mais em breve”, disse ele.