Stanley Cup Final: Vegas Golden Knights conquista o primeiro título da NHL da jovem franquia contra o Florida Panthers

O Vegas Golden Knights, em sua sexta temporada da NHL, derrotou o Florida Panthers por 9 a 3 na noite de terça-feira em Las Vegas para ganhar seu primeiro título de franquia. Copa Stanley Em cinco jogos.

O capitão de Las Vegas, Mark Stone, tem como objetivo liderar os Golden Knights todas as temporadas desde que ingressou na NHL antes da temporada 2017-2018.

Stone, de 31 anos, se tornou o primeiro jogador desde 1922 a registrar um hat-trick em uma vitória na Copa Stanley, informou a NHL.

Após o jogo, cada jogador se revezou para erguer o famoso troféu, como é de praxe.

“Inacreditável”, disse Stone à TNT sobre a experiência. “Olhei nos olhos dos meus companheiros… foi uma das sensações mais loucas que já tive. Saber que fiz isso com 25, 30 dos meus melhores amigos foi ótimo.

Ethan Miller/Getty Images Mark Stone #61 do Vegas Golden Knights comemora depois de marcar um hat-trick de rede vazia.

As proezas ofensivas dos Golden Knights estavam mais uma vez em plena exibição na noite de terça-feira diante de uma multidão barulhenta dentro e fora da T-Mobile Arena. O Golden Knights se tornou o sétimo time na história da NHL a marcar cinco ou mais gols em três ou mais jogos de uma única série de finais da Stanley Cup.

O campeonato foi o segundo título importante em dois anos para a cidade de Las Vegas. Em 2022, o Las Vegas Aces da WNBA conquistou o título da liga com uma vitória na série 3-1 sobre o Connecticut Sun.

Vegas ganhou 2 a 0 no primeiro intervalo, depois o segundo período viu os recém-coroados campeões marcarem quatro vezes para obter uma vantagem de 6 a 1 nos 20 minutos finais.

O goleiro do Golden Knights, Adin Hill, marcou dois gols, mas continuou a vencer os Panthers com várias grandes defesas no terceiro.

Jonathan Marchessault ganhou o Troféu Conn Smythe como o melhor jogador da pós-temporada. Mas foi desviado pela glória do campeonato.

“Você sabe, uma noite é um cara, uma noite é outro cara”, disse ele à TNT. “Essa é a mentalidade que tivemos este ano. Somos bons companheiros de equipe naquele vestiário. … Todos se destacaram em momentos diferentes.”

Ícone Sportswire/Icon Sportswire/Getty Images Brayden McNabb #3 dos Vegas Golden Knights procura limpar o disco.

Stone colocou os Golden Knights em 1–0 na marca de 8:08. Menos de dois minutos depois, o goleiro da Flórida, Sergey Bobrovsky, acertou o disco e Nicolas Haag, do Vegas, colocou na rede para uma vantagem de 2 a 0.

Já enfrentando uma batalha difícil na série, os Panteras ficaram sem a superestrela Mateus Tkachuk Ele foi descartado para o jogo 5 com um esterno quebrado. Tkachuk fez 24 pontos e 11 gols, várias vitórias, para liderar o Panthers nos playoffs.

Mas no início do segundo período, os Panteras reduziram o déficit para um quando Aaron Ekblad marcou em uma assistência de Nick Cousins. O segundo gol de Ekplat nos playoffs fez o 2–1 às 17:45.

Alec Martinez encontrou a prateleira de cima por cima do ombro direito de Bobrovsky com um chute de pulso para dar aos Golden Knights uma vantagem de dois gols novamente. Com 9:32 restantes, é 3-1 Golden Knights.

Vegas aumentou sua vantagem para três quando Reilly Smith marcou em um passe bacana de William Carlson. O placar foi 4-1 Vegas com 7:47 restantes no segundo período.

Faltando 2:45 para o fim do intervalo, Vegas conseguiu seu quinto gol quando Stone disparou o segundo em um passe inteligente de Brett Howden.

O desastre atingiu os Panteras – faltando segundos para o final do período – quando a Flórida não conseguiu sair da zona defensiva e Smith a pegou na linha azul. Ele alimentou Michael Amadio na frente da rede e seu rebote ricocheteou sob os pés de Bobrovsky.

No terceiro período, Ivan Barbashev, do Golden Knights, marcou uma vantagem de 7–1 antes de Sam Reinhardt e Sam Bennett, da Flórida, marcarem gols de consolação.

Ethan Miller/Getty Images Ivan Barbashev #49 do Vegas Golden Knights comemora um gol com os companheiros durante o terceiro período.

Stone completou seu hat-trick com um gol de rede vazia para fazer o 8–3 enquanto a Flórida jogava com seis skatistas. Faltando um minuto para o final do período, Nicholas Roy fez o placar final de 9–3.

Depois de chegar às finais da Stanley Cup na temporada inaugural da franquia, os Golden Knights voltaram à série do campeonato pela segunda vez em sua jovem história.

“Aquela dor, foi difícil. Para ser sincero. Levei quase dois meses, um ano inteiro, para superar porque você está tão perto”, disse Marchessault, que está no time há seis temporadas. . Nossa equipe tem sido incrível desde o início. E somos vencedores.”

Com a vitória, o Golden Knights se tornou a segunda franquia mais rápida a vencer um campeonato na era moderna da liga – desde 1943-44. O Edmonton Oilers venceu a Stanley Cup na quinta temporada da franquia na NHL.