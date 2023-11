Ministério da Defesa diz que a Rússia destrói os drones da Ucrânia, incluindo os de Moscou

CNN

A Rússia derrotou mais de 20 ucranianos drone Autoridades disseram no domingo, um dia após o início, que ataques foram realizados em território russo no último dia, inclusive na capital Moscou.Ataque massivo de drones contra a capital ucraniana desde o início da invasão em grande escala.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, 24 drones ucranianos foram destruídos nas regiões de Moscou, Tula, Kaluga, Bryansk e Smolensk nas últimas 24 horas.

Além disso, de acordo com o Ministério da Defesa Aérea da Rússia, interceptou 53 drones ucranianos em áreas da Ucrânia controladas pela Rússia durante o mesmo período. Eles incluem Kharkiv, Kherson, a autoproclamada República Popular de Donetsk (DPR) e a autoproclamada República Popular de Luhansk (LPR).

“Dezessete mísseis HIMARS MLRS (Sistemas Múltiplos de Lançamento de Foguetes) foram interceptados nas últimas 24 horas”, acrescentou o ministério.

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, disse que não houve feridos ou danos causados ​​pelos drones interceptados.

Na região russa de Tula, um dos drones colidiu com um prédio de apartamentos, resultando em janelas danificadas e um pequeno corte em uma pessoa, segundo o governador de Tula, Alexei Tyumin.

O ataque contra o DPR danificou o sistema eléctrico e deixou partes da região sem energia durante a noite, disse Denis Bushilin, chefe do apoio russo ao DPR.

“A situação é difícil”, disse Pushilin no telegrama de domingo: “O trabalho está em andamento, tudo está sendo feito para devolver o calor e a luz aos nossos cidadãos o mais rápido possível”.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas defesas aéreas destruíram dois mísseis antiaéreos S-200 sobre o Mar de Azov por volta das 11h, horário de Moscou (3h ET), no domingo.

Imagens Globais Ucrânia/Global Images Ucrânia/Getty Images

Um funcionário do serviço municipal varre destroços do playground de uma pré-escola danificada por um drone em 25 de novembro de 2023, no distrito de Solomyansky, em Kiev, Ucrânia.