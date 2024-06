SpaceX Falcon Heavy lançará satélite NOAA

É hora de lançar os grandes motores. Aqueles na Costa Espacial logo terão uma surpresa.

Não um, mas três foguetes de primeiro estágio Falcon 9 que compõem o Falcon Heavy estão programados para lançar temporariamente um satélite meteorológico em órbita nos céus da Flórida.

Já faz um tempo desde que a Flórida viu esta cena: dois Falcon 9 apoiando um foguete principal carregando um estágio secundário e carga útil para o espaço. O Falcon Heavy voou pela última vez para os céus da Flórida a partir do Pad 39A do Centro Espacial Kennedy no final de dezembro, carregando um avião espacial secreto da Força Espacial chamado X-37B. O único lançamento comparável desde então foi o ULA Delta IV Heavy Final de três núcleos, que transportou uma carga útil para o Escritório Nacional de Inteligência de Cabo Canaveral em abril.

Por que o Falcon Heavy é necessário para este lançamento?

Uma carga útil maior requer mais energia, e enquanto a NOAA e a NASA se preparam para lançar o satélite meteorológico GOES-U na terça-feira, 25 de junho, elas precisam de um foguete maior. O satélite é comparável a um pequeno ônibus escolar, portanto será usado um dos foguetes de elevação mais pesados. Entra Falcão Pesado.

Foguetes da Costa Espacial SpaceX: Falcon Heavy vs Falcon 9

Simplificando, o Falcon Heavy é o primeiro estágio de três foguetes Falcon 9 – juntos eles fornecem três vezes mais sustentação. O centro está totalmente carregado com o estágio secundário do foguete Falcon 9 e a carga útil acima. A carga útil, neste caso um satélite NOAA, é fixada a uma carenagem para protegê-la no caminho para o espaço.

Em comparação, o Falcon 9 que lança missões Starlink é um único foguete. Um desses foguetes individuais tem 229,6 pés de altura e 12 pés de diâmetro com o segundo estágio.

Entre os três foguetes Falcon 9, o monstro Falcon Heavy está na mesma altura. No entanto, também é bastante largo, o que lhe confere uma largura de 39,9 pés, o que é quase comparável ao para-choque de três carros estacionados.

De acordo com a SpaceX, o Falcon Heavy realizou nove lançamentos, 17 pousos de reforço e 14 reflights de reforço.

O primeiro Falcon Heavy de sucesso voou em fevereiro de 2018, carregando como carga útil um Tesla Roadster vermelho e um manequim chamado ‘Starman’ vestido com um traje espacial SpaceX.

Falcon Heavy Thrust: Quão poderoso é este foguete?

Três foguetes Falcon 9 – cada um movido por nove motores Merlin – dão ao veículo Falcon Heavy a potência de 27 motores Merlin para decolagem. Cada um desses 27 motores fornece 190.000 libras de empuxo. De acordo com a SpaceX, esta força fornece um total de cinco milhões de libras de empuxo.

A SpaceX diz que o Falcon Heavy pode transportar todo o seu combustível, carga, passageiros e colocá-lo em órbita com um peso comparável ao de um jato 737.

Aterrissagem de reforço pesado SpaceX Falcon

A SpaceX recuperará dois boosters de suporte do Falcon 9. Seguindo a prática dos voos anteriores, ambos os boosters pousarão no local de pouso do Cabo Canaveral – proporcionando um duplo estrondo sônico. Se a SpaceX continuar a prática dos voos anteriores do Falcon Heavy, o núcleo do Falcon 9 se desintegrará no oceano após completar sua missão.

Aterrar todos os três propulsores provou ser uma tarefa difícil. Quando um impulsionador central pousou a bordo de um drone no Atlântico em 2019, a SpaceX não conseguiu trazê-lo de volta ao porto.

Prepare-se para Falcon Heavy Sonic Booms

Dois estrondos sônicos serão ouvidos na Costa Espacial enquanto os dois propulsores auxiliares pousam nas plataformas de pouso 1 e 2 da SpaceX, na costa do Cabo Canaveral. Quando os propulsores retornam à Terra, eles viajam mais rápido que a velocidade do som. Ele quebra a barreira do som e emite um som semelhante a um forte trovão.

Os estrondos sônicos ocorrem quando os propulsores já estão pousando, o que pode parecer intrigante. A física explica esta situação simplesmente porque a luz viaja mais rápido que o som. Os reforços de retorno são vistos antes que o estrondo seja ouvido.

Pode ser uma visão surpreendente, especialmente se ninguém estiver testemunhando – os propulsores pousam silenciosamente antes de ouvir um baque alto e devastador.

Quando é lançado o SpaceX Falcon Heavy?

Na terça-feira, se o tempo permitir na Costa Espacial, o Falcon Heavy decolará da Plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy e colocará em órbita o satélite NOAA/NASA GOES-U.

GOES-U é o mais recente satélite meteorológico da NOAA, prometendo monitoramento contínuo de furacões. Satélites de monitoramento meteorológico, como a série GOES, são importantes para lugares como a Flórida, que vivenciam esses eventos climáticos extremos.

O GOES-U fornecerá uma observação valiosa de cima – observando os furacões à medida que se formam. “Nós sabemos sobre eles por causa dos satélites GOES. Eles ficam a mais de 35 mil quilômetros acima do equador e estão sob observação constante”, disse o cientista do projeto NOAA, Don Lindsey, ao Florida Today.

