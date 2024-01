O negociante de arte nova-iorquino Brent Sikkema, 75, morreu

Comente esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

Brent Sikkema, fundador de uma conhecida galeria de arte contemporânea em Nova York, foi confirmado morto por sua galeria na terça-feira. Ele tem 75 anos. A polícia brasileira disse CNN Brasil Sikkima foi encontrado morto em seu apartamento no Rio de Janeiro na segunda-feira. Segundo a CNN, ele foi encontrado com facadas, que podem ter sido causadas por um estilete ou chave de fenda.

“É com grande tristeza que a galeria anuncia o falecimento do nosso querido fundador”, disse Sikkema Jenkins & Co. A galeria de arte disse em um comunicado. Relatório. “A galeria lamenta esta tremenda perda e continuará em seu espírito”.

Scott Briscoe, gerente da galeria, não quis comentar além de uma declaração oficial.

A advogada de Shikema, Simone Nunes, disse ao jornal brasileiro O Globo que tentou entrar em contato com Shikema no fim de semana, mas não conseguiu. Ela disse que o encontrou morto quando entrou em sua casa com uma chave que guardava para monitorar seu paradeiro quando ele estava no Rio, informou o jornal.

Segundo relatos locais, os bombeiros do Rio de Janeiro retiraram o corpo do apartamento e o levaram ao Instituto Médico Legal do Rio. O Washington Post não conseguiu verificar esses detalhes de forma independente.

“Podemos confirmar a morte de um cidadão norte-americano no Rio de Janeiro”, disse um porta-voz do Departamento de Estado quando questionado sobre a morte de Sikkema. “Nossas mais profundas condolências à família. Estamos prestando toda ajuda necessária à família. Devido a considerações de privacidade, não temos mais comentários. READ Heat vs. Nuggets, como assistir, probabilidades, onde transmitir e muito mais

Sikkema, nascido em 1948 e criado em Illinois, formou-se no agora fechado San Francisco Art Institute, de acordo com uma biografia no site da galeria. Ele começou a trabalhar em galerias de arte como diretor de exposições no Visual Studies Workshop em Rochester, NY em 1971, depois atuou como diretor da Vision Gallery em Boston de 1976 a 1980, e depois como proprietário dessa galeria de 1980 a 1989.

Em 1991, Sikkima mudou-se para a cidade de Nova York e abriu sua própria galeria de arte contemporânea chamada Wooster Gardens, batizada em homenagem à localização na Wooster Street. Em 1999, a galeria mudou-se para o Chelsea Arts District, onde eventualmente se tornou Sikkima Jenkins & Co. tornou-se, ainda é nomeado.

A galeria é hoje amplamente conhecida por representar artistas negros contemporâneos reflete 32 artistas, incluindo Kara Walker, Louise Fratino e Sheila Hicks.

O programa também inclui Geoffrey GibsonArtista representando os Estados Unidos na 60ª Bienal Anual de Veneza. Gibson, que é descendente de Cherokee e membro do Bando de Índios Choctaw do Mississippi, é o primeiro artista tribal a representar os Estados Unidos no evento.

Rachel Tashjian contribuiu para este relatório.