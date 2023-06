A União Europeia diz que os anúncios do Google violam as leis antitruste

“O Google está presente em todos os estágios da chamada cadeia de suprimentos adtech”, disse Margrethe Vestager, vice-presidente executiva da Comissão Europeia, que supervisiona a política digital e de concorrência, em comunicado. “Nossa preocupação inicial é que o Google possa ter aproveitado sua posição de mercado para seus próprios serviços de middleware”.

“Isso prejudicou não apenas os concorrentes do Google, mas também os interesses dos editores, ao mesmo tempo em que aumentou os custos dos anunciantes”, acrescentou.

As novas acusações contra o Google fazem parte de um esforço de longa data das autoridades europeias para controlar as maiores empresas de tecnologia do mundo. A Apple e a Meta, donas do Facebook e do Instagram, são alvo de uma investigação antitruste. No ano passado, a União Europeia promulgou novas leis antitruste e de serviços digitais para reforçar a supervisão das maiores empresas de tecnologia. Na quarta-feira, o Parlamento Europeu, o ramo legislativo da UE, aprovou um projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial.

Nos últimos anos, as autoridades europeias multaram o Google em bilhões de dólares por violações antitruste relacionadas ao sistema operacional móvel Android, serviço de compras e outra parte de seu negócio de publicidade. Todos os casos são encaminhados ao tribunal após recursos legais do Google.

Juntamente com as novas acusações, a Comissão Europeia divulgou o que é conhecido como uma “declaração de objeções” contra o Google, descrevendo por que acredita que a empresa violou as leis antitruste. É uma etapa que pode ser um processo demorado antes que sejam tomadas as decisões finais sobre multar o Google em até 10% de sua receita global ou solicitar outras mudanças em suas práticas de negócios. Uma solução também pode ser alcançada.