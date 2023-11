Líder iraniano visita a Arábia Saudita pela primeira vez para cúpula sobre a guerra Israel-Hamas

CNN

Presidente do Irã Ibrahim Raisi Os líderes árabes pediram o fim do conflito na capital saudita, Riade, para uma cimeira importante sobre a guerra Israel-Hamas.

Foi a primeira visita de um líder iraniano à Arábia Saudita em 11 anos, desde que os dois países restauraram as relações diplomáticas em março.

Ele apertou a mão do príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed bin Salman (MBS)Herdeiro do trono saudita e governante de facto do país.

Falando na cimeira, Raisi disse que todos os participantes se reuniram ali em nome do mundo islâmico para “salvar os palestinos”.

“Estamos reunidos aqui hoje para discutir o foco do mundo islâmico, que está na causa palestina, onde testemunhamos os piores crimes da história… Hoje é um dia histórico na heróica defesa e apoio à Mesquita de Al-Aqsa .” ele adicionou.

A história de Gaza é uma “luta entre dois eixos”, disse Raisi, e o mundo deve decidir de que lado está, “o lado da aristocracia ou o lado da destruição das gerações humanas”.

O presidente iraniano criticou os EUA por apoiarem a ofensiva israelita, dizendo que Washington era “um parceiro importante nestes crimes”.

Nas suas observações iniciais, MBS disse que o reino “rejeita categoricamente” a guerra a que os palestinianos estão a ser submetidos.

“Esta cimeira está a ser realizada em circunstâncias excepcionais e dolorosas”, disse ele.

“Rejeitamos categoricamente esta guerra brutal travada pelos nossos irmãos e irmãs na Palestina… Renovamos a nossa exigência de uma cessação imediata das operações militares.”

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, disse que os Estados Unidos “devem assumir a responsabilidade pela falta de uma solução política” porque exercem muita influência sobre Israel.

Vale ressaltar que Raisi participou da cúpula em meio a especulações de que Hezbolá — o Movimento Islâmico apoiado pelo Irão — uma das forças paramilitares mais poderosas do Médio Oriente — poderá tornar-se Um jogador curinga em guerra e provocando um conflito regional mais amplo.

O Hezbollah tem-se aliado cada vez mais ao Hamas desde o fim da guerra na Síria. Os líderes do Hamas reuniram-se com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, várias vezes no ano passado, e os laços profundos do grupo baseado em Gaza com o Irão são amplamente conhecidos.

Desde o início da guerra de Israel com o Hamas, a posição política do Hezbollah tem apoiado inquestionavelmente os militantes palestinianos. Patrocinou manifestações de apoio a grupos palestinianos e condenou categoricamente os ataques aéreos em grande escala de Israel em Gaza.

Um número significativo de líderes árabes participará numa reunião de emergência no sábado intitulada Cimeira Extraordinária Árabe-Islâmica.

A Arábia Saudita acolhe a cimeira em resposta à situação sem precedentes em Gaza. Relatório O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita emitiu

A reunião foi concebida para discutir formas de acabar com a “ocupação israelense de Gaza”, disse um comunicado da Liga Árabe antes da cimeira.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, chegou à cimeira, mais um sinal da reabilitação da Síria entre as nações árabes, após a sua participação numa reunião regional em Maio.