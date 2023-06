Acidente I-95 na Filadélfia: o que sabemos sobre o acidente de caminhão em chamas

Uma parte da Interestadual 95 na Filadélfia desabou no domingo depois que um caminhão-tanque carregado com gasolina pegou fogo. As autoridades alertaram que pode levar meses para substituir a estrada elevada, complicando ainda mais os problemas de tráfego em uma das maiores cidades do país neste verão.

O acidente na I-95, que percorre toda a costa leste do Maine ao sul da Flórida, deixou parte do lado norte da rodovia em uma pilha de escombros e o lado sul tão danificado que será demolido esta semana. .

As autoridades alertam que as investigações sobre o acidente e o colapso do viaduto estão apenas começando, mas aqui está o que sabemos até agora.

Autoridades acreditam que o motorista do caminhão-tanque perdeu o controle.

Um motorista na direção norte da I-95 perdeu o controle na manhã de domingo enquanto fazia uma curva à esquerda em uma rampa de saída no nordeste da Filadélfia, disseram autoridades da Pensilvânia.