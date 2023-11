Autoridades ucranianas dizem que a Rússia realizou seu maior ataque de drones em Kiev desde o início da guerra

Kiev, Ucrânia

CNN

–



Realizou seu maior ataque de drones contra a Rússia no sábado da Ucrânia Segundo as autoridades locais, foi a capital de Kai desde o início da invasão.

“Quase 75 no total Drones Shahed Lançado em ambas as direções: Primorsko-Akhtarsk e região de Kursk na Rússia. O alvo principal era a cidade de Kiev”, disse a Força Aérea da Ucrânia em uma postagem no Telegram, descrevendo o ataque como um “número recorde” de drones.

Ele disse que as defesas aéreas interceptaram 71 drones fabricados no Irã em seis regiões da Ucrânia – mas a maioria dos drones foi interceptada na região de Kiev.

“Tropas de mísseis antiaéreos, aviação tática, equipes móveis de bombeiros e unidades de guerra eletrônica estão envolvidas na repulsão do ataque aéreo”, disse a Força Aérea. Acrescentou que um míssil guiado Kh-59 também foi destruído na região de Dnipropetrovsk.

Mykhailo Shamanov, porta-voz da Administração Militar da Cidade de Kiev, descreveu várias ondas de drones vindos de diferentes direções em direção à capital.

Um produtor da CNN em Kiev ouviu fortes explosões e estrondos repetidos enquanto os drones zumbiam no alto. A administração militar da cidade alertou os moradores para se protegerem: “Um grande número de UAVs inimigos está entrando em Kiev vindos de diferentes direções! Pedimos que permaneçam em abrigos até o alarme disparar!”

Segundo Shamanov, este é o quarto ataque de drones em Kiev este mês.

O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que pelo menos duas pessoas ficaram feridas no distrito de Solomyanskyi, em Kiev.

O incêndio eclodiu em vários locais do distrito de Solomianskyi, incluindo um edifício residencial e outras instalações não residenciais, disse Klitschko.

Ele disse que o segundo andar de um prédio residencial de cinco andares no distrito de Solomiansky foi danificado e os destroços dos drones abatidos caíram sobre dois edifícios residenciais – um no distrito de Dnibrovsky e outro no distrito de Holozivsky.

Num comunicado separado, Serhii Popko, chefe da Administração Militar da Cidade de Kiev, disse que ocorreu um incêndio num complexo de jardim de infância depois de um drone ter sido abatido no distrito de Solomianskyi.

O Ministério da Energia do país disse que este último ataque a Kiev deixou 77 edifícios residenciais e 120 empresas sem energia no centro da cidade.

A empresa de energia ucraniana DTEK anunciou no sábado que restaurou a energia para todos os residentes de Kiev.

No Inverno passado, a Rússia lançou uma campanha sustentada de ataques com mísseis e drones para paralisar a infra-estrutura energética da Ucrânia.

Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia, tornou-se alvo regular de ataques, com ondas de choque resultantes de explosões que danificam infra-estruturas na região, incluindo a sua central nuclear.

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que “explosões poderosas” abalaram a área perto da usina nuclear de Khmelnytskyi no mês passado, com ondas de choque quebrando janelas e cortando temporariamente a energia de algumas estações externas de monitoramento de radiação. Especialistas da AIEA na usina também disseram que dois drones foram abatidos perto do local.

A AIEA disse que o incidente “mais uma vez destaca os perigos para a segurança nuclear durante um conflito militar em curso”.

Embora existam preocupações sobre a energia do país neste Inverno, a DTEK passou os últimos sete meses a restaurar infra-estruturas, tentando aumentar a produção e aumentar a segurança nas suas instalações.

“Recuperamos o que era recuperável, compramos equipamentos de reserva e instalamos proteções ao redor das usinas”, disse o presidente-executivo da DTEK, Maxim Tymchenko. disse à CNN no início deste mês.

De acordo com Vadim Skibitsky, vice-chefe da inteligência de segurança da Ucrânia, os ataques ao país Rede energética Será difícil puxar a Rússia desta vez.

Os cidadãos também estão a preparar-se para a possibilidade de cortes de energia. Uma empresa que instala sistemas de armazenamento de energia a nível nacional, a procura aumentou significativamente à medida que as pessoas procuram soluções fora da rede, enquanto as empresas e instituições compram geradores e baterias secundárias.