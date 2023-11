Os pedidos de seguro-desemprego caíram em 217.000. As demissões serão mínimas.

Números: O número de americanos que solicitaram seguro-desemprego caiu em 217 mil na semana passada e foi o nível mais baixo em um forte mercado de trabalho nos EUA.

Os novos pedidos de auxílio-desemprego caíram 3.000, de 220.000 revisados ​​na semana anterior. O governo disse.

As alegações ainda mostram um número muito baixo de perdas de empregos e indicam que a economia se mantém estável, mas as empresas estão a contratar menos e o mercado de trabalho parece estar a arrefecer ligeiramente. A greve automobilística do UAW é complicada. Pode ter levantado reivindicações recentemente.

Os economistas previam um total de 220 mil para a semana que termina em 4 de novembro.

Detalhes principais: Os novos pedidos de subsídio de desemprego aumentaram em 34 dos 53 estados e territórios que reportam estes números ao governo federal. No entanto, a maioria dos aumentos são muito pequenos.

As reivindicações caíram em 19 estados.

Pela primeira vez em 12 semanas, o número de sinistros brutos ou reais – isto é, antes dos ajustamentos sazonais – subiu para 200.000.

Os pedidos de subsídio de desemprego normalmente ultrapassam os 300.000 e são muito mais elevados à medida que a recessão se aproxima.

Entretanto, o número de pessoas que solicitam subsídios de desemprego nos Estados Unidos aumentou pela sétima semana consecutiva, para 1,83 milhões. Este é o nível mais alto em sete meses.

Um backup dos chamados sinistros contínuos pode ser um sinal de que as pessoas estão demorando mais para encontrar novos empregos.

Quadro geral: Um mercado de trabalho sólido mostra algumas dificuldades, mas a taxa de desemprego ainda é muito baixa e poucas empresas estão a despedir trabalhadores. A maior apólice de seguro da economia contra a recessão é um mercado de trabalho forte.

Olhando para o futuro: “As reivindicações iniciais ainda apoiam a expansão geral do mercado de trabalho”, disse Robert Frick, economista corporativo da Navy Federal Credit Union. “A média de sinistros semanais este ano está em torno de 227.000 e, com o crescimento do PIB no terceiro trimestre, é improvável que os sinistros aumentem muito este ano.”